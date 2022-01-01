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Нидерланды. Эредивизие
Команды
Аякс
Состав
€ 199 млн
Аякс - состав команды
Амстердам
Нидерланды. Эредивизие
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Сайт:
http://www.ajax.nl/
Тренер:
Мигель «Мичел» Гонсалес
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Ярош Витезслав
Вра
25
€ 5 млн
1
тер Стеген Марк-Андре
Вра
34
€ 3 млн
26
Пас Мартен
Вра
28
€ 2 млн
22
Jesse Joeri Heerkens
Вра
-
15
Бас Юри
Защ
23
€ 20 млн
6
Керер Тило
Защ
29
€ 12 млн
12
Энрике Кайо
Защ
29
€ 12 млн
47
Зинченко Александр
Защ
29
€ 8 млн
24
Мокио Йорти
Защ
18
€ 8 млн
3
Гаеи Антон
Защ
23
€ 5 млн
2
Роша Лукас
Защ
26
€ 5 млн
30
Боуман Аарон
Защ
19
€ 3.5 млн
5
Вейндал Овен
Защ
26
€ 3 млн
17
Блинд Дейли
Защ
36
€ 1.2 млн
21
Торрентс Жофре
Защ
19
-
50
Marvyn Muzungu
Защ
-
36
Dies Janse
Защ
-
8
Брандт Юлиан
Пол
30
€ 15 млн
10
Глух Оскар
Пол
22
€ 13 млн
4
Амрабат Софиан
Пол
30
€ 10 млн
43
Бунида Райан
Пол
20
€ 5 млн
18
Классен Дэви
Пол
32
€ 2 млн
23
Бергейс Стивен
Пол
34
€ 2 млн
38
Леонардо Маркос
Нап
23
€ 20 млн
99
Арокодаре Толу
Нап
25
€ 20 млн
11
Цыганков Виктор
Нап
28
€ 15 млн
9
Дольберг Каспер
Нап
28
€ 7 млн
20
Эдвардсен Оливер Валакер
Нап
27
€ 3 млн
Всего игроков: 28, из них вратарей: 4, защитников: 13, полузащитников: 6, нападающих: 5
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