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  • Испания – Бельгия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июля 2026

Испания – Бельгия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июля 2026

10 июля, 20:50
Испания
10.07.2026, пятница, 22:00
Чемпионат мира, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Бельгия
30' Ф. Руис 88' М. Мерино
41' Ш. Де Кетеларе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
23
Унаи Симон
ВР
24
Марк Кукурелья
ЛЗ
22
Пау Кубарси
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
16
Родри
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
15
Алекс Баэна
ЛВ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
19
Ламин Ямаль
ПВ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
25
Натан Нгой
ЦЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
5
Максим Де Куйпер
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
23
Николас Раскин
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
10
Леандро Троссард
ЛВ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Испания
1
Давид Райя
ВР
13
Жоан Гарсия
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Марк Пубиль
ПЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
9
Гави
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
20
Педри
ЦП
25
Виктор Муньос
ЛВ
11
Йереми Пино
ПВ
17
Нико Уильямс
ПВ
7
Ферран Торрес
ПВ
26
Борха Иглесиас
ЦФ
Бельгия
12
Сенне Ламменс
ВР
13
Майк Пендерс
ВР
18
Хоакин Сейс
ЛЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
6
Аксель Витсель
ЦП
19
Диегу Морейра
ЛВ
26
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
22
Алексис Салемакерс
ПВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Симон
24
Кукурелья
22
Кубарси
14
Ляпорт
12
Порро
16
Родри
8
Руис
21
Оярсабаль
10
Ольмо
19
Ямаль
15
Баэна
3-3-3-1
1
Куртуа
21
Кастань
4
Мехеле
25
Нгой
5
Де Куйпер
20
Ванакен
23
Раскин
7
Де Брюйне
17
Де Кетеларе
10
Троссард
11
Доку
10
Ольмо
6
Мерино
6
Мерино
10
Ольмо
8
Руис
20
Педри
20
Педри
8
Руис
10
Ольмо
17
Уильямс
17
Уильямс
10
Ольмо
15
Баэна
7
Торрес
7
Торрес
15
Баэна
1
Куртуа
12
Ламменс
12
Ламменс
1
Куртуа
5
Де Куйпер
18
Сейс
18
Сейс
5
Де Куйпер
10
Троссард
6
Витсель
6
Витсель
10
Троссард
7
Де Брюйне
22
Салемакерс
22
Салемакерс
7
Де Брюйне
20
Ванакен
9
Лукаку
9
Лукаку
20
Ванакен
Остались в запасе
Испания
Бельгия
1
Давид Райя
ВР
13
Жоан Гарсия
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Марк Пубиль
ПЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
9
Гави
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
25
Виктор Муньос
ЛВ
11
Йереми Пино
ПВ
26
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
13
Майк Пендерс
ВР
3
Артур Теате
ЦЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
19
Диегу Морейра
ЛВ
26
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
13
Жоан Гарсия
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Марк Пубиль
ПЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
9
Гави
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
25
Виктор Муньос
ЛВ
11
Йереми Пино
ПВ
26
Борха Иглесиас
ЦФ
Остались в запасе
13
Майк Пендерс
ВР
3
Артур Теате
ЦЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
19
Диегу Морейра
ЛВ
26
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Испания - Бельгия
2
1
Всего ударов по воротам
17
5
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
1
Нарушения
13
18
Офсайды
3
1
Количество передач
665
314
Сейвы
1
6
Точность передач %
89
77
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
2.08
0.37
xGP (предотвращенные голы)
0.59
0.59

Смотреть прямую трансляцию Испания против Бельгии, 1/4 финала Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 июля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Испания – Бельгия

Испания – Бельгия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Бельгия Испания
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