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    Главный тренер «Тамбова»: «Тренер-образец – симбиоз Лобановского и Бескова»

    Главный тренер «Тамбова» Мурат Искаков в интервью «Бомбардиру» рассказал, кого считает тренером-образцом.

    – Тренер-образец – кто он?

    – Симбиоз Лобановского и Бескова. Здесь важно все. Тренер должен вселять уверенность игрокам и на поле, и за его пределами.

    Даже за короткий период времени замечаешь, что становишься другим в плане моральной выдержки, уверенности. Все приходит с опытом.

    – В тренерстве есть гении?

    – Мне очень нравится пример Сарри. Человек не играл в футбол, был банковским клерком, но вышел на такой уровень. Тренера видно по игре его команды. Видно, когда что-то оставлено от предыдущего тренера или собрано ситуативно.

    Когда видишь системность в действиях игроков, понимаешь, что это тренерская рука. Значит, тренер чего-то добился. Для тренера главный результат, если игроки слушают и выполняют тренерские установки.

    Главный тренер без опыта покоряет Россию. Мы с ним поговорили

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.11.2018 22:13
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 26 ноября 2018, 08:57

      Посмотрим на этого гения в премьер лиге!

      0
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      Рейтинг: +2889

      nemolod 23 ноября 2018, 09:32

      Главная сила двух советских тренеров-это их высочайшая футбольная
      квалификация плюс оба они были не только классными тренерами,но и опытными воспитателями,сами являясь теми,на которых хотелось равняться!

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 22 ноября 2018, 22:41

      Ни одного титула со сборной на двоих, даже Черчесов сильнее выступил на ЧМ

      -2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > тщмек 19 27 ноября 2018, 19:17

      Погугли что ли ,чем глупости писать.Лобановский серебро на ЧЕ взял,что посчитали неудачей.А выход в четвертьфинал на ЧМ в Испании и Мексике был признан катастрофой.

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > александр п 27 ноября 2018, 19:35

      Мне гуглить незачем. За серебро Европы Лобановского только что в жопу не целовали, и не один ты. В четвертьфинал ЧМ Лобановский никогда не выходил, даже на пару с Бесковым в Испании, и ни разу не выигрывал в стадии плей-офф. Иди учи матчасть.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > тщмек 19 27 ноября 2018, 19:48

      В Испании четверть финала как такого не было,но СССР вошёл в восьмёрку лучших команд.Так что учи матчасть.

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > александр п 27 ноября 2018, 20:19

      Давайдосвидания, СССР, вас тупорезов тут сотни, на одного тебя столько времени тратить

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      Рейтинг: +3609

      александр п > тщмек 19 27 ноября 2018, 20:24

      Если ты считаешь последний ЧМ успехом,рад за тебя.

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      Рейтинг: +4436

      ЮНик 22 ноября 2018, 22:40

      Таких Тренеров как Лобановский или Бесков уже и не будет. Они имели непререкаемый авторитет и полный карт-бланш. У нынешних тренеров(тренеришек) вообще роль шестнадцатая. Правят владельцы клубов, хозяева, боссы, короче, денежные мешки.

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