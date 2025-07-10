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  • Аршавин отреагировал на информацию о переходе Миранчука в «Зенит»

Аршавин отреагировал на информацию о переходе Миранчука в «Зенит»

Вчера, 09:17
5

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин после товарищеского матча со «Сьоном» (5:2) прокомментировал слухи о переходе полузащитника соперника Антона Миранчука в петербургский клуб.

По окончании встречи в трансляцию попали кадры, на которых хавбек швейцарского клуба что‑то долго обсуждал с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.

«Было бы странно, если бы он [Миранчук] с Барриосом стоял и говорил. Мне кажется, он свой выбор сделал.

В матче с «Зенитом» он, кстати, в своих индивидуальных эпизодах выглядел неплохо. Но я не думаю, что он, уехав год назад и явно тогда имея возможность остаться в каком‑то российском клубе, сейчас захочет возвращаться», – сказал Аршавин.

  • Миранчук был капитаном «Сьона» в прошедшей игре и отметился результативной передачей.
  • В прошлом сезоне 29-летний россиянин провел за швейцарский клуб 24 матча, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Швейцария. Суперлига Зенит Сьон Аршавин Андрей Миранчук Антон
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Комментарии (5)
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NewLife
1752129226
Миранчук команде Сьон: хватит с меня, поиграл у вас нищебродов, наелся вашего фондю, теперь ухожу туда, где меня больше ценят, и пенсионеры всей страны будут скидываться на мою зарплату))
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Интерес
1752132338
Бред.Два футбольных человека из одного турнира,в котором участвовали годами, пообщались заинтересовано и культурно. И журналистская неумная братия возбудилась. Было бы смешно,если бы Миранчук проигнорировал Семака.И неприлично...
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