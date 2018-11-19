Главный тренер «Тамбова»: «Трусливый стиль для достижения результата – это нормально»

Главный тренер «Тамбова» Мурат Искаков в интервью «Бомбардиру» поделился мнениям о стилях игры в современном футболе.

– Вам бывает стыдно за какой-то стиль игры?

– Нет такого понятия. Каждая команда и каждый тренер видят футбол по-своему. Что такое футбол? Игра на результат. Нужно найти тот стиль игры, при котором будет результат.

– Но опять тот же Капелло в сборной России. Это был не трусливый футбол?

– Если тренер видит, что при 1:0 нужно закрываться, значит, он так видит и действительно нужно закрываться. Все дело в вопросе тренерских решений. В современном футболе для достижения результата трусливый стиль – это нормально.

Главный тренер без опыта покоряет Россию. Мы с ним поговорили