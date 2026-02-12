Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
Трансферы
РПЛ
Зимний кубок РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
ЧМ-2026
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Ямаль
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Россия. РПЛ
Команды
ЦСКА
Данила Козлов
Трансферы
€ 3,50 млн
Данила Козлов - трансферы
ЦСКА
19 января 2005 (21), Санкт-Петербург
#8 | Полузащитник
183 см
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
12.02.26 / 30.06.29
Краснодар
ЦСКА
1,65 млн €
01.07.24 / 12.02.26
Балтика
Краснодар
1,25 млн €
31.01.24 / 01.07.24
Зенит-2
Балтика
350 тыс €
01.01.24 / 31.01.24
Зенит-2
Зенит-2
?
Главные новости
Орлов рассказал, как Захаряна не взяли в «Зенит»
17:29
1
Видео
Баринов забил дебютный гол за ЦСКА, у Козлова первый ассист
17:17
Генич посоветовал «Зениту» избавиться от футболиста: «Не созданы они друг для друга»
16:54
2
Газзаев одним словом описал мартовского соперника сборной России
16:39
Фото
«Балтика» объявила о переходе бразильского нападающего
16:29
1
Бубнов объяснил, зачем «Краснодар» купил Боселли
16:15
1
Видео
Геничу досталось за слова про Глебова: «Е-мое, красно-синие, успокойтесь»
15:43
10
Мостовой: «Может, у Головина проблемы в жизни»
15:21
5
Хвича повторил антирекорд Анри в Лиге чемпионов
15:00
3
Сафонов прокомментировал волевую победу «ПСЖ» над «Монако» в ЛЧ
14:44
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: