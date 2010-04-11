Мурат Искаков - статистика
Тренер
|Имя
|Мурат
|Отчество
|Салимович
|Фамилия
|Искаков
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|28 июня 1972
|Имя
|Мурат
|Отчество
|Салимович
|Фамилия
|Искаков
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|28 июня 1972
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Спартак Нч (мол)
|26
|7
|14
|5
|Дата
|Матч
|11.04.2010
|Рубин (мол)
|3 : 0
|Спартак Нч (мол)
|17.04.2010
|Спартак Нч (мол)
|1 : 4
|Кр. Советов (мол)
|24.04.2010
|Спартак М (мол)
|3 : 0
|Спартак Нч (мол)
|30.04.2010
|Спартак Нч (мол)
|2 : 1
|Динамо (мол)
|05.05.2010
|Зенит (мол)
|1 : 0
|Спартак Нч (мол)
|10.05.2010
|Спартак Нч (мол)
|1 : 2
|Локомотив (мол)
|14.05.2010
|Томь (мол)
|0 : 0
|Спартак Нч (мол)
|07.07.2010
|Спартак Нч (мол)
|1 : 1
|Ахмат (мол)
|18.07.2010
|Раменское
|1 : 1
|Спартак Нч (мол)
|24.07.2010
|ЦСКА (мол)
|3 : 1
|Спартак Нч (мол)
|29.07.2010
|Спартак Нч (мол)
|1 : 2
|Амкар (мол)
|13.08.2010
|Спартак Нч (мол)
|2 : 1
|Сибирь (мол)
|19.08.2010
|Ростов (мол)
|3 : 0
|Спартак Нч (мол)
|27.08.2010
|Спартак Нч (мол)
|0 : 1
|Рубин (мол)
|11.09.2010
|Кр. Советов (мол)
|3 : 2
|Спартак Нч (мол)
|19.09.2010
|Спартак Нч (мол)
|1 : 0
|Спартак М (мол)
|25.09.2010
|Динамо (мол)
|1 : 1
|Спартак Нч (мол)
|02.10.2010
|Спартак Нч (мол)
|1 : 0
|Зенит (мол)
|16.10.2010
|Локомотив (мол)
|2 : 0
|Спартак Нч (мол)
|22.10.2010
|Спартак Нч (мол)
|1 : 3
|Томь (мол)
|30.10.2010
|Ахмат (мол)
|0 : 1
|Спартак Нч (мол)
|04.11.2010
|Спартак Нч (мол)
|2 : 1
|Раменское
|13.11.2010
|Спартак Нч (мол)
|1 : 1
|ЦСКА (мол)
|19.11.2010
|Амкар (мол)
|3 : 0
|Спартак Нч (мол)
|27.11.2010
|Спартак Нч (мол)
|1 : 3
|Анжи (мол)