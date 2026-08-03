Гусев ответил, готов ли он возглавить «Ростов»

Бывший главный тренер «Динамо» Ролан Гусев озвучил свою позицию по трудоустройству в «Ростове».

Сейчас команду возглавляет Джонатан Альба. Сообщалось, что вместо испанца могут назначить Гусева.

– Я не знаю ничего.

– А если «Ростов» на вас выйдет, было бы вам интересно поработать в этой команде?

– Конечно, любая работа мне интересна. Тем более «Ростов» – хорошая команда с качественными футболистами.