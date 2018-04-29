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    Мальчик без ног играет в футбол. Им восхищается Марадона


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    Голосов: 9
    29.04.2018 18:20
    В этом мире еще осталось место для героизма.

    Десятилетний Али Турганбеков с детства занимается футболом. Проблема в том, что с рождения у мальчика нет ног. Кумир Али – Диего Марадона. Именно с ним так желал встретиться Турганбеков, чтобы показать свои умения. Свою жизнь он все равно посвящает спорту. Али записал видеообращение для аргентинской звезды. Марадона откликнулся, встретился с ним и даже сыграл в футбол.

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    Публикация от text (@maradona)

    Забить вратарю Али у Марадоны получилось не сразу. Мальчик показал, что желание и стремление позволяют совершать удивительные вещи.

    text

    Публикация от text (@maradona)

    Для него точно нет ничего невозможного.

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    Публикация от text (@ali_amir_happy)

    «Я подумал, что это сон. У него действительно получается играть хорошо», – поделился Марадона эмоциями от встречи. Али показал аргентинцу, как он отжимается и что умеет на футбольном поле.

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    Публикация от text (@ali_amir_happy)

    Теперь казахстанский мальчик уверен, что после встречи с Марадоной с ним захотят сыграть и другие звезды. Пересечения с известными людьми в его жизни перестали быть редкостью.

    Например, еще до Марадоны он тренировался вместе с Митчелом Сальгадо.

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    Публикация от text (@ali_amir_happy)

    И если профессионально заниматься футболом у него все равно не выйдет, есть шанс остаться в спорте и стать пловцом. В секцию плавания Али пригласили после одного из материалов про его сложную жизнь.

    Сам Али смотрит на Майкла Фелпса, думает об олимпийских медалях и много тренируется. Говорят, здесь тоже получается хорошо. В будущем мальчик намерен получить протезы и научиться ходить. Это сейчас для него самое важное.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram
    Рейтинг: 4 Голосов: 9
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +468

      Alemann 30 апреля 2018, 19:38

      Да уж, слов нет. Огромное уважение.

      0
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 30 апреля 2018, 11:27

      - просто супер-киндер!!!, я преклоняюсь перед этим
      мальчишкой-героем!, он играет в футбол!, как может...Хочется спросить у некоторых российских футболёров из РФПЛ - "во что играете вы???, выходя на поле". Берите пример с этого паренька!, проявляйте волю, играйте за честь и совесть, а не только за "бабло"...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 29 апреля 2018, 22:36

      Бляха муха, до слёз. Даже читать не могу, фоток достаточно. Пареньку от всей души счастья в этой тяжёлой жизни.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY 28 апреля 2018, 23:58

      Похоже на сказку, успехов тебе, казахстанский Ник Вуйчич !!!

      5
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 28 апреля 2018, 20:58

      Даже если с футболом не получиться,он сможет спокоино стать футбольным комментатором и экспертом.
      Респект парню-вот,что значит сила воли

      5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 28 апреля 2018, 19:11

      Просто Браво! молодец и Марадона что приехал и подарил радость парню!

      8
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 28 апреля 2018, 14:40

      Респект таким детям, кому то с ногами ничего в жизни не надо, уверен у парня все хорошо сложится в жизни и все получится.

      5
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      Рейтинг: +740

      krg-kz 28 апреля 2018, 12:37

      Парнишка красавчик! Успехов Али! А Марадонна, что бы про него не говорили, все равно человек с большой буквы!

      13
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    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 28 апреля 2018, 12:13

      Играй, пацанчик! Живи футболом!..

      12
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