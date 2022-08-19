РФС сократил дисквалификацию тренера ЦСКА за оскорбление судьи до двух матчей

Апелляционный комитет РФС сократил дисквалификацию тренера ЦСКА Мурата Искакова за нецензурные выражения в адрес главного арбитра матча 4-го тура РПЛ против «Факела» (4:1).
- Игру обслуживал Ян Бобровский.
- На 42-й минуте он назначил пенальти в ворота ЦСКА, который реализовал Георгий Гонгадзе.
«Апелляционный комитет РФС по итогам обращения ПФК ЦСКА сократил срок дисквалификации тренера нашей команды Мурата Искакова с трeх матчей до двух.
Таким образом, помимо игры с «Зенитом», он пропустит только ближайшую встречу с «Ахматом»", – сообщила пресс-служба ЦСКА.
Источник: телеграм-канал ЦСКА