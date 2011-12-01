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    ESPN: Месси – лучший нападающий года, Левандовски – лучший центрфорвард

    Портал ESPN опубликовал список лучших футболистов 2020 года на своих позициях.

    Лучшим нападающим был признан Лионель Месси, лучшим центрфорвардом – Роберт Левандовски.

    Лучшие нападающие года:

    1. Лионель Месси («Барселона»);

    2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);

    3. Криштиану Роналду («Ювентус»);

    4. Неймар («ПСЖ»);

    5. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

    6. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»);

    7. Хын-Мин Сон («Тоттенхэм»);

    8. Пауло Дибала («Ювентус»);

    9. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»);

    10. Йосип Иличич («Аталанта»).

    Лучшие центрфорварды года:

    1. Роберт Левандовски («Бавария»);

    2. Эрлинг Холанд («Боруссия» Д);

    3. Карим Бензема («Реал»);

    4. Гарри Кейн («Тоттенхэм»);

    5. Ромелу Лукаку («Интер»);

    6. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»);

    7. Чиро Иммобиле («Лацио»);

    8. Тимо Вернер («Челси»);

    9. Роберто Фирмино («Ливерпуль»);

    10. Рауль Хименес («Вулверхэмптон»).

    Левандовски – лучший игрок мира в 2020 году по версии Goal. Месси – третий, Роналду – пятый

    УЕФА признал Левандовски лучшим игроком сезона-2019/20

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    Источник: ESPN

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +13

      Smoke1990 10 минут назад

      Не список, а бред

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4576

      Каратель 1 час назад

      ESPN: Бздюпа – лучший дрочила года

      1
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    • ...
      Рейтинг: +10791

      Skull_Boy 1 час назад

      Бред и Лео уже как года 3 не лучший, а может и больше, и что в этом списке Фирмино забыл, по сравнению с ним Суарес машина

      4
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