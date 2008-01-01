Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Клуб
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|1
|Куртуа Тибо
|Реал
|Вра
|30
|3
|0
|0
|0
|0
|5
|Вертонген Ян
|Андерлехт
|Защ
|35
|3
|0
|0
|0
|0
|2
|Алдервейрелд Тоби
|Антверпен
|Защ
|34
|3
|0
|1
|0
|0
|15
|Менье Тома
|Боруссия
|Защ
|31
|3
|0
|0
|1
|0
|21
|Кастань Тимоти
|Лестер
|Защ
|27
|3
|0
|0
|0
|0
|10
|Азар Эден
|Реал
|Пол
|32
|3
|0
|0
|0
|0
|6
|Витсель Аксель
|Атлетико
|Пол
|34
|3
|0
|0
|0
|0
|7
|Де Брюйне Кевин
|Манчестер Сити
|Пол
|31
|3
|0
|0
|0
|0
|8
|Тилеманс Юри
|Лестер
|Пол
|25
|3
|0
|0
|0
|0
|19
|Дендокер Леандер
|Астон Вилла
|Пол
|27
|2
|0
|0
|1
|0
|18
|Онана Амаду
|Эвертон
|Пол
|21
|2
|0
|0
|2
|0
|22
|Де Кетеларе Шарль
|Милан
|Пол
|21
|1
|0
|0
|0
|0
|17
|Троссард Леандро
|Арсенал
|Нап
|28
|3
|0
|0
|0
|0
|9
|Лукаку Ромелу
|Интер
|Нап
|29
|2
|0
|0
|0
|0
|14
|Мертенс Дрис
|Галатасарай
|Нап
|35
|2
|0
|0
|0
|0
|23
|Батшуайи Миши
|Фенербахче
|Нап
|29
|2
|1
|0
|0
|0
|16
|Азар Торган
|Боруссия
|Нап
|29
|2
|0
|0
|0
|0
|11
|Карраско Янник
|Атлетико
|Нап
|29
|2
|0
|0
|1
|0
|24
|Опенда Луа
|Ланс
|Нап
|23
|1
|0
|0
|0
|0
|25
|Доку Жереми
|Ренн
|Нап
|20
|1
|0
|0
|0
|0
Всего игроков: 20, из них вратарей: 1, защитников: 4, полузащитников: 7, нападающих: 8