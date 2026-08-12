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«Шелбурн» — «Аякс»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

12 августа 2026 14:00
Шелбурн - Аякс
13 авг. 2026, четверг 21:45 | Лига конференций, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
2.10
Победа «Аякса» с форой (-2,5)
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Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между ирландским «Шелбурном» и нидерландским «Аяксом» пройдет 13 августа в Дублине на стадионе «Толка Парк». Хозяева подходят к игре после поражения в первом матче (1-3) и находятся в кризисной форме – четыре поражения подряд, тогда как гости из Амстердама, напротив, демонстрируют феноменальную игру: семь побед подряд и 12 матчей с голами. Разница в классе между клубами колоссальна, но ирландцы способны забивать на своем поле – они забивают в восьми из десяти последних матчей. Кто же сумеет пробиться в следующий раунд – голландский гранд, который уже практически гарантировал себе проход, или ирландский андердог, который попытается оставить свой след в еврокубках?

Кто победит в матче

В пользу «Шелбурна» говорит прежде всего фактор домашнего поля и желание реабилитироваться перед своими болельщиками. Ирландский клуб забивает в восьми из десяти последних матчей, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 1,60 раза за матч. В первом матче «Шелбурн» сумел забить гол на выезде против «Аякса», что дает им надежду на гол престижа в ответной игре. Однако защита команды действует крайне ненадежно – они пропускают в 13 последних матчах подряд, а в среднем за последние пять игр пропускают 2,00 гола. В чемпионате Ирландии «Шелбурн» показывает нестабильные результаты: поражения от «Сент-Патрикс» (1-2) и «Уотерфорд Юнайтед» (0-1) подтверждают их проблемы. Для прохода в следующий раунд ирландцам необходимо побеждать с разницей минимум в три мяча, что выглядит нереалистично.

«Аякс» подходит к ответной игре с колоссальным преимуществом и в феноменальной форме. Нидерландский гранд выиграл семь последних матчей подряд, а его атака действует разрушительно – в среднем за последние пять игр они забивают 2,80 гола и забивают в 12 последних встречах. В первом матче «Аякс» уверенно переиграл соперника на своем поле (3-1), создав достаточно моментов для более крупного счета. Оборона гостей выглядит достаточно надежной – в среднем за последние пять игр они пропускают 0,80 гола, хотя в пяти из семи последних матчей их оборона давала сбой. В чемпионате Нидерландов команда также на ходу: победа над «Зволле» (2-0) и уверенные результаты в еврокубках подтверждают их статус. Разница в классе между голландским грандом и ирландским клубом очевидна, и «Аякс» умеет дожимать соперников даже в выездных матчах.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о тотальном превосходстве «Аякса». Нидерландский клуб имеет преимущество в классе, форме и счете после первого матча, а также играет с огромной уверенностью. «Шелбурн» будет стараться использовать домашнее поле и агрессивно атаковать, чтобы хотя бы забить гол престижа, но их уязвимая оборона против мощнейшей атаки соперника – это серьезная проблема. Ожидается, что «Аякс» продолжит свою победную серию и уверенно пройдет в следующий раунд.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 06.08.2026) «Аякс» одержал победу на своем поле со счетом 3-1, что дает нидерландскому клубу колоссальное психологическое преимущество. Текущая форма «Аякса» впечатляет: семь побед подряд, 12 матчей с голами и 2,80 гола за игру. «Шелбурн» находится в кризисе – четыре поражения подряд, но при этом ирландцы забивают в восьми из десяти последних матчей. Учитывая разницу в классе и преимущество «Аякса» в два мяча, ирландскому клубу остается лишь бороться за престиж, однако их способность забивать дает надежду на гол в домашнем матче.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 1 (50%)
Побед - 1 (50%)
3
Забитых мячей
5
1.5
В среднем за матч
2.5
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч
Лига конференций, 3 раунд
Аякс
3 : 1
06.08.2026
Шелбурн
Самая крупная ничья
Лига конференций, 3 раунд
Шелбурн
2 : 2
13.08.2026
Аякс
Лига конференций, 3 раунд
Шелбурн
2 : 2
13.08.2026
Аякс
Лига конференций, 3 раунд
Аякс
3 : 1
06.08.2026
Шелбурн

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шелбурн
19
Эдди Бич
ВР
18
Джеймс Норрис
ЛЗ
15
Сэм Бон
ЦЗ
16
Одран Кейси
ЦЗ
4
Kameron Ledwidge
ЦЗ
25
Milan Mbeng
ЦЗ
17
Даниэл Келли
ЦП
23
K. McInroy
(К) ЦП
27
Эван Кэффри
ЦП
20
Родриго Фрейтас
ЦФ
6
J. Lunney
ЦФ
Главный тренер
Дэмьен Дафф
Аякс
26
Мартен Пас
ВР
17
Дейли Блинд
(К) ЛЗ
5
Овен Вейндал
ЛЗ
30
Аарон Боуман
ЦЗ
24
Йорти Мокио
ЦЗ
6
Антон Гаеи
ПЗ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
44
Юри Регер
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
38
Маркос Леонардо
ЦФ
7
Maher Carrizo
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Шелбурн
13
Murray Johnson
ВР
55
James Roche
ЦЗ
60
Killian Ryan
ЦП
2
Син Гэннон
ЦП
36
Уилл Джарвис
ЦФ
56
Joey Ikala Wuna
ЦФ
44
Daniel Ring
ЦФ
22
Шон Мур
ЦФ
Аякс
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
12
Кайо Энрике
ЛЗ
36
Dies Janse
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
22
Мика Годтс
ЛВ
68
Абделла Уазан
ЦП
10
Оскар Глух
АП
18
Дэви Классен
АП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
3-2-3-2
19
Бич
16
Кейси
4
25
18
Норрис
15
Бон
17
Келли
23
27
Кэффри
6
20
Фрейтас
3-2-1-2-2
26
Пас
17
Блинд
30
Боуман
24
Мокио
6
Гаеи
5
Вейндал
44
Регер
8
Брандт
20
Эдвардсен
7
38
Леонардо
6
55
55
6
15
Бон
2
Гэннон
2
Гэннон
15
Бон
18
Норрис
36
Джарвис
36
Джарвис
18
Норрис
20
Фрейтас
44
44
20
Фрейтас
25
22
Мур
22
Мур
25
17
Блинд
15
Бас
15
Бас
17
Блинд
5
Вейндал
12
Энрике
12
Энрике
5
Вейндал
7
36
36
7
8
Брандт
68
Уазан
68
Уазан
8
Брандт
38
Леонардо
99
Арокодаре
99
Арокодаре
38
Леонардо
Остались в запасе
Шелбурн
Аякс
13
Murray Johnson
ВР
60
Killian Ryan
ЦП
56
Joey Ikala Wuna
ЦФ
Главный тренер
Дэмьен Дафф
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
2
Лукас Роша
ПЗ
10
Оскар Глух
АП
18
Дэви Классен
АП
22
Мика Годтс
ЛВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
13
Murray Johnson
ВР
60
Killian Ryan
ЦП
56
Joey Ikala Wuna
ЦФ
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
2
Лукас Роша
ПЗ
10
Оскар Глух
АП
18
Дэви Классен
АП
22
Мика Годтс
ЛВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Дэмьен Дафф
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аякса» с форой (-2,5). Нидерландский гранд находится в феноменальной форме (семь побед подряд, 12 матчей с голами), демонстрирует мощную атаку (2,80 гола за игру) и уже разгромил «Шелбурн» в первом матче (3-1). Хозяева, несмотря на домашнюю поддержку, имеют серьезные проблемы в обороне (пропускают в 13 матчах подряд) и уступают в классе. На своем поле «Шелбурн» может попытаться забить гол престижа, но «Аякс» должен уверенно довести дело до победы с разницей как минимум в два мяча. Ставка: победа «Аякса» с форой (-2,5) с коэффициентом 2.1.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Шелбурном» и «Аяксом» состоится 13 августа 2026 года в Дублине на стадионе «Толка Парк» и начнется в 21-45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Шелбурн» – «Аякс»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

2.10
Победа «Аякса» с форой (-2,5)
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Автор: Мещеряков Денис
Лига конференций Аякс Шелбурн Аякс Шелбурн
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