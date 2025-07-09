Тренер «Сьона» прокомментировал 2:5 от «Зенита»

Дидье Толо, главный тренер «Сьона», высказался о товарищеском матче против «Зенита» (2:5).

«Длинного комментария по итогам матча у меня не будет. «Зенит» был гораздо сильнее, чем мы. Мы бились, отдали все силы на поле. Но я говорю это не для того, чтобы оправдаться за результат, нас просто «съели» один в один. Мои игроки не были достаточно агрессивны для того, чтобы что-то серьезное противопоставить команде из Санкт-Петербурга.

Не знаю, есть ли в этом плане преимущество у «Зенита». Мы выходим из крайне напряженной фазы предсезонной подготовки. Не хватало нам этого сока, топлива. Не хватало агрессивности. Может быть, у «Зенита» дней 15 преимущества перед нами и есть.

Основное преимущество – это высокий уровень футбола, который мы сегодня увидели и с которым мы сегодня столкнулись. Для всех футболистов в моей команде стало понятно, что нужно работать еще более усердно для того, чтобы подойти еще более сильными к чемпионату. В футболе необходимо, чтобы каждый бился друг за друга и не было брешей в команде. Сегодня эти бреши были», – сказал Толо.