Флик рассказал о ситуации с покупкой Альвареса «Барселоной»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик сообщил, что клуб не станет покупать другого форварда, если не удастся договориться о трансфере Хулиана Альвареса из «Атлетико».

«Я не хочу говорить об этом. Насколько я понимаю, либо [«Барселона» подпишет] Хулиана, либо никого. Я осведомлен о ситуации в клубе, мы сделали несколько отличных подписаний. Клубу нужно думать о будущем, и мне, как тренеру, всегда хочется большего.

Я полностью доверяю своей команде, и мы должны искать решения. У нас невероятно классная команда. Деку прекрасно справляется со своей работой. Мы смотрим в будущее, как будет лучше сейчас и в ближайшие три-пять лет. Мы хотим стабильности для клуба», – сказал Флик.