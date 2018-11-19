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    Главный тренер «Тамбова»: «Трусливый стиль для достижения результата – это нормально»

    Главный тренер «Тамбова» Мурат Искаков в интервью «Бомбардиру» поделился мнениям о стилях игры в современном футболе.

    – Вам бывает стыдно за какой-то стиль игры?

    – Нет такого понятия. Каждая команда и каждый тренер видят футбол по-своему. Что такое футбол? Игра на результат. Нужно найти тот стиль игры, при котором будет результат.

    – Но опять тот же Капелло в сборной России. Это был не трусливый футбол?

    – Если тренер видит, что при 1:0 нужно закрываться, значит, он так видит и действительно нужно закрываться. Все дело в вопросе тренерских решений. В современном футболе для достижения результата трусливый стиль – это нормально.

    Главный тренер без опыта покоряет Россию. Мы с ним поговорили

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.11.2018 10:24
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 ноября 2018, 10:25

      Трусливый тренер - это супернормально. Нужен водитель автобуса.

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      Рейтинг: +4

      tsarkandrey 19 ноября 2018, 15:40

      Хотел избавиться от жира на боках и на животе. В остальном мне все нравилось. Раньше регулярно занимался в зале, но теперь времени нет, жена все чаще упрекала о появившимся пузе. Я решил заказать пояс, и заодно узнать, проверить его эффективность. Все намного лучше чем я ошидал. следуя инструкциям я привел свое тело в порядок ---- http://tok.pw/blodka

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      Рейтинг: +17247

      vick-north-west 19 ноября 2018, 13:10

      Ну а что еще сказать, если в 3-х последних матчах Тамбов проиграл именно командам с таким стилем игры? Пропускают первый гол в контратаке и затем утыкаются в глухую оборону.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 ноября 2018, 11:10

      Там где на поле играют мастеровитые футболисты с игровым футбольным интеллектом им не нужны тренеры кричащие и размахивающие у бровки, а тем более искаковы...

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      Рейтинг: +25044

      bset > Рубик Докоян 19 ноября 2018, 11:23

      То-то Реал на 6-м месте сейчас идет)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > bset 19 ноября 2018, 11:25

      Реал идёт на 6-м месте по многим причинам, в том числе и не футбольным. Посмотрим на каком закончит. Ты многих тренеров Барсы вспомнишь за последние 10 лет не глядя в Википедию ?

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      Рейтинг: +25044

      bset > Рубик Докоян 19 ноября 2018, 11:34

      Да что там вспоминать? Их там было всего ничего.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > bset 19 ноября 2018, 11:39

      Посмотри и увидишь сколько, хотя уже это сделал.))) Известных в футбольном мире 3, а троих никто и не вспомнит, но команда как играла так и играет меняя тренеров и игроков. Уходят великие им на смену приходят другие, но игра, стиль и философия остаётся.

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      Рейтинг: +7774

      mihail200606 19 ноября 2018, 10:56

      Сб.России играла с испанией так, и все довольны остались..))

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      Рейтинг: +25044

      bset > mihail200606 19 ноября 2018, 11:01

      Недовольные как правило те, чей "автобус" не сработал. А когда сработало, всегда говорят "игра забудется, а результат останется". Так всегда))

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      Рейтинг: +3609

      александр п > mihail200606 19 ноября 2018, 11:48

      Я был недоволен,предвидел ,что с такой игрой ничего хорошего нас не ждёт.И самое главное начали рапортовать он наших мнимых достижениях ,вместо того что бы поднимать наш больной футбол.И закономерно попали в Лейпциге.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 19 ноября 2018, 10:47

      Глупость призывать заведомо слабого соперника к игре на равных(к примеру с "Барселоной"),а защита-один из важнейших элементов футбольного мастерства.

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