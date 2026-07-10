10.07.2026, пятница, 22:00
Чемпионат мира, 1/4 финала
Чемпионат мира, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Составы команд
Испания
Испания
4-1-1-3-1
23
Симон
24
Кукурелья
22
Кубарси
14
Ляпорт
12
Порро
16
Родри
8
Руис
21
Оярсабаль
10
Ольмо
19
Ямаль
15
Баэна
3-3-3-1
1
Куртуа
21
Кастань
4
Мехеле
25
Нгой
5
Де Куйпер
20
Ванакен
23
Раскин
7
Де Брюйне
17
Де Кетеларе
10
Троссард
11
Доку
10
Ольмо
6
Мерино
6
Мерино
10
Ольмо
8
Руис
20
Педри
20
Педри
8
Руис
10
Ольмо
17
Уильямс
17
Уильямс
10
Ольмо
15
Баэна
7
Торрес
7
Торрес
15
Баэна
1
Куртуа
12
Ламменс
12
Ламменс
1
Куртуа
5
Де Куйпер
18
Сейс
18
Сейс
5
Де Куйпер
10
Троссард
6
Витсель
6
Витсель
10
Троссард
7
Де Брюйне
22
Салемакерс
22
Салемакерс
7
Де Брюйне
20
Ванакен
9
Лукаку
9
Лукаку
20
Ванакен
Остались в запасе
Испания
Бельгия
1
Давид Райя
ВР
13
Жоан Гарсия
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Марк Пубиль
ПЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
9
Гави
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
25
Виктор Муньос
ЛВ
11
Йереми Пино
ПВ
26
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
13
Майк Пендерс
ВР
3
Артур Теате
ЦЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
19
Диегу Морейра
ЛВ
26
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
13
Жоан Гарсия
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Марк Пубиль
ПЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
9
Гави
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
25
Виктор Муньос
ЛВ
11
Йереми Пино
ПВ
26
Борха Иглесиас
ЦФ
Остались в запасе
13
Майк Пендерс
ВР
3
Артур Теате
ЦЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
19
Диегу Морейра
ЛВ
26
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Испания - Бельгия
2
1
Всего ударов по воротам
17
5
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
1
Нарушения
13
18
Офсайды
3
1
Количество передач
665
314
Сейвы
1
6
Точность передач %
89
77
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
2.08
0.37
xGP (предотвращенные голы)
0.59
0.59
Смотреть прямую трансляцию Испания против Бельгии, 1/4 финала Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 июля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Испания – Бельгия
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»