Турниры:
Голландия. Эредивизие (2022/2023)
|23 тур
|26 февраля, воскресенье
|16:30
|Витесс
|1:2
|Аякс
|22 тур
|19 февраля, воскресенье
|18:45
|Аякс
|4:0
|Спарта
|21 тур
|12 февраля, воскресенье
|18:45
|Аякс
|3:1
|РКС Ваалвейк
|20 тур
|5 февраля, воскресенье
|14:15
|Камбур
|0:5
|Аякс
|19 тур
|29 января, воскресенье
|16:30
|Экселсиор
|1:4
|Аякс
|18 тур
|26 января, четверг
|23:00
|Аякс
|1:1
|Волендам
|17 тур
|22 января, воскресенье
|16:30
|Фейеноорд
|1:1
|Аякс
|16 тур
|14 января, суббота
|23:00
|Аякс
|0:0
|Твенте
|15 тур
|8 января, воскресенье
|16:30
|НЕК
|1:1
|Аякс
|14 тур
|12 ноября, суббота
|20:45
|Эммен
|3:3
|Аякс
|12 тур
|9 ноября, среда
|22:00
|Аякс
|2:2
|Витесс
|13 тур
|6 ноября, воскресенье
|18:45
|Аякс
|1:2
|ПСВ
|11 тур
|22 октября, суббота
|19:45
|РКС Ваалвейк
|1:4
|Аякс
|10 тур
|16 октября, воскресенье
|21:00
|Аякс
|7:1
|Экселсиор
|9 тур
|8 октября, суббота
|17:30
|Волендам
|2:4
|Аякс
|8 тур
|1 октября, суббота
|21:00
|Аякс
|1:1
|Гоу Эхед Иглс
|7 тур
|18 сентября, воскресенье
|17:45
|АЗ Алкмаар
|2:1
|Аякс
|6 тур
|10 сентября, суббота
|19:45
|Аякс
|5:0
|Херенвен
|5 тур
|3 сентября, суббота
|17:30
|Аякс
|4:0
|Камбур
|4 тур
|28 августа, воскресенье
|13:15
|Утрехт
|0:2
|Аякс
|3 тур
|21 августа, воскресенье
|15:30
|Спарта
|0:1
|Аякс
|2 тур
|14 августа, воскресенье
|15:30
|Аякс
|6:1
|Гронинген
|1 тур
|6 августа, суббота
|17:30
|Фортуна
|2:3
|Аякс