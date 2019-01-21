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    Леоненко – о Ракицком: «Скорости нет, на втором этаже слабо играет, позицию не всегда правильно выбирает. Не советовал бы ему срываться в «Зенит»

    Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко считает, что центральному защитнику «Шахтера» Ярославу Ракицкому будет непросто проявить себя в «Зените» после стольких лет в донецком клубе.

    Ранее сообщалось, что украинец согласовал личный контракт с петербуржцами с зарплатой 2,5 миллиона евро в год. «Шахтер» хочет получить за 29-летнего игрока 15 миллионов.

    – У нас разное про него пишут. То переходит, то остается. Но лучше, конечно, продолжить играть в «Шахтере», не ехать в «Зенит».

    – Почему?

    – Потому что «Шахтер» практически не отбирает мяч, а контролирует его. А в «Зените» Ракицкому придется заниматься такой черновой работой. Другой стиль, другой уровень. Сдюжит ли? Вообще из «Шахтера» не каждому дано куда-то уходить. Я не беру сейчас Виллиана, Фернандиньо. Это все-таки игроки группы атаки. А вот защитникам я бы не рекомендовал куда-то срываться.

    – Из-за манеры игры?

    – Из-за расклада сил в чемпионате Украины. В России больше сильных командах. А у нас? «Шахтер» и «Динамо», да «Александрия» сейчас удивляет. А в РПЛ любая команда может тебе проблем доставить, особенно в родных стенах. Как говорится, почувствуйте разницу. Ну и после «Шахтера» тяжело себя где-то проявить. Я же говорил про того же Луческу, что после Украины у него нигде ничего не получится. Так ведь и вышло. Ярославу придется реально пахать в защите, а не только начинать атаки длинным пасом.

    – Неужели вы не допускаете, что Ракицкий возьмет и перестроится в «Зените», прибавит?

    – А куда прибавлять то? Он уже взрослый, 29 лет. Он привык действовать в такой манере, при одной модели игры, не работает над своими недостатками.

    – Какими именно?

    – Скорости у него нет, на втором этаже слабо играет…Позицию не всегда правильно выбирает. Так что я бы ему не советовал куда-то срываться. В «Зените» придется играть в другой футбол. В «Шахтере» он сделал шаг, выполнил диагональ и все у него путем… Никто тебя особо не атакует. А в «Зените» все не так. Меня, кстати, удивляет, что при Семаке команда нестабильно выступает. Может уступить кому угодно. И это не есть хорошо.

    – Но ведь рядом с Ракицким, скорее всего, будет играть опытнейший Бранислав Иванович.

    – Но тоже ведь немолодой человек . И еще непонятно, на какой позиции Семак видит Ракицкого.

    – Левым центральным защитником.

    – Ну кто его знает… Вроде как «Шахтер» говорит, что никаких предложений не поступало. Я уже ничему не удивляюсь, такие времена настали. Сейчас уже, допустим, агент, отец, жена напишет в твиттере, что у Ракицкого миллион предложений. А на самом деле все гораздо прозаичнее. Не знаю…

    – Ракицкий – сильный защитник?

    – Добротный. Но в России придется играть на другом уровне. А прибавит ли он в игре головой? Это уже минус. Станет ли быстрее? Скорости-то нет…

    – То есть, думаете, в чемпионате России он может «поплыть»?

    – Конечно! Причем очень уверенно. После «Шахтера», как я уже заметил, всегда очень сложно перестраиваться. То же самое можно сказать и про «Барселону». Там всегда есть слабые защитники. Почему? Потому что каталонцы постоянно атакуют. Думаю, в «Зените» Ракицкому придется тяжело. Ну и не забывайте еще и про политические моменты. Он, правда, парень не промах, держит удар. Но все-таки.

    – Зато в «Зените» в тренерском штабе есть Тимощук.

    – Вот это очевидный плюс. Здесь с вами спорить бессмысленно. Но в 29 лет начать играть в защите по-другому…

    – Если уедет в Россию, путь в сборную Украины для него закрыт?

    – Ох. Это уже точно не ко мне вопрос. Андрей Шевченко уже столько натворил, если честно…

    – В смысле?

    – Я до сих пор не могу понять, почему у нас через сборную при нем прошло столько игроков. По сути, только с улицы не брали. Понимаю, что надо проверять ребят, но в сборную нужно пробиваться, попадать. Понимаете? А Шевченко, кажется, уже всех пригласил в команду. Вот только он забывает о том, что нет времени для экспериментов. Шеве не хватает опыта. Вообще левых защитников у нас хватает. Выбор есть. Замену Ракицкому могут найти. В обороне проблем нет. А вот с атакой беда.

    – Беда?

    – Ну а что? Я в первый раз в жизни вижу, что в сборной нет нападающих. Первый раз! Всегда были форварды. А тут как отрезало.

    – Допускаете, что Ракицкий просто хочет поиграть в более сильном чемпионате?

    – Да он уже много чего выиграл. Не думаю, что горит желанием что-то доказать. Тем более, не забывайте, что «Шахтер» всю жизнь выступает в Лиге чемпионов или в Лиге Европы. К тому же сейчас всю эту фигню начнут писать про него: мол, предатель и все такое… У нас же патриоты забывают, что человеку семью надо кормить.

    Подытожу: для него слишком рискованно переходить в «Зенит», могут возникнуть серьезные проблемы. В России почти все клубы бегут. Если у тебя нет скорости, то извини, друг.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.01.2019 14:26
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 января 2019, 00:26

      3 ляма Шахте и 1 лям Ракицкому, и ни корейки больше. А лучше пусть идет на... И так г-на своего хватает.

      0
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 21 января 2019, 21:13

      Очень хороший дальний пас, боец, может и штрафные забивать., по бровке не бегал

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      Рейтинг: +718

      ДВС 21 января 2019, 17:39

      В Зените возрастных игроков более чем достаточно.

      0
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 21 января 2019, 16:05

      Не плохая статья...))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 января 2019, 15:35

      Я тут с Виктором полностью согласен. Обоих хорошо знаю как футболистов, а Виктора ещё как и эксперта на украинском ТВ, где от него всем на орехи достаётся. В последние годы его уже и не приглашают. Лучшие футбольные годы Ярика позади. Перейдя к нам, он осложнит себе жизнь в дальнейшем на Украине, но ему не привыкать, зато улучшит свой материальный достаток. По мне так это токсичный трансфер для " Зенита".

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > KLIM777 21 января 2019, 16:14

      Это уже как у него сложится и как он решит где ему жить. Для нынешнего Зенита он вполне игрок. Мевля, Нето против него пассажиры, а он и слева при трёх ЦЗ может сыграть и левого крайнего при 4-х.У нас Саня Анюков играл ЦЗ. Но надо же смотреть в завтра, а не жить только нынешним сезоном и завоеванием чемпионского титула любыми трансферами.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 21 января 2019, 16:50

      Если Паредес уйдёт, игрок с длинным пасом будет весьма кстати.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > александр п 21 января 2019, 16:55

      Если Ярик будет играть, я не знаю сколько в матче он успеет сделать длинных пасов здесь. Его будут накрывать, а при прессинге он медленный и плывёт, теряет мяч и делает обрезы. В ЛЧ его не раз обыгрывали и отбирали мячи. Нобоа есть, Бано, Маммана, Кузяев. Пусть и другие на тренировках отрабатывают и наигрывают разные схемы и пасы, моделируя те или иные моменты игры.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 21 января 2019, 16:57

      Насчёт перспектив ,29 лет для центрального защитника самое то ,лет пять -шесть свободно может поиграть.За это время и тренеры и менеджмент не раз поменяться могут,если результат не смогут давать.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > александр п 21 января 2019, 17:02

      У каждого по разному. Но у Ярика всегда были проблемы со скоростью и игрой на втором этаже, а по физике и единоборству за мяч, он и 5-х завалит физически он очень силён. Но нужен более качественный, высокий и мобильный ЦЗ и с приличной игрой на втором этаже.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 21 января 2019, 17:02

      Хороший длинный пас ,это от бога,его не наиграешь.Здесь мозг нужен ,способный одновременно просчитать траекторию мяча и движущихся футболистов .Много футболистов способных выполнять кроссы как Бэкхэм.А если Ракитский плывёт под прессингом ,значит у него нет того что называется скоростной техникой.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 21 января 2019, 17:04

      Если на втором этаже плохо играет,это не центральный защитник,тем более в Зените,где всегда были проблемы в Европе в этом компоненте.

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      Рубик Докоян > александр п 21 января 2019, 17:06

      Ну так о чём и говорю. Анюкова уже пробовали с его ростом.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > александр п 21 января 2019, 17:07

      Кому от бога, а кому упорными тренировками у всех по разному, а у кого-то не дано в обоих случаях.

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      Рейтинг: +20839

      derrik2000 21 января 2019, 15:31

      "Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко считает"

      Ага-ага. Вот только игроку Динамо Киев и рассуждать о качествах игрока Шахтёра Ракитского. )))

      Хороший защитник.
      И в ЛЧ всегда хорошо играл.
      А то - "чемпионат Украины, чемпионат Украины..."

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      Рейтинг: +3609

      александр п > derrik2000 21 января 2019, 16:54

      Нап был хороший,с Луческу угадал,скоро узнаем прав ли с Ракитским.А игроки в отличии от фанатов всегда хорошо относились к соперникам.

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      Рубик Докоян > александр п 21 января 2019, 17:05

      А чего гадать. Я сразу говорил Донецк не Питер, а Ахметов не Миллер и все остальные месте взятые. Я прожил в обоих городах более 30 лет и кто есть кто хорошо знаю. Тем более в Донецке, я будучи в отпуске со многими общался не раз.

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      Рейтинг: +49

      utyf17 21 января 2019, 15:20

      конкретно. не зря хлеб ест.

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