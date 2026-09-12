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ЦСКА
Матеус Рейс
Статистика
€ 2,50 млн
Матеус Рейс - статистика
ЦСКА
18 февраля 1995 (31)
#2 | Защитник
184 см
Бразилия
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Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 8 тур
ЦСКА
1 : 1
12.09.2026
Рубин
1' - 15'
16'
15'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Зенит
1 : 2
05.09.2026
ЦСКА
1' - 90'
Россия. Кубок, 3 тур
Ростов
2 : 0
01.09.2026
ЦСКА
1' - 90'
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Португалия. Примейра 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
ЦСКА
3
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Ростов
2 : 0
01.09.2026
ЦСКА
1' - 90'
Россия. Кубок, 2 тур
ЦСКА
0 : 1
18.08.2026
Акрон
1' - 26'
27'
Россия. Кубок, 1 тур
Локомотив
1 : 1
04.08.2026
ЦСКА
1' - 90'
40'
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