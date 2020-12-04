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  • ESPN: Месси – лучший нападающий года, Левандовски – лучший центрфорвард

ESPN: Месси – лучший нападающий года, Левандовски – лучший центрфорвард

4 декабря 2020, 12:58
6

Портал ESPN опубликовал список лучших футболистов 2020 года на своих позициях.

Лучшим нападающим был признан Лионель Месси, лучшим центрфорвардом – Роберт Левандовски.

Лучшие нападающие года:

1. Лионель Месси («Барселона»);

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);

3. Криштиану Роналду («Ювентус»);

4. Неймар («ПСЖ»);

5. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

6. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»);

7. Хын-Мин Сон («Тоттенхэм»);

8. Пауло Дибала («Ювентус»);

9. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»);

10. Йосип Иличич («Аталанта»).

Лучшие центрфорварды года:

1. Роберт Левандовски («Бавария»);

2. Эрлинг Холанд («Боруссия» Д);

3. Карим Бензема («Реал»);

4. Гарри Кейн («Тоттенхэм»);

5. Ромелу Лукаку («Интер»);

6. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»);

7. Чиро Иммобиле («Лацио»);

8. Тимо Вернер («Челси»);

9. Роберто Фирмино («Ливерпуль»);

10. Рауль Хименес («Вулверхэмптон»).

Левандовски – лучший игрок мира в 2020 году по версии Goal. Месси – третий, Роналду – пятый

УЕФА признал Левандовски лучшим игроком сезона-2019/20

Источник: ESPN
Лига чемпионов Барселона Бавария ПСЖ Ювентус Боруссия Д Реал Месси Лионель Роналду Криштиану Бензема Карим Левандовски Роберт Мбаппе Килиан Холанд Эрлинг
Комментарии (6)
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Skull_Boy
1607076433
Бред и Лео уже как года 3 не лучший, а может и больше, и что в этом списке Фирмино забыл, по сравнению с ним Суарес машина
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Каратель помойников
1607078179
ESPN: Бздюпа – лучший дрочила года
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Smoke1990
1607081645
Не список, а бред
Ответить
Hektor 84
1607098160
А великий Шлюба на каком месте?
Ответить
ItalianFootball
1607152852
Я смотрел рейтинг ЭЭСПИЭН во всех номинациях и везде 4-5 позиций сомнительных, 1-2 - бредовые. Что здесь делать Дибала ? Дест ,только прибывший в Барсу, в топ10. Де Лигт должен быть волейболистом года, а не в топ10. Марсело с Менди непонятно чем занимаются, Зидан и общественность в шоке от левого фланга. Де йонг не адаптировался и на замене в Барсе, а тут в топ10. Погба в топ10.... Ну и вишенкИ - Азар и Вини в топ10 вингеров)))) Хотел возмущаться, но возмущаются когда понимают критерии отбора, а тут - бред пятилетнего наркомана, либо нобелевская премия.
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Закат ЕдРа
1607345106
Месси)))))) Пеле лучше играет сейчас)))
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