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- 19 февраля
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- 16 февраля
- 22:47 Лига Европы. «Рома» проиграла «Зальцбургу», «Шахтер» победил «Ренн», ничья «Аякса» и «Униона»
- 15 февраля
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- 08:30 «Аякс» выдал худшую в 21-м веке серию без побед в Эредивизие
- 8 января
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- 20:38 «Манчестер Юнайтед» и «Боруссия» Д работают над трансфером полузащитника сборной Ганы
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- 22:33 Овермарс перенес инсульт. Год назад «Аякс» уволил его из-за неуместных сообщений коллегам-женщинам 3
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- 4 ноября 2022
- 01:11 Определились все участники плей-офф Лиги Европы 2
- 27 октября 2022
- 00:04 Лига чемпионов. «Ливерпуль» разгромил «Аякс», «Наполи» – «Рейнджерс». У Симеоне дубль
- 26 октября 2022
- 19:30 Трансляция Где смотреть «Аякс» – «Ливерпуль», во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 26 октября
- 21 октября 2022
- 18:13 «Манчестер Юнайтед» пытается переманить ван дер Сара из «Аякса»
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- 22:28 Семин оценил игру Хвичи в Лиге чемпионов. У него «2+3» в 4 матчах
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