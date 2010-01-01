Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Результаты сборной Бельгии по футболу

    Сайт http://www.footbel.be
    Стадион Король Бодуэн
    Тренер Доменико Тедеско
    Турниры:
    Чемпионат мира 2022, группа F
    3 тур
    		1 декабря, четверг 18:00 Хорватия 0:0 Бельгия
    2 тур
    		27 ноября, воскресенье 16:00 Бельгия 0:2 Марокко
    1 тур
    		23 ноября, среда 22:00 Бельгия 1:0 Канада
    • Читайте нас: 
    11