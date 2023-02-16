Матеус Рейс - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Матеус
|Фамилия
|Рейс
|Команда
|Спортинг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 8,00
млн
|Имя
|Матеус
|Фамилия
|Рейс
|Команда
|Спортинг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.04.2023
|1' - 90'
|Спортинг
|1:1
|Арука
|Португалия. Примейра, 28 тур
|13.04.2023
|62' - 90'
|Ювентус
|1:0
|Спортинг
|Лига Европы, 1/4 финала, первый матч
|09.04.2023
|1' - 46'
|Каза Пиа
|3:4
|Спортинг
|Португалия. Примейра, 27 тур
|05.04.2023
|1' - 90'
|Жил Висенте
|0:0
|Спортинг
|Португалия. Примейра, 25 тур
|01.04.2023
|1' - 69'
|Спортинг
|3:0
|Санта-Клара
|Португалия. Примейра, 26 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спортинг
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.04.2023
|62' -90'
|Ювентус (Турин)
|1:0
|Спортинг (Лиссабон)
|16.03.2023
|1' -94'
|Арсенал (Лондон)
|1:1
(3:5)п
|Спортинг (Лиссабон)
|09.03.2023
|1' -90'
|Спортинг (Лиссабон)
|2:2
|Арсенал (Лондон)
|23.02.2023
|Был в запасе
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:4
|Спортинг (Лиссабон)
|16.02.2023
|1' -78'
|Спортинг (Лиссабон)
|1:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)