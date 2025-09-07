Тренер «Сьона» высказался о 3:5 от «Зенита»

Дидье Толо, главный тренер «Сьона», высказался по итогам товарищеского матча с «Зенитом» (3:5).
«Это был матч очень высокого уровня, в таких важна каждая деталь. Первый гол мы пропустили, когда были в меньшинстве, второй – после нарушения правил. У нас было три шанса сравнять счeт, но мы не воспользовались ими. Нам нужно работать над завершением атак и лучше играть в обороне», – сказал Толо.
- Голы у «Зенита» забили Матео Кассьерра на 11-й и 28-й минутах, Роман Вега на 45+2-й, Александр Соболев на 56-й и Лусиано Гонду на 63-й с пенальти.
- У швейцарского клуба отличились Рилинд Нивокази на 24-й, Али Кабакалман на 45-й и Тео Бушларем на 81-й.
- «Зенит» занимает в РПЛ 5-е место с 12 очками после 7 туров.
