Григорян: «К выходу «Тамбова» в РПЛ я не имею отношения. Команду вывел туда Мурат Искаков»

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян высказался о работе в клубе. Он возглавил команду в конце апреля 2019 года.

«Пока не стал знаменитостью в Тамбове, но все равно узнают. Я пришел в команду за шесть туров до конца, а вывел ее в Премьер-лигу Мурат Искаков. Хотя не тренеры выводят команду, администрация хорошо сработала, решающей фигурой стал Павел Худяков [спортивный директор «Тамбова»], который за шесть лет вывел команду из ПФЛ в РПЛ. Это феномен.

Концовка чемпионата была жаркой, хоть к выходу в РПЛ я не имею отношения, но чуть-чуть имею отношение к первому месту. В концовке было нелегко мотивировать ребят, потому что для некоторых не было принципиально, какое место занять.

Как оцениваю свою работу в клубе на данный момент? Посредственно. В концовке чемпионата любой новый главный тренер добивается большого эмоционального подъема. Это один из немногих случаев, когда мне этого не удалось. Не ищу причины вовне, ищу причины в себе. Я тренер, который силен в мотивации. Я так думаю, я в этом уверен. Ожидал большего эмоционального подъема», – сказал Григорян.