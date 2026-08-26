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  • Флик рассказал о ситуации с покупкой Альвареса «Барселоной»

Флик рассказал о ситуации с покупкой Альвареса «Барселоной»

26 августа, 16:53

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик сообщил, что клуб не станет покупать другого форварда, если не удастся договориться о трансфере Хулиана Альвареса из «Атлетико».

«Я не хочу говорить об этом. Насколько я понимаю, либо [«Барселона» подпишет] Хулиана, либо никого. Я осведомлен о ситуации в клубе, мы сделали несколько отличных подписаний. Клубу нужно думать о будущем, и мне, как тренеру, всегда хочется большего.

Я полностью доверяю своей команде, и мы должны искать решения. У нас невероятно классная команда. Деку прекрасно справляется со своей работой. Мы смотрим в будущее, как будет лучше сейчас и в ближайшие три-пять лет. Мы хотим стабильности для клуба», – сказал Флик.

  • Во время ЧМ-2026 Альварес публично выразил желание покинуть нынешний клуб. Позже нападающий сборной Аргентины сообщил руководству мадридцев, что хочет перейти в «Барселону», также форвардом интересуется «Арсенал».
  • Сообщалось, что «Атлетико» готов рассмотреть предложения о продаже Альвареса за сумму от 150 миллионов евро. При этом клуб исключает трансфер форварда в «Барселону» или «Реал».
  • 26-летний Альварес в этом сезоне провел за «Атлетико» 1 матч. В прошлом сезоне он в 48 встречах отметился 20 голами и 7 ассистами.
  • Срок контракта нападающего с мадридцами рассчитан до середины 2030 года.

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Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Атлетико Альварес Хулиан Флик Ханс-Дитер
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