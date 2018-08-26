Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Кубок России
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Валерий Непомнящий
Статистика
Валерий Непомнящий - статистика
Россия
7 августа 1943 (83)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2018/2019
Россия. Кубок ФНЛ 2015
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Матчи за место в РПЛ 2014/2015
Россия. ФНЛ 2014/2015
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Россия. Премьер-Лига 2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2009
Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Премьер-лига 2008
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2006
Россия. Премьер-лига 2005
Команда
И
В
П
Н
Балтика
8
2
3
3
Россия. ФНЛ, 8 тур
Балтика
1 : 0
26.08.2018
Шинник
Россия. ФНЛ, 7 тур
Авангард
0 : 2
18.08.2018
Балтика
Россия. ФНЛ, 6 тур
Балтика
2 : 2
12.08.2018
Сочи
Россия. ФНЛ, 5 тур
Томь
1 : 1
08.08.2018
Балтика
Россия. ФНЛ, 4 тур
Луч
0 : 0
04.08.2018
Балтика
Россия. ФНЛ, 3 тур
Чертаново
3 : 1
29.07.2018
Балтика
Россия. ФНЛ, 2 тур
Балтика
1 : 2
22.07.2018
Тамбов
Россия. ФНЛ, 1 тур
Тюмень
4 : 1
17.07.2018
Балтика
Главные новости
Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
20:40
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
19:15
7
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
3
Фото
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
2
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
4
Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
7
Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
16:51
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+