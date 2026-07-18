19.07.2026, воскресенье, 00:00
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
4 : 6
Завершен
Составы команд
Франция
Франция
4-1-1-3-1
16
Меньян
19
Эрнандес
26
Лакруа
15
Конате
2
Густо
18
Заир-Эмери
14
Рабьо
24
Шерки
20
Дуэ
11
Олисе
10
Мбаппе
4-1-3-2
13
Хендерсон
24
Спенс
6
Гехи
26
Куанса
2
Конса
4
Райс
7
Сака
21
Эзе
11
Рэшфорд
22
Тони
17
Роджерс
19
Эрнандес
3
Динь
3
Динь
19
Эрнандес
2
Густо
5
Кунде
5
Кунде
2
Густо
15
Конате
4
Упамекано
4
Упамекано
15
Конате
20
Дуэ
12
Барколя
12
Барколя
20
Дуэ
24
Шерки
7
Дембеле
7
Дембеле
24
Шерки
6
Гехи
12
Чалоба
12
Чалоба
6
Гехи
26
Куанса
24
Джеймс
24
Джеймс
26
Куанса
21
Эзе
10
Беллингем
10
Беллингем
21
Эзе
22
Тони
8
Андерсон
8
Андерсон
22
Тони
11
Рэшфорд
19
Уоткинс
19
Уоткинс
11
Рэшфорд
Остались в запасе
Франция
Англия
23
Робин Риссе
ВР
30
Брис Самба
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
13
Н'Голо Канте
ОП
6
Куадио Коне
ЦП
25
Магнес Аклиуш
АП
22
Жан-Филипп Матета
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
23
Джеймс Траффорд
ВР
1
Джордан Пикфорд
ВР
5
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Дэн Берн
ЦЗ
16
Кобби Мэйну
ЦП
3
Нико О'Райли
АП
18
Энтони Гордон
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
23
Робин Риссе
ВР
30
Брис Самба
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
13
Н'Голо Канте
ОП
6
Куадио Коне
ЦП
25
Магнес Аклиуш
АП
22
Жан-Филипп Матета
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Остались в запасе
23
Джеймс Траффорд
ВР
1
Джордан Пикфорд
ВР
5
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Дэн Берн
ЦЗ
16
Кобби Мэйну
ЦП
3
Нико О'Райли
АП
18
Энтони Гордон
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Франция - Англия
Всего ударов по воротам
19
19
Удары в створ
9
11
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
14
8
Офсайды
3
3
Количество передач
445
515
Сейвы
4
5
Точность передач %
91
90
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
12
16
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
2.87
2.58
xGP (предотвращенные голы)
0.05
0.05
Смотреть прямую трансляцию Франция против Англии, матч за 3-е место Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июля в 00:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Франция – Англия
- Матч можно посмотреть в сервисе «Кинопоиск».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»