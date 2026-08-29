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«Телстар» – «Аякс»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027

29 августа 2026 10:20
Телстар - Аякс
30 авг. 2026, воскресенье 17:45 | Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.77
Победа «Аякса» с форой (-1)
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Матч 4-го тура нидерландской Высшей лиги (Эредивизи) между «Телстаром» и амстердамским «Аяксом» пройдет 30 августа. Хозяева набрали три очка и идут в середине таблицы, а гости имеют четыре очка и располагаются выше. При этом «Аякс» выиграл все четыре последние очные встречи у «Телстара» и находится в отличной форме – 13 матчей без поражений. Сможет ли «Телстар» дать бой гранду на своем поле или «Аякс» продолжит доминировать?

Кто победит в матче

«Телстар» подходит к игре в стабильной форме – команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей в Эредивизи. В атаке хозяева действуют скромно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,0 гола за встречу, хотя и забивают в трeх последних матчах. Оборона «Телстара» выглядит уязвимой – пропускают в среднем 2,0 гола за игру, причeм команда пропускает в трeх последних матчах подряд. В очных встречах с «Аяксом» у хозяев плачевная статистика – ни одной победы в четырeх матчах, при этом они забивали в трeх из них. Домашнее поле и поддержка болельщиков могут помочь, но «Аякс» – соперник совершенно другого уровня.

«Аякс» подходит к игре в великолепной форме – команда не проигрывает в 13 последних матчах и демонстрирует сверхрезультативную игру. В атаке гости действуют мощно: в среднем за последние пять игр они забивают 3,0 гола за встречу, а голевая серия насчитывает 16 матчей подряд. Оборона амстердамцев небезупречна – пропускают в среднем 1,8 гола за игру, и команда пропускает в четырeх последних матчах, что даeт хозяевам шанс на гол. В очных встречах с «Телстаром» «Аякс» чувствует себя уверенно: четыре победы в четырeх матчах, причeм он забивал в каждом из них. Гости наверняка сделают ставку на атаку, и их мощь впереди должна принести результат.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Аякс». Гости имеют подавляющее преимущество в личных встречах, мощную атаку и длительную беспроигрышную серию, тогда как «Телстар» пропускает много и не может обыграть амстердамцев ни разу.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Аякс» имеет идеальный рекорд – четыре победы в четырeх матчах против «Телстара», причeм он забивал в каждом из них. Текущая форма гостей значительно лучше – они не проигрывают 13 матчей подряд и забивают в каждом, тогда как «Телстар» пропускает почти по два гола за игру. Это даeт «Аяксу» серьeзное психологическое преимущество перед игрой.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 3 (100%)
2
Забитых мячей
9
0.67
В среднем за матч
3
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Телстар
2 : 3
11.01.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Телстар
0 : 4
30.08.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Телстар
2 : 3
11.01.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Аякс
2 : 0
10.08.2025
Телстар

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Телстар
1
Ronald Koeman Jr
ВР
43
Марвин Персман
ЦЗ
16
Сем Валк
ЦЗ
4
A. Soualhia
ЦЗ
2
Jeff Hardeveld
(К) ЦЗ
3
Джералд Алдерс
ПЗ
10
Tyrone Owusu
ЦП
17
Нилс Россен
АП
7
Руй Мендеш
ПВ
27
Патрик Брувер
ПВ
9
Jelani Seedorf
ЦФ
Главный тренер
Антони Коррейя
Аякс
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
30
Аарон Боуман
ЦЗ
36
Dies Janse
ЦЗ
24
Йорти Мокио
ЦЗ
6
Антон Гаеи
ПЗ
23
Стивен Бергейс
ЦП
18
Дэви Классен
(К) АП
10
Оскар Глух
АП
8
Юлиан Брандт
АП
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Телстар
20
Дан Райцигер
ВР
13
Finn Mulder
ВР
15
N. Ogidi Nwankwo
ЦЗ
5
Prince Aning
ЦЗ
6
Isaiah Ahmed
ЦП
14
Harrie Kuster
ЦП
18
Gabi Caschili
ЦП
23
Noach Shenkman
ЦП
8
Emirhan Demircan
ЦФ
19
Fabiano Rust
ЦФ
21
Fofin Turay
ЦФ
28
Rojendro Oudsten
ЦФ
Аякс
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
26
Мартен Пас
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
5
Овен Вейндал
ЛЗ
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
67
Mohamed Abdalla
ЦП
68
Абделла Уазан
ЦП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
3-2-1-3-1
1
16
Валк
4
2
43
Персман
3
Алдерс
10
7
Мендеш
17
Россен
27
Брувер
9
3-2-1-3-1
1
тер Стеген
30
Боуман
36
24
Мокио
6
Гаеи
12
Энрике
23
Бергейс
10
Глух
8
Брандт
18
Классен
99
Арокодаре
43
Персман
8
8
43
Персман
2
5
5
2
3
Алдерс
18
18
3
Алдерс
7
Мендеш
19
19
7
Мендеш
9
21
21
9
8
Брандт
15
Бас
15
Бас
8
Брандт
10
Глух
20
Эдвардсен
20
Эдвардсен
10
Глух
12
Энрике
21
Торрентс
21
Торрентс
12
Энрике
18
Классен
68
Уазан
68
Уазан
18
Классен
23
Бергейс
38
Леонардо
38
Леонардо
23
Бергейс
Остались в запасе
Телстар
Аякс
6
Isaiah Ahmed
ЦП
20
Дан Райцигер
ВР
13
Finn Mulder
ВР
15
N. Ogidi Nwankwo
ЦЗ
14
Harrie Kuster
ЦП
23
Noach Shenkman
ЦП
28
Rojendro Oudsten
ЦФ
Главный тренер
Антони Коррейя
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
26
Мартен Пас
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
67
Mohamed Abdalla
ЦП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
6
Isaiah Ahmed
ЦП
20
Дан Райцигер
ВР
13
Finn Mulder
ВР
15
N. Ogidi Nwankwo
ЦЗ
14
Harrie Kuster
ЦП
23
Noach Shenkman
ЦП
28
Rojendro Oudsten
ЦФ
Остались в запасе
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
26
Мартен Пас
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
67
Mohamed Abdalla
ЦП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Антони Коррейя
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Аякс
Точно не сыграют
Дейли Блинд
ЛЗ
Юри Регер
ЦП
Райан Бунида
АП
Maher Carrizo
ЦФ
Paul Reverson
ВР

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Аякса». Гости имеют идеальную историю очных встреч, мощную атаку и длительную беспроигрышную серию, тогда как «Телстар» пропускает много и не может ничего противопоставить такому сопернику. Рекомендуемая ставка – победа «Аякса» с форой (-1) с коэффициентом 1.77. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4-го тура Высшей лиги между «Телстаром» и «Аяксом» состоится 30 августа и начнется в 17:45 по московскому времени. Прямая трансляция – на платформе Fonbet.

«Телстар» – «Аякс»: смотреть онлайн.

1.77
Победа «Аякса» с форой (-1)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Миронов Николай
Нидерланды. Эредивизие Аякс Телстар
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