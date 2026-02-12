Введите ваш ник на сайте
€ 3,50 млн

Данила Козлов - трансферы

ЦСКА
19 января 2005 (21), Санкт-Петербург
#8 | Полузащитник
183 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
12.02.26 / 30.06.29
Краснодар
ЦСКА
1,65 млн €
01.07.24 / 12.02.26
Балтика
Краснодар
1,25 млн €
31.01.24 / 01.07.24
Зенит-2
Балтика
350 тыс €
01.01.24 / 31.01.24
Зенит-2
Зенит-2
?
Главные новости
Орлов рассказал, как Захаряна не взяли в «Зенит»
17:29
1
ВидеоБаринов забил дебютный гол за ЦСКА, у Козлова первый ассист
17:17
Генич посоветовал «Зениту» избавиться от футболиста: «Не созданы они друг для друга»
16:54
2
Газзаев одним словом описал мартовского соперника сборной России
16:39
Фото«Балтика» объявила о переходе бразильского нападающего
16:29
1
Бубнов объяснил, зачем «Краснодар» купил Боселли
16:15
1
ВидеоГеничу досталось за слова про Глебова: «Е-мое, красно-синие, успокойтесь»
15:43
10
Мостовой: «Может, у Головина проблемы в жизни»
15:21
5
Хвича повторил антирекорд Анри в Лиге чемпионов
15:00
3
Сафонов прокомментировал волевую победу «ПСЖ» над «Монако» в ЛЧ
14:44
1
Все новости
