Матч 4-го тура нидерландской Высшей лиги (Эредивизи) между «Телстаром» и амстердамским «Аяксом» пройдет 30 августа. Хозяева набрали три очка и идут в середине таблицы, а гости имеют четыре очка и располагаются выше. При этом «Аякс» выиграл все четыре последние очные встречи у «Телстара» и находится в отличной форме – 13 матчей без поражений. Сможет ли «Телстар» дать бой гранду на своем поле или «Аякс» продолжит доминировать?

Кто победит в матче

«Телстар» подходит к игре в стабильной форме – команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей в Эредивизи. В атаке хозяева действуют скромно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,0 гола за встречу, хотя и забивают в трeх последних матчах. Оборона «Телстара» выглядит уязвимой – пропускают в среднем 2,0 гола за игру, причeм команда пропускает в трeх последних матчах подряд. В очных встречах с «Аяксом» у хозяев плачевная статистика – ни одной победы в четырeх матчах, при этом они забивали в трeх из них. Домашнее поле и поддержка болельщиков могут помочь, но «Аякс» – соперник совершенно другого уровня.

«Аякс» подходит к игре в великолепной форме – команда не проигрывает в 13 последних матчах и демонстрирует сверхрезультативную игру. В атаке гости действуют мощно: в среднем за последние пять игр они забивают 3,0 гола за встречу, а голевая серия насчитывает 16 матчей подряд. Оборона амстердамцев небезупречна – пропускают в среднем 1,8 гола за игру, и команда пропускает в четырeх последних матчах, что даeт хозяевам шанс на гол. В очных встречах с «Телстаром» «Аякс» чувствует себя уверенно: четыре победы в четырeх матчах, причeм он забивал в каждом из них. Гости наверняка сделают ставку на атаку, и их мощь впереди должна принести результат.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Аякс». Гости имеют подавляющее преимущество в личных встречах, мощную атаку и длительную беспроигрышную серию, тогда как «Телстар» пропускает много и не может обыграть амстердамцев ни разу.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Аякс» имеет идеальный рекорд – четыре победы в четырeх матчах против «Телстара», причeм он забивал в каждом из них. Текущая форма гостей значительно лучше – они не проигрывают 13 матчей подряд и забивают в каждом, тогда как «Телстар» пропускает почти по два гола за игру. Это даeт «Аяксу» серьeзное психологическое преимущество перед игрой.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Аякса». Гости имеют идеальную историю очных встреч, мощную атаку и длительную беспроигрышную серию, тогда как «Телстар» пропускает много и не может ничего противопоставить такому сопернику. Рекомендуемая ставка – победа «Аякса» с форой (-1) с коэффициентом 1.77. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4-го тура Высшей лиги между «Телстаром» и «Аяксом» состоится 30 августа и начнется в 17:45 по московскому времени. Прямая трансляция – на платформе Fonbet.