Как сейчас дела у Капелло? Он снова зарабатывает и увольняется

Теперь Фабио выгнали из Китая.

Почти 40 миллионов евро получил Фабио Капелло за три года в России . Такую сумму можно насчитать со всеми бонусами и финальной неустойкой за расторжение контракта. От работы Капелло в России остались впечатления по дебюту Чернова и неудачному выступлению команды. Зато после сборной России итальянский тренер брал карьерную паузу, но потом согласился поехать в Китай. Ему уже 71 год, а приглашения все равно поступают.

«Цзянсу Сунин» объявил о назначении Капелло в июне 2017 года. Этот клуб – четвертый в списке команд китайского чемпионата по величине бюджета. Из легионеров сюда заехали Рамирес, Тейшейра, Палетта и Муканджо, которые котировались на хорошем уровне и в Европе. Corriere dello Sport писал, что зарплата Капелло по договору с «Цзянсу» на полтора года составляет 10 миллионов евро. Всю сумму итальянец точно не заработал, но виноват в этом сам. Он хотел слишком много.

С Капелло «Цзянсу Сунин» занял только 12-е место в чемпионате. Зимой Фабио сказал, что в Китае долго не задержится. «Покину клуб в конце сезона-2018. Уже разговаривал с президентом о том, что не буду продлевать договор», – рассказал Капелло прессе. Но в межсезонье у него возникли разногласия с руководством по поводу трансферной политики и командной перестройки. Нападающего Муканджо сдали в аренду, хотя главный тренер хотел его сохранить, а запрос Капелло о продаже Тейшейры боссы «Цзянсу» отклонили. Бразильца хотел перекупить «Интер». Капелло предоставлял руководству список желаемых игроков, но никто из них не перешел в команду.

В такой обстановке известный тренер работать не привык. Новый сезон «Цзянсу Сунин» начал с двух поражений в трех играх. Провал начался еще с товарищеских матчей, когда «Цзянсу» получил восемь мячей от софийского ЦСКА. В чемпионате проиграли «Бейцзин Гоань» (1:2) и «Чунцин Лифань» (1:4). После этого Капелло и его представители договорились с «Цзянсу» о досрочном прекращении договора. Это устроило всех, потому что Капелло явно потерял мотивацию. Совпадение или нет, но после его ухода уволился и менеджер Вальтер Сабатини.

За время работы Капелло в Китае мы по-настоящему вспоминали о нем один раз. Совсем недавно Фабио виделся с главным тренером «Локомотива» Юрием Семиным. Итальянец заявил, что «Локомотив» может выиграть чемпионат России. Хотя в таблицу смотреть мы умеем и без него.

text Публикация от text (@seminup) 14 Янв 2018 в 6:52 PST

Теперь Фабио Капелло официально считается безработным. «Думаю, у него не будет от этого бессонных ночей. Капелло заработал деньги и убежал», – отреагировал на уход Фабио один из болельщиков «Цзянсу». Новым главным тренером клуба уже назначен румын Космин Олэрою. Его главное достижение – выход с клубом ОАЭ «Аль-Ахли» в финал азиатской Лиги чемпионов в 2015 году. Итальянские СМИ уже отправляют Капелло в «Арсенал», где намечается уход Венгера. Но в Англии просто так зарабатывать миллионы Фабио не дадут.