Гусев ответил, готов ли он возглавить «Ростов»

Бывший главный тренер «Динамо» Ролан Гусев озвучил свою позицию по трудоустройству в «Ростове».
Сейчас команду возглавляет Джонатан Альба. Сообщалось, что вместо испанца могут назначить Гусева.
– Я не знаю ничего.
– А если «Ростов» на вас выйдет, было бы вам интересно поработать в этой команде?
– Конечно, любая работа мне интересна. Тем более «Ростов» – хорошая команда с качественными футболистами.
- Гусев покинул «Динамо» после завершения сезона-2025/26.
- Сообщалось об интересе к нему со стороны «Урала», выбравшего в итоге Сергея Юрана.
- У «Ростова» 6 очков в 2 стартовых турах РПЛ – поражение от «Оренбурга» (1:2) и победа над «Родиной» (4:2).
Источник: «Евро-футбол»