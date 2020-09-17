Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Намибия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
РПЛ 2026/2027
Команды
ЦСКА
Данила Козлов
Статистика
€ 3 млн
Данила Козлов - статистика
ЦСКА
19 января 2005 (21), Санкт-Петербург
#18 | Полузащитник
183 см
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Динамо Мх
1 : 3
17.09.2026
ЦСКА
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
ЦСКА
1 : 1
12.09.2026
Рубин
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Зенит
1 : 2
05.09.2026
ЦСКА
Был в запасе
Статистика по турнирам
Зимний кубок РПЛ 2026
Россия. Кубок 2026/2027
Россия. Премьер-лига 2026/2027
Товарищеские матчи 2026
Зимний кубок РПЛ 2025
Россия. Кубок 2025/2026
Россия. Премьер-лига 2025/2026
Товарищеские матчи 2025
Россия. Кубок 2024/2025
Россия. Премьер-лига 2024/2025
Суперкубок России 2024
Товарищеские матчи 2024
Кубок PARI Премьер 2023
Россия. Кубок 2023/2024
Россия. Премьер-лига 2023/2024
Товарищеские матчи 2023
Россия. Кубок 2022/2023
Россия. Премьер-лига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Краснодар
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Зимний кубок РПЛ, 1 тур
ЦСКА
2 : 2
03.02.2026
Краснодар
46' - 90'
Главные новости
Португальский агент раскрыл, чью сторону выбрали болельщики в конфликте Роналду и Жезуша
08:55
Погребняк тремя словами описал завершение карьеры Дзюбы
08:45
Зидан прокомментировал первую потерю очков во главе сборной Франции
08:16
Уход вице-капитана «Зенита», кадровые потери сборной России, Альба возглавит команду РПЛ и другие новости
02:00
Барриос ответил на вопрос о лучшем друге за карьеру в «Зените»: «Он прямо мой братишка»
01:50
1
Ибрагимович спрогнозировал победителя Лиги чемпионов-2026/27
01:40
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
01:10
1
Карпин назвал условие для матча России со 118-й сборной мира
00:58
1
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
00:48
Радимов – Глушенкову: «Балбес, ты просто надоел»
00:38
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+