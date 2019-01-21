Леоненко – о Ракицком: «Скорости нет, на втором этаже слабо играет, позицию не всегда правильно выбирает. Не советовал бы ему срываться в «Зенит»

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко считает, что центральному защитнику «Шахтера» Ярославу Ракицкому будет непросто проявить себя в «Зените» после стольких лет в донецком клубе.

Ранее сообщалось, что украинец согласовал личный контракт с петербуржцами с зарплатой 2,5 миллиона евро в год. «Шахтер» хочет получить за 29-летнего игрока 15 миллионов.

– У нас разное про него пишут. То переходит, то остается. Но лучше, конечно, продолжить играть в «Шахтере», не ехать в «Зенит».

– Почему?

– Потому что «Шахтер» практически не отбирает мяч, а контролирует его. А в «Зените» Ракицкому придется заниматься такой черновой работой. Другой стиль, другой уровень. Сдюжит ли? Вообще из «Шахтера» не каждому дано куда-то уходить. Я не беру сейчас Виллиана, Фернандиньо. Это все-таки игроки группы атаки. А вот защитникам я бы не рекомендовал куда-то срываться.

– Из-за манеры игры?

– Из-за расклада сил в чемпионате Украины. В России больше сильных командах. А у нас? «Шахтер» и «Динамо», да «Александрия» сейчас удивляет. А в РПЛ любая команда может тебе проблем доставить, особенно в родных стенах. Как говорится, почувствуйте разницу. Ну и после «Шахтера» тяжело себя где-то проявить. Я же говорил про того же Луческу, что после Украины у него нигде ничего не получится. Так ведь и вышло. Ярославу придется реально пахать в защите, а не только начинать атаки длинным пасом.

– Неужели вы не допускаете, что Ракицкий возьмет и перестроится в «Зените», прибавит?

– А куда прибавлять то? Он уже взрослый, 29 лет. Он привык действовать в такой манере, при одной модели игры, не работает над своими недостатками.

– Какими именно?

– Скорости у него нет, на втором этаже слабо играет…Позицию не всегда правильно выбирает. Так что я бы ему не советовал куда-то срываться. В «Зените» придется играть в другой футбол. В «Шахтере» он сделал шаг, выполнил диагональ и все у него путем… Никто тебя особо не атакует. А в «Зените» все не так. Меня, кстати, удивляет, что при Семаке команда нестабильно выступает. Может уступить кому угодно. И это не есть хорошо.

– Но ведь рядом с Ракицким, скорее всего, будет играть опытнейший Бранислав Иванович.

– Но тоже ведь немолодой человек . И еще непонятно, на какой позиции Семак видит Ракицкого.

– Левым центральным защитником.

– Ну кто его знает… Вроде как «Шахтер» говорит, что никаких предложений не поступало. Я уже ничему не удивляюсь, такие времена настали. Сейчас уже, допустим, агент, отец, жена напишет в твиттере, что у Ракицкого миллион предложений. А на самом деле все гораздо прозаичнее. Не знаю…

– Ракицкий – сильный защитник?

– Добротный. Но в России придется играть на другом уровне. А прибавит ли он в игре головой? Это уже минус. Станет ли быстрее? Скорости-то нет…

– То есть, думаете, в чемпионате России он может «поплыть»?

– Конечно! Причем очень уверенно. После «Шахтера», как я уже заметил, всегда очень сложно перестраиваться. То же самое можно сказать и про «Барселону». Там всегда есть слабые защитники. Почему? Потому что каталонцы постоянно атакуют. Думаю, в «Зените» Ракицкому придется тяжело. Ну и не забывайте еще и про политические моменты. Он, правда, парень не промах, держит удар. Но все-таки.

– Зато в «Зените» в тренерском штабе есть Тимощук.

– Вот это очевидный плюс. Здесь с вами спорить бессмысленно. Но в 29 лет начать играть в защите по-другому…

– Если уедет в Россию, путь в сборную Украины для него закрыт?

– Ох. Это уже точно не ко мне вопрос. Андрей Шевченко уже столько натворил, если честно…

– В смысле?

– Я до сих пор не могу понять, почему у нас через сборную при нем прошло столько игроков. По сути, только с улицы не брали. Понимаю, что надо проверять ребят, но в сборную нужно пробиваться, попадать. Понимаете? А Шевченко, кажется, уже всех пригласил в команду. Вот только он забывает о том, что нет времени для экспериментов. Шеве не хватает опыта. Вообще левых защитников у нас хватает. Выбор есть. Замену Ракицкому могут найти. В обороне проблем нет. А вот с атакой беда.

– Беда?

– Ну а что? Я в первый раз в жизни вижу, что в сборной нет нападающих. Первый раз! Всегда были форварды. А тут как отрезало.

– Допускаете, что Ракицкий просто хочет поиграть в более сильном чемпионате?

– Да он уже много чего выиграл. Не думаю, что горит желанием что-то доказать. Тем более, не забывайте, что «Шахтер» всю жизнь выступает в Лиге чемпионов или в Лиге Европы. К тому же сейчас всю эту фигню начнут писать про него: мол, предатель и все такое… У нас же патриоты забывают, что человеку семью надо кормить.

Подытожу: для него слишком рискованно переходить в «Зенит», могут возникнуть серьезные проблемы. В России почти все клубы бегут. Если у тебя нет скорости, то извини, друг.