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Результаты сборной Англии по футболу
Лига наций
Сайт:
http://www.thefa.com
Тренер:
Томас Тухель
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Чемпионат мира. 2026
Товарищеские матчи. Сборные. 2026
Товарищеские матчи. Сборные. 2025
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. 2025/2026
Лига наций. 2024/2025
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Товарищеские матчи. Сборные 2008
Отборочные матчи к ЧЕ. 2008
Чемпионат мира. 2006
Чемпионат мира. 2006
19.07 | 00:00
Франция
4 : 6
Англия
15.07 | 22:00
Англия
1 : 2
Аргентина
12.07 | 00:00
Норвегия
1 : 2
Англия
06.07 | 03:00
Мексика
2 : 3
Англия
01.07 | 19:00
Англия
2 : 1
ДР Конго
28.06 | 00:00
Панама
0 : 2
Англия
23.06 | 23:00
Англия
0 : 0
Гана
17.06 | 23:00
Англия
4 : 2
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