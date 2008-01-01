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    Состав сборной Бельгии по футболу

    Сайт http://www.footbel.be
    Стадион Король Бодуэн
    Тренер Доменико Тедеско
    Статистика по турнирам:
    Игрок Клуб Нац Поз Воз И Г П Ж К
    1 Куртуа Тибо Реал Реал Бельгия Вра 30 3 0 0 0 0
    5 Вертонген Ян Андерлехт Андерлехт Бельгия Защ 35 3 0 0 0 0
    2 Алдервейрелд Тоби Антверпен Антверпен Бельгия Защ 34 3 0 1 0 0
    15 Менье Тома Боруссия Боруссия Бельгия Защ 31 3 0 0 1 0
    21 Кастань Тимоти Лестер Лестер Бельгия Защ 27 3 0 0 0 0
    10 Азар Эден Реал Реал Бельгия Пол 32 3 0 0 0 0
    6 Витсель Аксель Атлетико Атлетико Бельгия Мартиника Пол 34 3 0 0 0 0
    7 Де Брюйне Кевин Манчестер Сити Манчестер Сити Бельгия Пол 31 3 0 0 0 0
    8 Тилеманс Юри Лестер Лестер Бельгия Пол 25 3 0 0 0 0
    19 Дендокер Леандер Астон Вилла Астон Вилла Бельгия Пол 27 2 0 0 1 0
    18 Онана Амаду Эвертон Эвертон Бельгия Пол 21 2 0 0 2 0
    22 Де Кетеларе Шарль Милан Милан Бельгия Пол 21 1 0 0 0 0
    17 Троссард Леандро Арсенал Арсенал Бельгия Нап 28 3 0 0 0 0
    9 Лукаку Ромелу Интер Интер Бельгия ДР Конго Нап 29 2 0 0 0 0
    14 Мертенс Дрис Галатасарай Галатасарай Бельгия Нап 35 2 0 0 0 0
    23 Батшуайи Миши Фенербахче Фенербахче Бельгия Нап 29 2 1 0 0 0
    16 Азар Торган Боруссия Боруссия Бельгия Нап 29 2 0 0 0 0
    11 Карраско Янник Атлетико Атлетико Бельгия Нап 29 2 0 0 1 0
    24 Опенда Луа Ланс Ланс Бельгия Нап 23 1 0 0 0 0
    25 Доку Жереми Ренн Ренн Бельгия Нап 20 1 0 0 0 0
    Всего игроков: 20, из них вратарей: 1, защитников: 4, полузащитников: 7, нападающих: 8
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