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Ханс-Дитер Флик
Статистика
Ханс-Дитер Флик - статистика
Барселона
Германия
24 февраля 1965 (61)
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Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Испания. Примера, 9 тур
Бетис
2 : 5
17.10.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 4
13.10.2026
Барселона
Испания. Примера, 8 тур
Барселона
3 : 0
10.10.2026
Хетафе
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
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Команда
И
В
П
Н
Барселона
11
10
1
0
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Испания. Примера, 9 тур
Бетис
2 : 5
17.10.2026
Барселона
Испания. Примера, 8 тур
Барселона
3 : 0
10.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 7 тур
Севилья
1 : 3
19.09.2026
Барселона
Испания. Примера, 6 тур
Барселона
7 : 2
16.09.2026
Расинг
Испания. Примера, 5 тур
Леванте
2 : 4
13.09.2026
Барселона
Испания. Примера, 4 тур
Валенсия
0 : 5
06.09.2026
Барселона
Испания. Примера, 3 тур
Барселона
5 : 2
31.08.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 1 тур
Барселона
2 : 0
27.08.2026
Атлетик
Испания. Примера, 2 тур
Эльче
0 : 5
23.08.2026
Барселона
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