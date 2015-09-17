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    Дидье Толо - статистика

    Тренер
    Имя Дидье
    Фамилия Толо
    Гражданство Франция
    Дата рождения 2 апреля 1964
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сьон 8 2 2 4
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    17.09.2015 Сьон 2 : 1 Рубин
    01.10.2015 Ливерпуль 1 : 1 Сьон
    22.10.2015 Бордо 0 : 1 Сьон
    05.11.2015 Сьон 1 : 1 Бордо
    26.11.2015 Рубин 2 : 0 Сьон
    10.12.2015 Сьон 0 : 0 Ливерпуль
    18.02.2016 Сьон 1 : 2 Брага
    24.02.2016 Брага 2 : 2 Сьон
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