Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Нидерланды. Эредивизие
Команды
Аякс
Результаты
€ 199 млн
Аякс - результаты матчей
Амстердам
Нидерланды. Эредивизие
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Сайт:
http://www.ajax.nl/
Тренер:
Мигель «Мичел» Гонсалес
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Нидерланды. Эредивизие. 2026/2027
Лига конференций. 2026/2027
Нидерланды. Кубок. 2025/2026
Лига чемпионов. 2025/2026
Нидерланды. Эредивизие. 2025/2026
Нидерланды. Кубок. 2024/2025
Нидерланды. Эредивизие. 2024/2025
Лига Европы. 2024/2025
Лига конференций. 2023/2024
Лига Европы. 2023/2024
Нидерланды. Эредивизие. 2023/2024
Лига Европы. 2022/2023
Лига чемпионов. 2022/2023
Голландия. Эредивизие. 2022/2023
Лига чемпионов. 2021/2022
Голландия. Эредивизие. 2021/2022
Товарищеские матчи. 2021
Лига Европы. Квалификация 2020/2021
Лига чемпионов. 2020/2021
Голландия. Эредивизие. 2020/2021
Лига Европы. 2019/2020
Лига чемпионов. 2019/2020
Голландия. Эредивизие. 2019/2020
Голландия. Эредивизие. 2018/2019
Лига чемпионов. 2018/2019
Лига Европы. Квалификация 2017/2018
Голландия. Эредивизие. 2017/2018
Товарищеские матчи. 2017
Лига чемпионов. 2017/2018
Лига Европы. Квалификация 2016/2017
Голландия. Эредивизие. 2016/2017
Лига чемпионов. 2016/2017
Лига Европы. 2015/2016
Голландия. Эредивизие. 2015/2016
Лига чемпионов. 2015/2016
Лига Европы. Квалификация 2014/2015
Товарищеские матчи. 2015
Лига чемпионов. 2014/2015
Голландия. Эредивизие. 2014/2015
Суперкубок Голландии. 2014
Голландия. Кубок. 2013/2014
Лига Европы. Квалификация 2013/2014
Товарищеские матчи. 2014
Лига чемпионов. 2013/2014
Голландия. Эредивизие. 2013/2014
Суперкубок Голландии. 2013
Товарищеские матчи. 2013
Лига Европы. Квалификация 2012/2013
Лига чемпионов. 2012/2013
Голландия. Эредивизие. 2012/2013
Кубок Йохана Кройфа. 2012
Лига Европы. Квалификация 2011/2012
Голландия. Кубок. Плей-офф 2011/2012
Лига Чемпионов. 2011/2012
Голландия. Эредивизие. 2011/2012
Голландия. Суперкубок. Финал 2011
Лига Европы. 2010/2011
Товарищеские матчи. 2011
Голландия. Эредивизие. 2010/2011
Суперкубок Голландии. Финал 2010
Лига Чемпионов. 2010/2011
Товарищеские матчи. 2010
Лига Европы. Квалификация 2009/2010
Чемпионат Голландии. 2009/2010
Кубок УЕФА. 2008/2009
Кубок УЕФА. 2008/2009
12.09 | 21:00
Фортуна
1 : 5
Аякс
05.09 | 21:00
Аякс
1 : 3
ПСВ
30.08 | 17:45
Телстар
0 : 4
Аякс
16.08 | 17:45
Аякс
2 : 2
Херенвен
09.08 | 15:30
Зволле
0 : 2
Аякс
Главные новости
«Спартак» не подписал Самородова из-за травмы мизинца – через 3 дня он сыграл 85 минут за «Ахмат»
22:59
«Зенит» продолжает платить Мостовому: «Вы видели человека, который отказывается от 90 миллионов рублей?»
22:33
3
«Спартак» пытался изменить условия сделки по Самородову
22:17
1
Видео
«Бегите, выносите их!»: назван человек, спровоцировавший драку в конце матча «Динамо» – «Оренбург»
22:00
4
Акинфеев сделал заявление о прощальном матче
21:47
Кордоба заявил о внешней атаке на «Краснодар»
21:24
5
Экс-арбитр Федотов – о футболисте РПЛ: «Он бандит-рецидивист»
20:57
4
Видео
Генич охарактеризовал комичную симуляцию Кордобы
20:38
5
Жена Смолова рассказала, почему стала больше зарабатывать после свадьбы
20:25
2
Червиченко назвал четыре причины победы «Спартака» над «Ростовом»
20:00
14
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+