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    • Тренер «Сьона»: «Благодарен ребятам, что нашли в себе силы вырвать победу»

    Тренер «Сьона»: «Благодарен ребятам, что нашли в себе силы вырвать победу»

    Главный тренер швейцарского «Сьона« Дидье Толо выразил благодарность своим футболистам, которые проявили самоотдачу в матче первого тура группового этапа Лиги Европы против «Рубина» (2:1).

    «Игра получилась очень непростой, матч разделился на два отрезка. Я благодарен своим ребятам за самоотдачу и проделанную работу. Первый тайм прошел просто отлично, мы создавали моменты, хорошо работали.

    Начало второго отрезка игра осталось за «Рубином», гости поменяли игру и стали больше атаковать, и мне также пришлось делать перестановки на поле. Я благодарен ребятам, что они нашли в себе силы и вырвали победу», – добавил Толо.

    Источник: ФК «Рубин»

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    18.09.2015 07:07
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