Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 199 млн

Аякс - турнирная таблица

Амстердам
Нидерланды. Эредивизие
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Сайт:
http://www.ajax.nl/
Тренер:
Мигель «Мичел» Гонсалес
Состав Статистика Новости Трансферы Публикации Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
ПСВ
2
АЗ Алкмаар
3
Фейеноорд
4
Твенте
5
Гоу Эхед Иглс
6
Аякс
7
Экселсиор
8
Фортуна
9
Гронинген
10
НЕК
11
Херенвен
12
Спарта
13
Телстар
14
Камбур
15
Утрехт
16
Зволле
17
Виллем II
18
АДО Ден Хааг
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
22
7
15
16
6
5
1
0
17
6
11
16
6
4
2
0
20
7
13
14
6
4
1
1
12
5
7
13
6
3
2
1
15
11
4
11
5
3
1
1
14
6
8
10
6
3
1
2
13
7
6
10
6
3
1
2
12
14
-2
10
6
2
2
2
12
13
-1
8
6
2
1
3
11
12
-1
7
6
1
3
2
7
9
-2
6
6
1
2
3
10
13
-3
5
6
1
2
3
5
11
-6
5
6
1
1
4
9
18
-9
4
6
1
1
4
9
19
-10
4
6
1
1
4
6
17
-11
4
5
0
2
3
5
14
-9
2
6
0
1
5
6
16
-10
1
Команда
1
Твенте
2
ПСВ
3
АЗ Алкмаар
4
Гоу Эхед Иглс
5
Гронинген
6
Херенвен
7
Экселсиор
8
Фортуна
9
Камбур
10
Фейеноорд
11
Спарта
12
Аякс
13
НЕК
14
Виллем II
15
Телстар
16
АДО Ден Хааг
17
Утрехт
18
Зволле
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
1
5
9
3
2
1
0
11
4
7
7
3
2
1
0
8
3
5
7
3
2
1
0
8
3
5
7
3
1
1
1
6
6
0
4
4
1
1
2
3
5
-2
4
3
1
0
2
4
5
-1
3
3
1
0
2
4
8
-4
3
4
1
0
3
6
13
-7
3
2
0
2
0
4
4
0
2
3
0
2
1
5
6
-1
2
2
0
1
1
3
5
-2
1
3
0
1
2
4
7
-3
1
3
0
1
2
3
9
-6
1
3
0
1
2
3
9
-6
1
2
0
0
2
3
7
-4
0
3
0
0
3
3
13
-10
0
3
0
0
3
1
12
-11
0
Команда
1
Фейеноорд
2
Аякс
3
ПСВ
4
АЗ Алкмаар
5
Экселсиор
6
Фортуна
7
НЕК
8
Твенте
9
Утрехт
10
Зволле
11
Телстар
12
Гоу Эхед Иглс
13
Гронинген
14
Спарта
15
Херенвен
16
Камбур
17
Виллем II
18
АДО Ден Хааг
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
16
3
13
12
3
3
0
0
11
1
10
9
3
3
0
0
11
3
8
9
3
3
0
0
9
3
6
9
3
2
1
0
9
2
7
7
3
2
1
0
8
6
2
7
3
2
0
1
7
5
2
6
3
1
1
1
6
4
2
4
3
1
1
1
6
6
0
4
3
1
1
1
5
5
0
4
3
1
1
1
2
2
0
4
3
1
1
1
7
8
-1
4
3
1
1
1
6
7
-1
4
3
1
0
2
5
7
-2
3
2
0
2
0
4
4
0
2
2
0
1
1
3
5
-2
1
2
0
1
1
2
5
-3
1
4
0
1
3
3
9
-6
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
«Спартак» не подписал Самородова из-за травмы мизинца – через 3 дня он сыграл 85 минут за «Ахмат»
22:59
«Зенит» продолжает платить Мостовому: «Вы видели человека, который отказывается от 90 миллионов рублей?»
22:33
3
«Спартак» пытался изменить условия сделки по Самородову
22:17
1
Видео«Бегите, выносите их!»: назван человек, спровоцировавший драку в конце матча «Динамо» – «Оренбург»
22:00
4
Акинфеев сделал заявление о прощальном матче
21:47
Кордоба заявил о внешней атаке на «Краснодар»
21:24
5
Экс-арбитр Федотов – о футболисте РПЛ: «Он бандит-рецидивист»
20:57
4
ВидеоГенич охарактеризовал комичную симуляцию Кордобы
20:38
5
Жена Смолова рассказала, почему стала больше зарабатывать после свадьбы
20:25
2
Червиченко назвал четыре причины победы «Спартака» над «Ростовом»
20:00
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+