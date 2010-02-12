Введите ваш ник на сайте
€ 4 млн

Матеус Рейс - новости

ЦСКА
18 февраля 1995 (31)
#2 | Защитник
184 см
Бразилия
Шнякин раскрыл очень важное качество новичка ЦСКА Рейса
24 февраля
1
86-летний ветеран ЦСКА заявил о своем сходстве с новичком команды Рейсом
21 февраля
2
В Португалии расхвалили новичка ЦСКА Рейса
20 февраля
2
Бабаев подробно высказался о зимних трансферах ЦСКА
19 февраля
2
Фото Игрок РПЛ – Винисиусу: «Жги расистов!»
19 февраля
8
Рейс ответил, кто ему помогает освоиться в ЦСКА
16 февраля
2
Новичок ЦСКА раскрыл подробности разговора с Челестини
16 февраля
Пономарев – о новичке ЦСКА: «Найти такого – большая редкость»
16 февраля
2
Радимов объяснил, зачем ЦСКА подписал Рейса
13 февраля
1
Рейс объяснил трансфер в ЦСКА из «Спортинга»
12 февраля
Видео Рейс – о переходе в ЦСКА: «Хочу, чтобы меня начали показывать по «Матч ТВ»
12 февраля
10
Фото ЦСКА объявил о трансфере бразильского защитника
12 февраля
6
Новичок ЦСКА Рейс определился с игровым номером
11 февраля
Итоги медосмотра защитника «Спортинга» для ЦСКА
11 февраля
1
Гурцкая – о новом защитнике ЦСКА: «Это не замена Дивееву»
10 февраля
2
В ЦСКА прояснили ситуацию с трансфером Рейса
10 февраля
1
Назван точный размер зарплаты Рейса в ЦСКА
10 февраля
Стали известны условия контракта Рейса с ЦСКА
9 февраля
2
Защитник «Спортинга» прибыл в Москву для завершения трансфера в ЦСКА
9 февраля
4
Карвальо – о новичке ЦСКА: «Очень сильный защитник»
6 февраля
Названо имя следующего новичка ЦСКА: «Это уже решенный вопрос»
4 февраля
6
Назван размер зарплаты Рейса в ЦСКА
1 февраля
2
Стало известно, почему ЦСКА заинтересовался Рейсом
1 февраля
2
Фото ЦСКА может подписать бразильца из «Спортинга»
1 февраля
2
