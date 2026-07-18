Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Франция – Англия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2026

Франция – Англия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2026

18 июля, 21:50
1
Франция
19.07.2026, воскресенье, 00:00
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
4 : 6
Завершен
Англия
48' К. Мбаппе 54' Б. Барколя 66' К. Мбаппе 90+6' У. Дембеле
3' Д. Райс 18' Э. Конса 37' Б. Сака 45+1' Б. Сака 87' Б. Сака (П) 90+8' Д. Беллингем
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
26
Максанс Лакруа
ЦЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Мало Густо
ПЗ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
24
Райан Шерки
АП
20
Десир Дуэ
АП
11
Майкл Олисе
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Англия
13
Дин Хендерсон
ВР
2
Эзри Конса
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
26
Джарел Куанса
ЦЗ
24
Джед Спенс
ПЗ
4
Деклан Райс
ОП
21
Эберечи Эзе
АП
17
Морган Роджерс
ЛВ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Букайо Сака
ПВ
22
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Франция
23
Робин Риссе
ВР
30
Брис Самба
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
13
Н'Голо Канте
ОП
6
Куадио Коне
ЦП
25
Магнес Аклиуш
АП
12
Брэдли Барколя
ЛВ
7
Усман Дембеле
ПВ
22
Жан-Филипп Матета
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Англия
23
Джеймс Траффорд
ВР
1
Джордан Пикфорд
ВР
5
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Дэн Берн
ЦЗ
12
Трево Чалоба
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
10
Джуд Беллингем
ЦП
16
Кобби Мэйну
ЦП
3
Нико О'Райли
АП
8
Эллиот Андерсон
АП
18
Энтони Гордон
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Меньян
19
Эрнандес
26
Лакруа
15
Конате
2
Густо
18
Заир-Эмери
14
Рабьо
24
Шерки
20
Дуэ
11
Олисе
10
Мбаппе
4-1-3-2
13
Хендерсон
24
Спенс
6
Гехи
26
Куанса
2
Конса
4
Райс
7
Сака
21
Эзе
11
Рэшфорд
22
Тони
17
Роджерс
19
Эрнандес
3
Динь
3
Динь
19
Эрнандес
2
Густо
5
Кунде
5
Кунде
2
Густо
15
Конате
4
Упамекано
4
Упамекано
15
Конате
20
Дуэ
12
Барколя
12
Барколя
20
Дуэ
24
Шерки
7
Дембеле
7
Дембеле
24
Шерки
6
Гехи
12
Чалоба
12
Чалоба
6
Гехи
26
Куанса
24
Джеймс
24
Джеймс
26
Куанса
21
Эзе
10
Беллингем
10
Беллингем
21
Эзе
22
Тони
8
Андерсон
8
Андерсон
22
Тони
11
Рэшфорд
19
Уоткинс
19
Уоткинс
11
Рэшфорд
Остались в запасе
Франция
Англия
23
Робин Риссе
ВР
30
Брис Самба
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
13
Н'Голо Канте
ОП
6
Куадио Коне
ЦП
25
Магнес Аклиуш
АП
22
Жан-Филипп Матета
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
23
Джеймс Траффорд
ВР
1
Джордан Пикфорд
ВР
5
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Дэн Берн
ЦЗ
16
Кобби Мэйну
ЦП
3
Нико О'Райли
АП
18
Энтони Гордон
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
23
Робин Риссе
ВР
30
Брис Самба
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
13
Н'Голо Канте
ОП
6
Куадио Коне
ЦП
25
Магнес Аклиуш
АП
22
Жан-Филипп Матета
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Остались в запасе
23
Джеймс Траффорд
ВР
1
Джордан Пикфорд
ВР
5
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Дэн Берн
ЦЗ
16
Кобби Мэйну
ЦП
3
Нико О'Райли
АП
18
Энтони Гордон
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Франция - Англия
Всего ударов по воротам
19
19
Удары в створ
9
11
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
14
8
Офсайды
3
3
Количество передач
445
515
Сейвы
4
5
Точность передач %
91
90
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
12
16
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
2.87
2.58
xGP (предотвращенные голы)
0.05
0.05

Смотреть прямую трансляцию Франция против Англии, матч за 3-е место Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 июля в 00:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Франция – Англия

Франция – Англия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Англия Франция
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
esevnikov
1784411099
Комментарий скрыт модератором
Ответить
Главные новости
В ЦСКА поставили точку в трансферной саге Жуана
21:41
Слуцкий оригинально попрощался с «Шанхай Шэньхуа»
21:31
Назван клуб РПЛ с дефицитом бюджета в 2 миллиарда рублей
21:18
1
Орлов объяснил, почему ЦСКА отказался от Даку
20:59
4
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
20:50
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
20:39
4
У ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов
20:27
4
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
20:09
Орлов – о новичке «Спартака»: «Футбольный эгоист»
20:00
5
Ловчев высказался о возвращении Слуцкого в РПЛ
19:53
1
Все новости
Все новости
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
20:39
4
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
17:46
10
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
16:16
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
12:57
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
09:48
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
Вчера, 15:52
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
Вчера, 14:27
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
Вчера, 09:43
21
УЕФА может выйти из ФИФА
Вчера, 00:41
5
Колосков высказался о перспективах УЕФА свергнуть Инфантино
1 августа
6
Мостовой отреагировал на отказ Инфантино продавать права на ЧМ частным инвесторам
1 августа
1
Овечкин назвал лучшего игрока ЧМ-2026
1 августа
Колосков объяснил, почему РФС поддержал бойкот УЕФА против ФИФА
1 августа
4
Реакция УЕФА на отказ Инфантино продавать права на ЧМ частным инвесторам
1 августа
6
Боярский ответил, как сборная России могла бы выступить на ЧМ-2026
1 августа
3
Губерниев сказал, кто погубил президента ФИФА Инфантино
1 августа
2
Инфантино объяснил, почему ФИФА не будет продавать права на ЧМ частным инвесторам
1 августа
8
Испания и Португалия пригрозили отказаться от проведения ЧМ-2030
1 августа
1
Инфантино близок к потере должности президента ФИФА
31 июля
3
Стало известно, с кем Месси провел отпуск после ЧМ-2026
31 июля
Трамп отреагировал на скандальный план Инфантино
31 июля
1
Байдачный: «Не переживайте, ФИФА и УЕФА уничтожат себя, и тогда Россия выйдет на первые роли»
31 июля
9
В Госдуме отреагировали на разногласия ФИФА и УЕФА
31 июля
1
Раскрыто местонахождение Ямаля после победы на ЧМ-2026
31 июля
4
Советник Инфантино ушел в отставку из-за планов ФИФА продать часть прав на ЧМ
31 июля
2
Комментатор Моссаковский назвал странной позицию РФС в споре УЕФА и ФИФА
31 июля
6
УЕФА создал проект альтернативного ЧМ
31 июля
12
Романцев сказал, как сборная России могла бы выступить на ЧМ-2026
31 июля
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+