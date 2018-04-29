Мальчик без ног играет в футбол. Им восхищается Марадона

В этом мире еще осталось место для героизма.

Десятилетний Али Турганбеков с детства занимается футболом. Проблема в том, что с рождения у мальчика нет ног. Кумир Али – Диего Марадона. Именно с ним так желал встретиться Турганбеков, чтобы показать свои умения. Свою жизнь он все равно посвящает спорту. Али записал видеообращение для аргентинской звезды. Марадона откликнулся, встретился с ним и даже сыграл в футбол.

text Публикация от text (@maradona) 25 Апр 2018 в 10:09 PDT

Забить вратарю Али у Марадоны получилось не сразу. Мальчик показал, что желание и стремление позволяют совершать удивительные вещи.

text Публикация от text (@maradona) 25 Апр 2018 в 12:30 PDT

Для него точно нет ничего невозможного.

text Публикация от text (@ali_amir_happy) 25 Апр 2018 в 11:18 PDT

«Я подумал, что это сон. У него действительно получается играть хорошо», – поделился Марадона эмоциями от встречи. Али показал аргентинцу, как он отжимается и что умеет на футбольном поле.

text Публикация от text (@ali_amir_happy) 25 Апр 2018 в 12:16 PDT

Теперь казахстанский мальчик уверен, что после встречи с Марадоной с ним захотят сыграть и другие звезды. Пересечения с известными людьми в его жизни перестали быть редкостью.

Например, еще до Марадоны он тренировался вместе с Митчелом Сальгадо.

text Публикация от text (@ali_amir_happy) 24 Апр 2018 в 11:03 PDT

И если профессионально заниматься футболом у него все равно не выйдет, есть шанс остаться в спорте и стать пловцом. В секцию плавания Али пригласили после одного из материалов про его сложную жизнь.

Сам Али смотрит на Майкла Фелпса, думает об олимпийских медалях и много тренируется. Говорят, здесь тоже получается хорошо. В будущем мальчик намерен получить протезы и научиться ходить. Это сейчас для него самое важное.