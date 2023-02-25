Данила Козлов - статистика
#94 | Полузащитник
|Имя
|Данила
|Фамилия
|Козлов
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Санкт-Петербург
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 января 2005 (18 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Данила
|Фамилия
|Козлов
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Санкт-Петербург
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 января 2005 (18 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.06.2023
|Был в запасе
|Зенит
|1:0
|Факел
|Россия. Премьер-лига, 30 тур
|27.05.2023
|90' - 90'
|Сочи
|1:1
|Зенит
|Россия. Премьер-лига, 29 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2023
|90' -90'
|Волга (Ульяновск)
|0:3
|Зенит (Санкт-Петербург)