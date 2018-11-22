Главный тренер без опыта покоряет Россию. Мы с ним поговорили

Интервью о том, как устроен футбол.

Если не следите за ФНЛ, то знайте основное: ярче всех там сияет «Тамбов». Клуб без звезд и больших ресурсов уверенно бьется за первое место и, вероятно, летом поднимется в РПЛ.

Особенно круто, что «Тамбов» развивает молодой неизвестный тренер Мурат Искаков. Это его первая работа главным, за которую он взялся даже без лицензии Pro. Пока выходит отлично.

Николай Живоглядов задал Искакову много вопросов о карьере и менталитете, чтобы понять − как видит футбол человек, который стал главной тренерской сенсацией 2018-го в России.

«Работа в клубе и сборной – две разные профессии»

– Вы впервые в карьере стали главным тренером. Многое меняется при переходе из помощников в главные тренеры?

– Многое. Расширился круг обязанностей. Это и участие во взаимодействии всех структур клуба. Самое главное и ответственное – принимать решения.

– Игроки теперь на вас смотрят по-другому?

– Их отношение ко мне как к человеку не изменилось, как к главному тренеру – да. Уже не так много шутят. Но шутки всегда присутствуют в нашей жизни. Без этого нельзя.

– Помощники – насколько это важно?

– Мои помощники играют огромную роль, их мнение важно. Мы смотрим футбол одинаково. Я могу что-то не увидеть – они увидят.

– Смотреть футбол в качестве помощника и главного тренера – есть разница?

– Наверное, нет. Когда смотришь футбол, идет личное восприятие. Статус не влияет.

– Вы долго были помощником у Юрия Красножана. Почему именно он?

– Мы выросли в одном городе. Знакомы с ним с 1993 года. Когда я приехал в Россию из Казахстана после завершения карьеры, то не знал, куда дальше идти. Красножан предложил мне работу в молодежке «Спартака-Нальчика». Дальше уже он забирал меня и в другие клубы.

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– «Анжи», «Кубань», «Локомотив», сборная Казахстана. Где было сложнее всего?

– Наверное, в «Анжи». Потому что нам не дали долго поработать. Не сложилось. Первый раз не удалось выстроить отношения.

Казахстан – тоже сложно. Большую часть времени ты занимаешься не конкретно футболом, а другими организационными делами. Здесь был более точный, четкий и глубокий анализ соперника. Один анализ мог готовиться целый месяц.

Работа в клубе и сборной – две разные профессии. Сборная – это вопрос психологии. С ней работать, конечно, сложнее. Важно быстро и четко доводить до игроков мысли, чтобы на поле видеть результат своих трудов.

– Кстати, как вам Казахстан?

– У меня там осталось много друзей. Казахи – добрый и гостеприимный народ. Но когда еще был игроком, ехал туда с опаской. Люди приняли. Тут все упирается в вопрос менталитета.

Российская культура боления стоит намного выше, чем казахстанская. Инфраструктура, стадионы – в России это все сильно впереди. В Казахстане болельщики вообще ходят на футбол, как в театр, и гораздо спокойнее реагируют на опасные моменты. Хотя сейчас культура боления там поднимается – «Кайрат», «Астана»…

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«Чтобы стать главным, нужно морально созреть»

– Вам 46 лет. Почему раньше не начали самостоятельно тренировать?

– Наверное, не готов был. Нужно созреть и многому научиться. Были достаточно эфемерные предложения – из второй лиги, например.

А идеальный возраст, чтобы стать главным тренером… Его не существует. Либо человек готов к работе, либо не готов.

– Юлиан Нагельсман, Виктор Гончаренко, Андре Виллаш-Боаш. Они сделали себе имя еще до 40.

– Все зависит от характера, знаний, опыта, психологии – много факторов сходится. Думаю, что возраст тут не решает.

В чем-то нужен и опыт игрока. Есть примеры Жозе Моуринью и Маурицио Сарри, которые сами не были футболистами. Но это исключение из правил, а не само правило.

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– Есть пример Йоахима Лева, который был помощником у Юргена Клинсмана. Он во многом руководил командой, потом стал главным тренером и сделал Германию чемпионом мира.

– Лично для меня это даже не мотивация, а пример того, что и помощник может стать главным тренером.

Меня вдохновляет пример Георгия Ярцева. В 1996 году он принял «Спартак», когда был помощником Романцева, ушедшего на совмещение в сборную России.

– Сейчас вы работаете с Ярцевым в «Тамбове» [Ярцев – вице-президент].

– У нас с ним тесная связь в клубе, но в тренерскую работу он не лезет. Могут какие-то наработки не подойти – он всегда поделится советом. Часто его мысли применяем в работе.

– Главное, что переняли от него.

– Смелость, уверенность, гнуть свою линию – вот, что главное получил от него. Все, как он сам.

– Что самое важное для главного тренера?

– Главному тренеру необходимы терпение, выдержка и умение не наговорить лишнего.

Чтобы стать главным тренером, нужно морально созреть. Об этом я задумался в последний год работы с Казахстаном. Тогда мысли были, и Красножан сказал, что я готов.

«Невозможно знать все. Мой отец был профессором и в 78 лет ездил на курсы»

– У вас нет лицензии Pro, но это не мешает команде идти среди лидеров ФНЛ.

– Моей лицензии категории А всегда хватало, чтобы работать помощником. Когда хотел подать документы на получение категории Pro, группу уже набрали. Все дело в сроках. Обучение длится 1,5-2 года. В декабре поступлю и потом смогу полноценно работать главным тренером.

– Но вы тащите команду и без лицензии Pro. Получается, она лишь формальность?

– Нет, это не формальность. Почитал план обучения – там очень много разделов и аспектов. Невозможно знать все. Если ты знаешь все, то ты отстаешь в развитии и никогда не будешь двигаться дальше. Мой отец говорил, что никогда не поздно учиться. Он сам в 78 лет профессором ездил на какие-то курсы и образовывался. Отец – мой пример.

– Обучение, как и у обычных студентов в университете?

– Есть много нового, которое может дать обучение. Обучение долгое – 8-12 сессий. Читаются лекции, проводятся семинары, даются задания. Ты должен защищать и обосновывать свои идеи. Плюс достаточно много вопросов в области психологии.

Все это проводится на базе высшей школы тренеров. Есть профессоры.

– Профессоры? Я думал, что тренерскому мастерству учит тот же Ярцев.

– Нет. Но приходят и достаточно много тренеров, с которыми можно обсудить тонкости и детали.

– А литературы много нужно читать?

– А как же? Как без нее образовываться? Но пока точных книг не знаю.

«Трусливый стиль для результата – нормально»

– «Тамбов» забивает почти больше всех в ФНЛ (36 – третий результат). Философия команды – атакующий футбол?

– Если исходить из нашего набора игроков, то грех играть в оборонительный футбол. Я не сторонник того, чтобы забить гол и оборонять это преимущество весь матч.

– Как Капелло со сборной России.

– В любом случае игра сама показывает, как нужно вести себя на поле. Недавно у нас был матч с «Балтикой». Вели 1:0, достаточно сложная встреча. Необходимо было закрываться. Течение игры предлагает развитие событий. Тут нужно понять и прочувствовать, как вести себя на поле.

– В тренерском штабе Талалаева вы занимались обороной и аналитикой. При этом сейчас «Тамбов» почти больше всех забил (36), но не меньше всех пропустил (21 – четвертый результат).

– Хм. Те голы, которые мы пропустили… Системность ошибок в наших пропущенных голах невысокая.

– «Тамбов» пытается быть на кого-то похожим?

– Не хотел бы каких-то сравнений. Каждая команда идет своим путем.

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– Игра «Тамбова» – это что?

– Чем гибче игра команда, чем больше есть разных методов ведения игры, тем выше ее класс. Можно пользоваться стандартными положениями, можно играть в позиционное нападение. Когда владеешь всем вместе, то тогда есть реальная сила.

– Тогда что выберете: «Барселону» с постоянным владением мячом или «Реал» с быстрыми контратаками?

– Чисто по духу мне больше нравится «Бавария» при Хайнкесе, которая сделала требл. Тот футбол был самым привлекательным. Скорость атакующих действий, вертикальность развития атаки, количество и реализация голевых моментов. Футбол привлекает скоростью.

– Вам бывает стыдно за какой-то стиль игры?

– Нет такого понятия. Каждая команда и каждый тренер видят футбол по-своему. Что такое футбол? Игра на результат. Нужно найти тот стиль игры, при котором будет результат.

– Но опять тот же Капелло в сборной России. Это был не трусливый футбол?

– Если тренер видит, что при 1:0 нужно закрываться, значит, он так видит и действительно нужно закрываться. Все дело в вопросе тренерских решений. В современном футболе для достижения результата трусливый стиль – это нормально.

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– Тренер-образец – кто он?

– Симбиоз Лобановского и Бескова. Здесь важно все. Тренер должен вселять уверенность игрокам и на поле, и за его пределами.

Даже за короткий период времени замечаешь, что становишься другим в плане моральной выдержки, уверенности. Все приходит с опытом.

– В тренерстве есть гении?

– Мне очень нравится пример Сарри. Человек не играл в футбол, был банковским клерком, но вышел на такой уровень. Тренера видно по игре его команды. Видно, когда что-то оставлено от предыдущего тренера или собрано ситуативно.

Когда видишь системность в действиях игроков, понимаешь, что это тренерская рука. Значит, тренер чего-то добился. Для тренера главный результат, если игроки слушают и выполняют тренерские установки.

– Вы будете тренировать сборную ФНЛ в матче против Серии Б (игру отменили, интервью состоялось накануне – прим. ред.). Что может дать такой единичный матч в плане прокачки тренерского опыта?

– За два дня работы объединить группу игроков, дать какое-то игровое направление – сложно. Как говорил Алекс Фергюсон: «Тренерство – это умение управлять людьми». Наверное, такой опыт я и получу.

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Это − уже третий материал «Бомбардира» о взлете «Тамбова». Почитайте остальные два:

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