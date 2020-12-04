ESPN: Месси – лучший нападающий года, Левандовски – лучший центрфорвард

Портал ESPN опубликовал список лучших футболистов 2020 года на своих позициях.

Лучшим нападающим был признан Лионель Месси, лучшим центрфорвардом – Роберт Левандовски.

Лучшие нападающие года:

1. Лионель Месси («Барселона»);

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);

3. Криштиану Роналду («Ювентус»);

4. Неймар («ПСЖ»);

5. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

6. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»);

7. Хын-Мин Сон («Тоттенхэм»);

8. Пауло Дибала («Ювентус»);

9. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»);

10. Йосип Иличич («Аталанта»).

Лучшие центрфорварды года:

1. Роберт Левандовски («Бавария»);

2. Эрлинг Холанд («Боруссия» Д);

3. Карим Бензема («Реал»);

4. Гарри Кейн («Тоттенхэм»);

5. Ромелу Лукаку («Интер»);

6. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»);

7. Чиро Иммобиле («Лацио»);

8. Тимо Вернер («Челси»);

9. Роберто Фирмино («Ливерпуль»);

10. Рауль Хименес («Вулверхэмптон»).

Левандовски – лучший игрок мира в 2020 году по версии Goal. Месси – третий, Роналду – пятый

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