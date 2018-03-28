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    Как сейчас дела у Капелло? Он снова зарабатывает и увольняется


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    Голосов: 7
    28.03.2018 14:10
    Теперь Фабио выгнали из Китая.

    Почти 40 миллионов евро получил Фабио Капелло за три года в России . Такую сумму можно насчитать со всеми бонусами и финальной неустойкой за расторжение контракта. От работы Капелло в России остались впечатления по дебюту Чернова и неудачному выступлению команды. Зато после сборной России итальянский тренер брал карьерную паузу, но потом согласился поехать в Китай. Ему уже 71 год, а приглашения все равно поступают.

    «Цзянсу Сунин» объявил о назначении Капелло в июне 2017 года. Этот клуб – четвертый в списке команд китайского чемпионата по величине бюджета. Из легионеров сюда заехали Рамирес, Тейшейра, Палетта и Муканджо, которые котировались на хорошем уровне и в Европе. Corriere dello Sport писал, что зарплата Капелло по договору с «Цзянсу» на полтора года составляет 10 миллионов евро. Всю сумму итальянец точно не заработал, но виноват в этом сам. Он хотел слишком много.

    С Капелло «Цзянсу Сунин» занял только 12-е место в чемпионате. Зимой Фабио сказал, что в Китае долго не задержится. «Покину клуб в конце сезона-2018. Уже разговаривал с президентом о том, что не буду продлевать договор», – рассказал Капелло прессе. Но в межсезонье у него возникли разногласия с руководством по поводу трансферной политики и командной перестройки. Нападающего Муканджо сдали в аренду, хотя главный тренер хотел его сохранить, а запрос Капелло о продаже Тейшейры боссы «Цзянсу» отклонили. Бразильца хотел перекупить «Интер». Капелло предоставлял руководству список желаемых игроков, но никто из них не перешел в команду.

    В такой обстановке известный тренер работать не привык. Новый сезон «Цзянсу Сунин» начал с двух поражений в трех играх. Провал начался еще с товарищеских матчей, когда «Цзянсу» получил восемь мячей от софийского ЦСКА. В чемпионате проиграли «Бейцзин Гоань» (1:2) и «Чунцин Лифань» (1:4). После этого Капелло и его представители договорились с «Цзянсу» о досрочном прекращении договора. Это устроило всех, потому что Капелло явно потерял мотивацию. Совпадение или нет, но после его ухода уволился и менеджер Вальтер Сабатини.

    За время работы Капелло в Китае мы по-настоящему вспоминали о нем один раз. Совсем недавно Фабио виделся с главным тренером «Локомотива» Юрием Семиным. Итальянец заявил, что «Локомотив» может выиграть чемпионат России. Хотя в таблицу смотреть мы умеем и без него.

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    Публикация от text (@seminup)

    Теперь Фабио Капелло официально считается безработным. «Думаю, у него не будет от этого бессонных ночей. Капелло заработал деньги и убежал», – отреагировал на уход Фабио один из болельщиков «Цзянсу». Новым главным тренером клуба уже назначен румын Космин Олэрою. Его главное достижение – выход с клубом ОАЭ «Аль-Ахли» в финал азиатской Лиги чемпионов в 2015 году. Итальянские СМИ уже отправляют Капелло в «Арсенал», где намечается уход Венгера. Но в Англии просто так зарабатывать миллионы Фабио не дадут.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 7
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    Комментарии20
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      Рейтинг: -55

      lyudanemzorova 31 марта 2018, 01:56

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      Рейтинг: +10

      Cтас Дужникoв 30 марта 2018, 14:44

      Прогнозы| Ставки на споpт -> bets-info.ru

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 29 марта 2018, 15:07

      Капелло - наживка для лохов.
      Форца Капелло!

      -1
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 29 марта 2018, 08:47

      Молодец-может бабло заработать.

      0
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 29 марта 2018, 08:11

      Капелло молодец, не теряется, когда бабло само в руки идет.

      0
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      Рейтинг: +348

      343443 29 марта 2018, 07:32

      можно сказать живет стабильно в своем репертуаре

      0
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      Рейтинг: +100743

      zigbert 29 марта 2018, 07:14

      Арсенал для Капелло маловероятен,там надо работать в поте лица.

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      Рейтинг: +590

      mihail1980 29 марта 2018, 07:03

      можно сказать живет стабильно в своем репертуаре

      0
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 29 марта 2018, 02:21

      Кстати идеальный вариант для нас. Капело знает нас и наверняка провёл работу над ошибками, Наши тренеры РФПЛ все заняты. Могут конечно в срочном порядке упросить Бердыева, Семака или Гончаренко, но времени решать все нюансы с клубами просто нет. А Капело реально сильнейших возьмет и тех кто форме. Он за время работы изучил всех... Да и по цене думаю Капело не заломит.. С Черчесовым нас ждет провал и гнать его надо прямо сейчас..

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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 28 марта 2018, 23:49

      Одного старика на другого? Пусть уж тогда Венгер остается!!!

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