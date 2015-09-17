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    • Наставник «Сьона»: «Думаю, что смена тренера хорошо повлияла на «Рубин»

    Наставник «Сьона»: «Думаю, что смена тренера хорошо повлияла на «Рубин»

    Главный тренер «Сьона» Дидье Толо поделился своим мнением о казанском «Рубине», с котором ему предстоит играть в первом туре группового этапа Лиги Европы.

    «Мы хорошо изучили нашего соперника, знаем, что в «Рубине» в последнее время произошло много изменений, как на руководящих должностях, так и в тренерском штабе. Мы знаем, что в «Рубине» собраны хорошие игроки, и команда может похвастаться хорошей скоростью. Думаю, что смена тренера хорошо повлияла на «Рубин», внешнее состояние команды заметно улучшилось. По последнему матчу казанцев против «Локомотива» было заметно, что игроки были более организованы, команда хорошо двигалась и создавала моменты», – сказал специалист.

    Источник: ФК «Рубин»

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    17.09.2015 14:21
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