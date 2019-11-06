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Семак: «Лимит мешает здоровой конкуренции»

6 ноября 2019, 00:00
93

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что лимит на легионеров в РПЛ мешает российским клубам достичь уровня игры европейских команд.

«Если «Лейпциг» может позволить себе играть с двумя номинальными игроками сборной, то у нас лимит. Он мешает здоровой конкуренции. Даже в молодежном чемпионате мы не можем заявлять игроков. Нужно усиливать уровень.

Уровни чемпионатов разные. В Бундеслиге высокие скорости, у нас такого нет. Нужно расти, играть в Лиге чемпионов», – отметил Семак.

  • Сейчас в РПЛ действует лимит на легионеров, при котором на поле одновременно могут выходить не более шести иностранцев.
  • «Зенит» дважды проиграл «Лейпцигу» в Лиге чемпионов.
  • В Германии петербуржцы уступили со счетом 1:2, в России – 0:2.
  • «Лейпциг» возглавляет группу G, имея в своем активе девять очков. «Зенит»– третий с четырьмя баллами.

Лига чемпионов. «Зенит» во второй раз проиграл «Лейпцигу»

Семак: «По уровню «Зенит» слабее «Лейпцига»

Источник: «СЭ»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Зенит РБ Лейпциг Семак Сергей
Комментарии (93)
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polozovs
1572988043
Ааааа лимит виноват... Ну теперь ясно, что наш чемпионат сдерживает Не то, что одна Команда скупает всех игроков и формирует 3 Команды в рпл, не работа с судьями, а лимит. Убери лимит и 11 из 16 команд не смогут конкурировать с теми кто может позволить накупить легионеров.
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Олег1204
1572988049
А может здоровая и честная конкуренция среди клубов, не?
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Павелий
1572988140
Мешает не лимит, а вседозволенность Газпрома в российском чемпионате. Отсюда непомерные зарплаты у ленивых футболёров, деградация молодых талантов и упадок всего российского футбола.
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Олег1204
1572988402
Состав зени: Караваев(цска), Дзюба (спартак), Оздоев (Локомотив), жирков(ЦСКА), Иванович(Локомотив), Смольников(Локомотив). Практически все ведущие игроки.
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Сенситив
1572991420
лимит бакланам побеждать в ЛЧ мешает, с умничал Семак, зато в ПЛ, судейки ентим птицам помогают, как-то так...))
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paracetamol
1572992883
В ЛЕ и ЛЧ лимитов нет. Выпускай одних легов. Да дело в том, что и они, в основном, г-но!
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APchelov
1572992926
В лиге чемпионов Россия гость
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neveldomha
1573002978
Я не понимаю одного, кто мешает нашим клубам играть на высоких скоростях. Установите стандарты игры. европейских чемпионатов. Стандарт километрожа, скорости, количество отборов, дриблингом, пасов. Указывайте это в контрактах. Не выполнил- вали на скамейку, получай голый оклад и никаких премиальных. следующий. Не выполнил в следующий раз, пшел вон из клуба. Может тогда забегаете. Тогда может таланты появятся.
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ab15488
1573008693
Ну а по факту Семак сказал прописную истину. Лимит в таком виде как у нас несостоятелен, потому как играют не сильнейшие, а те кого нужно ставить. Если уж брать за основу немецкую систему развития футбола, то у них основные условия участия команд в бундеслиге, это наличие своего стадиона + резервное поле и академии футбола. И немцы прут по всем фронтам, и сборная и клубы
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sochi-2013
1573018736
Яйца тебе явно не мешают, еще до игры обоссался. Если с Лейпцигом на своем поле вышли отбиваться, то зачем вам ЛЧ?
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