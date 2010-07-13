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Новости сборной Бельгии по футболу
Лига наций
Сайт:
http://www.footbel.be
Тренер:
Марк ван Боммел
Состав
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Куртуа отказался играть за сборную Бельгии в Лиге наций
9 сентября
1
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
19 августа
6
Сборная Бельгии объявила имя нового главного тренера
24 июля
4
Стало известно, кто возглавит сборную Бельгии
22 июля
1
Стало известно, останется ли Гарсия главным тренером сборной Бельгии
20 июля
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Назван человек, принявший решение об отмене дисквалификации Балогуна
13 июля
10
34-летний Куртуа прояснил свое будущее в сборной Бельгии после вылета с ЧМ-2026
11 июля
В Белом доме отреагировали на пародию на Трампа от игроков сборной Бельгии
11 июля
Губерниев оскорбил футболиста «Реала»: «Неудачник и тряпка!»
11 июля
11
Чемпионат мира 2026, 11-12 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
11 июля
Испанец Мерино стал автором уникального достижения
11 июля
1
Ямаль стал рекордсменом чемпионата мира
11 июля
5
Только один вратарь провел больше матчей на ЧМ, чем Куртуа
11 июля
Сборная Испании повторила собственный рекорд на ЧМ
11 июля
Генич прокомментировал матч Испания – Бельгия, несмотря на обещание отказаться от него
11 июля
5
Обзор матча Испания – Бельгия голы и лучшие моменты (Видео)
11 июля
ЧМ-2026. Испания вырвала победу над Бельгией (2:1) и вышла в полуфинал
10 июля
21
Фото
Куртуа заплакал после замены в матче ЧМ-2026 против Испании
10 июля
3
Видео
Смотрите игру плей-офф ЧМ Испания – Бельгия в эфире на «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе
10 июля
Блогер Мэддисон раскритиковал Генича за работу на «Матч ТВ»
10 июля
4
Трансляция
Испания – Бельгия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июля 2026
10 июля
Генич: «Пора на Okko, ЧМ не интересует, от матча Испания – Бельгия откажусь»
10 июля
19
Чемпионат мира 2026, 10 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
10 июля
Аршавин спрогнозировал, как Испания выступит в оставшейся части ЧМ-2026
10 июля
Чемпионат мира 2026, 9 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
9 июля
Где смотреть матч Испания – Бельгия: во сколько прямая трансляция 10 июля 2026
9 июля
Испания – Бельгия: кто победит в матче 1/4 финала Чемпионата мира 2026
9 июля
Обновленный рейтинг фаворитов ЧМ-2026 от Goal после 1/8 финала
9 июля
1
1
2
3
4
5
Главные новости
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
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Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
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Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
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Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
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У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
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«Зенит» продолжает платить Мостовому: «Вы видели человека, который отказывается от 90 миллионов рублей?»
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Вчера, 22:17
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