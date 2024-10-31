«Сьон» Миранчука собирается сменить тренера

«Сьон» может отправить в отставку главного тренера Дидье Толо.

Руководство швейцарского клуба всерьез задумалось об его увольнении после вчерашнего поражения от «Цюриха» (0:2).

У 60-летнего француза есть два матча на исправление ситуации – против «Санкт-Галлена» (2 ноября) и «Люцерна» (10 ноября).