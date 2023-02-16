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    Матеус Рейс - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Матеус
    Фамилия Рейс
    Команда Спортинг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 февраля 1995 (28 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 8,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    16.04.2023 1' - 90' Спортинг 1:1 Арука Португалия. Примейра, 28 тур
    13.04.2023 62' - 90' Ювентус 1:0 Спортинг Лига Европы, 1/4 финала, первый матч
    09.04.2023 1' - 46' Каза Пиа 3:4 Спортинг Португалия. Примейра, 27 тур
    05.04.2023 1' - 90' Жил Висенте 0:0 Спортинг Португалия. Примейра, 25 тур
    01.04.2023 1' - 69' Спортинг 3:0 Санта-Клара Португалия. Примейра, 26 тур
    Статистика по турнирам
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