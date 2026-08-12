Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между ирландским «Шелбурном» и нидерландским «Аяксом» пройдет 13 августа в Дублине на стадионе «Толка Парк». Хозяева подходят к игре после поражения в первом матче (1-3) и находятся в кризисной форме – четыре поражения подряд, тогда как гости из Амстердама, напротив, демонстрируют феноменальную игру: семь побед подряд и 12 матчей с голами. Разница в классе между клубами колоссальна, но ирландцы способны забивать на своем поле – они забивают в восьми из десяти последних матчей. Кто же сумеет пробиться в следующий раунд – голландский гранд, который уже практически гарантировал себе проход, или ирландский андердог, который попытается оставить свой след в еврокубках?

Кто победит в матче

В пользу «Шелбурна» говорит прежде всего фактор домашнего поля и желание реабилитироваться перед своими болельщиками. Ирландский клуб забивает в восьми из десяти последних матчей, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 1,60 раза за матч. В первом матче «Шелбурн» сумел забить гол на выезде против «Аякса», что дает им надежду на гол престижа в ответной игре. Однако защита команды действует крайне ненадежно – они пропускают в 13 последних матчах подряд, а в среднем за последние пять игр пропускают 2,00 гола. В чемпионате Ирландии «Шелбурн» показывает нестабильные результаты: поражения от «Сент-Патрикс» (1-2) и «Уотерфорд Юнайтед» (0-1) подтверждают их проблемы. Для прохода в следующий раунд ирландцам необходимо побеждать с разницей минимум в три мяча, что выглядит нереалистично.

«Аякс» подходит к ответной игре с колоссальным преимуществом и в феноменальной форме. Нидерландский гранд выиграл семь последних матчей подряд, а его атака действует разрушительно – в среднем за последние пять игр они забивают 2,80 гола и забивают в 12 последних встречах. В первом матче «Аякс» уверенно переиграл соперника на своем поле (3-1), создав достаточно моментов для более крупного счета. Оборона гостей выглядит достаточно надежной – в среднем за последние пять игр они пропускают 0,80 гола, хотя в пяти из семи последних матчей их оборона давала сбой. В чемпионате Нидерландов команда также на ходу: победа над «Зволле» (2-0) и уверенные результаты в еврокубках подтверждают их статус. Разница в классе между голландским грандом и ирландским клубом очевидна, и «Аякс» умеет дожимать соперников даже в выездных матчах.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о тотальном превосходстве «Аякса». Нидерландский клуб имеет преимущество в классе, форме и счете после первого матча, а также играет с огромной уверенностью. «Шелбурн» будет стараться использовать домашнее поле и агрессивно атаковать, чтобы хотя бы забить гол престижа, но их уязвимая оборона против мощнейшей атаки соперника – это серьезная проблема. Ожидается, что «Аякс» продолжит свою победную серию и уверенно пройдет в следующий раунд.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 06.08.2026) «Аякс» одержал победу на своем поле со счетом 3-1, что дает нидерландскому клубу колоссальное психологическое преимущество. Текущая форма «Аякса» впечатляет: семь побед подряд, 12 матчей с голами и 2,80 гола за игру. «Шелбурн» находится в кризисе – четыре поражения подряд, но при этом ирландцы забивают в восьми из десяти последних матчей. Учитывая разницу в классе и преимущество «Аякса» в два мяча, ирландскому клубу остается лишь бороться за престиж, однако их способность забивать дает надежду на гол в домашнем матче.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аякса» с форой (-2,5). Нидерландский гранд находится в феноменальной форме (семь побед подряд, 12 матчей с голами), демонстрирует мощную атаку (2,80 гола за игру) и уже разгромил «Шелбурн» в первом матче (3-1). Хозяева, несмотря на домашнюю поддержку, имеют серьезные проблемы в обороне (пропускают в 13 матчах подряд) и уступают в классе. На своем поле «Шелбурн» может попытаться забить гол престижа, но «Аякс» должен уверенно довести дело до победы с разницей как минимум в два мяча. Ставка: победа «Аякса» с форой (-2,5) с коэффициентом 2.1.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Шелбурном» и «Аяксом» состоится 13 августа 2026 года в Дублине на стадионе «Толка Парк» и начнется в 21-45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.