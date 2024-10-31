«Сьон» Миранчука собирается сменить тренера

«Сьон» может отправить в отставку главного тренера Дидье Толо.
Руководство швейцарского клуба всерьез задумалось об его увольнении после вчерашнего поражения от «Цюриха» (0:2).
У 60-летнего француза есть два матча на исправление ситуации – против «Санкт-Галлена» (2 ноября) и «Люцерна» (10 ноября).
- Толо тренирует «Сьон» в 4-й раз за карьеру.
- За клуб с сентября выступает российский полузащитник Антон Миранчук.
- «Сьон» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии среди 12 участников.
- У команды 8-матчевая серия без побед.
Источник: «Спорт-Экспресс»