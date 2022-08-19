РФС сократил дисквалификацию тренера ЦСКА за оскорбление судьи до двух матчей

Апелляционный комитет РФС сократил дисквалификацию тренера ЦСКА Мурата Искакова за нецензурные выражения в адрес главного арбитра матча 4-го тура РПЛ против «Факела» (4:1).

Игру обслуживал Ян Бобровский.

На 42-й минуте он назначил пенальти в ворота ЦСКА, который реализовал Георгий Гонгадзе.

«Апелляционный комитет РФС по итогам обращения ПФК ЦСКА сократил срок дисквалификации тренера нашей команды Мурата Искакова с трeх матчей до двух.

Таким образом, помимо игры с «Зенитом», он пропустит только ближайшую встречу с «Ахматом»", – сообщила пресс-служба ЦСКА.