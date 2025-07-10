Аршавин отреагировал на информацию о переходе Миранчука в «Зенит»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин после товарищеского матча со «Сьоном» (5:2) прокомментировал слухи о переходе полузащитника соперника Антона Миранчука в петербургский клуб.

По окончании встречи в трансляцию попали кадры, на которых хавбек швейцарского клуба что‑то долго обсуждал с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.

«Было бы странно, если бы он [Миранчук] с Барриосом стоял и говорил. Мне кажется, он свой выбор сделал.

В матче с «Зенитом» он, кстати, в своих индивидуальных эпизодах выглядел неплохо. Но я не думаю, что он, уехав год назад и явно тогда имея возможность остаться в каком‑то российском клубе, сейчас захочет возвращаться», – сказал Аршавин.