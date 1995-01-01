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    Семак: «Лимит мешает здоровой конкуренции»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что лимит на легионеров в РПЛ мешает российским клубам достичь уровня игры европейских команд.

    «Если «Лейпциг» может позволить себе играть с двумя номинальными игроками сборной, то у нас лимит. Он мешает здоровой конкуренции. Даже в молодежном чемпионате мы не можем заявлять игроков. Нужно усиливать уровень.

    Уровни чемпионатов разные. В Бундеслиге высокие скорости, у нас такого нет. Нужно расти, играть в Лиге чемпионов», – отметил Семак.

    • Сейчас в РПЛ действует лимит на легионеров, при котором на поле одновременно могут выходить не более шести иностранцев.
    • «Зенит» дважды проиграл «Лейпцигу» в Лиге чемпионов.
    • В Германии петербуржцы уступили со счетом 1:2, в России – 0:2.
    • «Лейпциг» возглавляет группу G, имея в своем активе девять очков. «Зенит»– третий с четырьмя баллами.

    Лига чемпионов. «Зенит» во второй раз проиграл «Лейпцигу»

    Семак: «По уровню «Зенит» слабее «Лейпцига»

    Источник: «СЭ»

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    Комментарии31
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      Рейтинг: +451

      Сенситив 10 минут назад

      лимит бакланам побеждать в ЛЧ мешает, с умничал Семак,
      зато в ПЛ, судейки ентим птицам помогают, как-то так...))

      -1
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      Рейтинг: +23

      RamosRM 12 минут назад

      Купите нормального форварда.А говноДзюбиньо отправить мячи подорвать в дубль ))))

      0
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      ...
      Рейтинг: +422

      Ceнит > RamosRM 11 минут назад

      Малкома уже купили, эксперты с берегов невы говорят что это как минимум игрок не хуже халка

      0
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      Рейтинг: +7697

      parevg 14 минут назад

      Если отменить лимит, в Зените будет играть сборная мира, а конкурентов в РПЛ не будет совсем. Соответственно игры в РПЛ, для Зенита будут просто тренировками перед матчами в ЛЧ, где Зенит будет так-же всем проигрывать, потому что отсутствие конкуренции в чемпионате, окончательно расслабит команду.
      Газпром Зениту и так купил самую легкую группу, поменять вас с Локо группами, и результат будет совсем удручающий.

      2
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      Рейтинг: +422

      Ceнит > parevg 14 минут назад

      Да эти соски постоянно попадают в бомжарские группы по меркам лч, и все равно болты глотают.

      0
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      Рейтинг: +205

      aldo conte 17 минут назад

      Плохому танцору всегда что-то мешает. А насчет лимита... Газпром дает "Зениту" деньги, а потому они за отмену лимита. Ввести правило, что клуб может финансироваться только за счет собственных доходов - продажа билетов, клубной атрибутики, прав на трансляцию и т.д. Сразу разговоры о легионерах прекратятся. Потому что будете жить с того, что сами заработали, а не с того, что "добрый дядя из Газпрома" дал. "Профессионалы" хреновы.

      3
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      Рейтинг: +422

      Ceнит 28 минут назад

      В синытике опять заныли, каждый сезон плачут девы с берегов невы

      2
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      Рейтинг: +9643

      vka1970 30 минут назад

      Тоже самое говорил Карпин много лет назад.
      Только питерские товарищи тогда сказали , что Карпин эстонец, либерал, пятая колонна и вообще не наш.
      А теперь жрите все те недоумки хвалившие лимит и радовавшиеся засилию отечественных игроков в футболе.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +7440

      ufos73 34 минуты назад

      Когда там Зюба заскрипит? Очень хочется узнать мнение дерева!

      0
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      Рейтинг: +69

      Kl0dus 35 минут назад

      А может тренер слабоват, не?

      0
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      Рейтинг: +135

      bulldojic 35 минут назад

      отсутствие тактической грамотности тренеров и самоотдачи игроков гораздо чаще мешает добиваться результатов на международной арене. если б все у нас играли, как тот же супер Марио из цска, другой был бы уровень. раньше многие кряхтели, что мешает система весна-осень. перешли на европейский манер, а воз и ныне там.

      1
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      Рейтинг: +2110

      Павелий > bulldojic 28 минут назад

      Я много раз писал, что для того, чтобы успешно играть в плей-офф еврокубков, надо для начала выходить в эти плей-офф. А для этого надо успешно играть в групповом этапе. И для этого надо играть по системе весна-осень.

      1
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      Рейтинг: +1772

      Derzkiy1 41 минуту назад

      Плак плак

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