Семак: «Лимит мешает здоровой конкуренции»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что лимит на легионеров в РПЛ мешает российским клубам достичь уровня игры европейских команд.

«Если «Лейпциг» может позволить себе играть с двумя номинальными игроками сборной, то у нас лимит. Он мешает здоровой конкуренции. Даже в молодежном чемпионате мы не можем заявлять игроков. Нужно усиливать уровень.

Уровни чемпионатов разные. В Бундеслиге высокие скорости, у нас такого нет. Нужно расти, играть в Лиге чемпионов», – отметил Семак.

Сейчас в РПЛ действует лимит на легионеров, при котором на поле одновременно могут выходить не более шести иностранцев.

«Зенит» дважды проиграл «Лейпцигу» в Лиге чемпионов.

В Германии петербуржцы уступили со счетом 1:2, в России – 0:2.

«Лейпциг» возглавляет группу G, имея в своем активе девять очков. «Зенит»– третий с четырьмя баллами.

Лига чемпионов. «Зенит» во второй раз проиграл «Лейпцигу»

Семак: «По уровню «Зенит» слабее «Лейпцига»