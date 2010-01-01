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Нидерланды. Эредивизие
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Аякс
Расписание
€ 199 млн
Аякс - расписание матчей
Амстердам
Нидерланды. Эредивизие
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Сайт:
http://www.ajax.nl/
Тренер:
Мигель «Мичел» Гонсалес
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
15.09 | 21:00
Аякс
- : -
Виллем II
19.09 | 21:00
Аякс
- : -
Экселсиор
10.10 | 22:00
Аякс
- : -
НЕК
15.10 | 19:45
Хайдук
- : -
Аякс
18.10 | 17:45
Гронинген
- : -
Аякс
22.10 | 22:00
Аякс
- : -
Аталанта
25.10 | 18:45
Спарта
- : -
Аякс
31.10 | 23:00
Аякс
- : -
АЗ Алкмаар
05.11 | 20:45
Мидтьюлланд
- : -
Аякс
08.11 | 16:30
Твенте
- : -
Аякс
22.11 | 16:30
Аякс
- : -
АДО Ден Хааг
26.11 | 20:45
Аякс
- : -
Тун
29.11 | 16:30
Фейеноорд
- : -
Аякс
06.12 | 16:30
Аякс
- : -
Утрехт
10.12 | 23:00
Сент-Труйден
- : -
Аякс
13.12 | 22:00
Аякс
- : -
Камбур
17.12 | 23:00
Аякс
- : -
Хетафе
20.12 | 18:45
Гоу Эхед Иглс
- : -
Аякс
09.01 | 22:00
Виллем II
- : -
Аякс
17.01 | 16:30
Аякс
- : -
Гронинген
23.01 | 18:30
Аякс
- : -
Телстар
31.01 | 14:15
Херенвен
- : -
Аякс
14.02 | 19:00
Экселсиор
- : -
Аякс
21.02 | 19:00
Аякс
- : -
Гоу Эхед Иглс
28.02 | 19:00
Аякс
- : -
Фейеноорд
07.03 | 19:00
АДО Ден Хааг
- : -
Аякс
14.03 | 19:00
Аякс
- : -
Зволле
21.03 | 19:00
НЕК
- : -
Аякс
04.04 | 18:00
Аякс
- : -
Твенте
11.04 | 18:00
Утрехт
- : -
Аякс
25.04 | 18:00
ПСВ
- : -
Аякс
02.05 | 18:00
Аякс
- : -
Фортуна
09.05 | 18:00
АЗ Алкмаар
- : -
Аякс
16.05 | 15:30
Аякс
- : -
Спарта
23.05 | 15:30
Камбур
- : -
Аякс
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