Главный тренер «Тамбова»: «Тренер-образец – симбиоз Лобановского и Бескова»

Главный тренер «Тамбова» Мурат Искаков в интервью «Бомбардиру» рассказал, кого считает тренером-образцом.

– Тренер-образец – кто он?

– Симбиоз Лобановского и Бескова. Здесь важно все. Тренер должен вселять уверенность игрокам и на поле, и за его пределами.

Даже за короткий период времени замечаешь, что становишься другим в плане моральной выдержки, уверенности. Все приходит с опытом.

– В тренерстве есть гении?

– Мне очень нравится пример Сарри. Человек не играл в футбол, был банковским клерком, но вышел на такой уровень. Тренера видно по игре его команды. Видно, когда что-то оставлено от предыдущего тренера или собрано ситуативно.

Когда видишь системность в действиях игроков, понимаешь, что это тренерская рука. Значит, тренер чего-то добился. Для тренера главный результат, если игроки слушают и выполняют тренерские установки.

Главный тренер без опыта покоряет Россию. Мы с ним поговорили