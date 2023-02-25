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    Данила Козлов - статистика

    #94 | Полузащитник
    Имя Данила
    Фамилия Козлов
    Команда Зенит
    Состав Молодежный
    Родной город Санкт-Петербург
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 января 2005 (18 лет)
    Рост 178
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.06.2023 Был в запасе Зенит 1:0 Факел Россия. Премьер-лига, 30 тур
    27.05.2023 90' - 90' Сочи 1:1 Зенит Россия. Премьер-лига, 29 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2023 90' -90' Волга (Ульяновск) 0:3 Зенит (Санкт-Петербург)
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