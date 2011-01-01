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    Аякс - результаты

    Город Амстердам
    Дивизион Нидерланды-Eredivisie
    Сайт http://www.ajax.nl/
    Стадион Йохан Кройф Арена
    Тренер Джонни Хейтинга
    Турниры:
    Голландия. Эредивизие (2022/2023)
    23 тур
    		26 февраля, воскресенье 16:30 Витесс 1:2 Аякс
    22 тур
    		19 февраля, воскресенье 18:45 Аякс 4:0 Спарта
    21 тур
    		12 февраля, воскресенье 18:45 Аякс 3:1 РКС Ваалвейк
    20 тур
    		5 февраля, воскресенье 14:15 Камбур 0:5 Аякс
    19 тур
    		29 января, воскресенье 16:30 Экселсиор 1:4 Аякс
    18 тур
    		26 января, четверг 23:00 Аякс 1:1 Волендам
    17 тур
    		22 января, воскресенье 16:30 Фейеноорд 1:1 Аякс
    16 тур
    		14 января, суббота 23:00 Аякс 0:0 Твенте
    15 тур
    		8 января, воскресенье 16:30 НЕК 1:1 Аякс
    14 тур
    		12 ноября, суббота 20:45 Эммен 3:3 Аякс
    12 тур
    		9 ноября, среда 22:00 Аякс 2:2 Витесс
    13 тур
    		6 ноября, воскресенье 18:45 Аякс 1:2 ПСВ
    11 тур
    		22 октября, суббота 19:45 РКС Ваалвейк 1:4 Аякс
    10 тур
    		16 октября, воскресенье 21:00 Аякс 7:1 Экселсиор
    9 тур
    		8 октября, суббота 17:30 Волендам 2:4 Аякс
    8 тур
    		1 октября, суббота 21:00 Аякс 1:1 Гоу Эхед Иглс
    7 тур
    		18 сентября, воскресенье 17:45 АЗ Алкмаар 2:1 Аякс
    6 тур
    		10 сентября, суббота 19:45 Аякс 5:0 Херенвен
    5 тур
    		3 сентября, суббота 17:30 Аякс 4:0 Камбур
    4 тур
    		28 августа, воскресенье 13:15 Утрехт 0:2 Аякс
    3 тур
    		21 августа, воскресенье 15:30 Спарта 0:1 Аякс
    2 тур
    		14 августа, воскресенье 15:30 Аякс 6:1 Гронинген
    1 тур
    		6 августа, суббота 17:30 Фортуна 2:3 Аякс
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