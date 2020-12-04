ESPN: Месси – лучший нападающий года, Левандовски – лучший центрфорвард

Портал ESPN опубликовал список лучших футболистов 2020 года на своих позициях.
Лучшим нападающим был признан Лионель Месси, лучшим центрфорвардом – Роберт Левандовски.
Лучшие нападающие года:
1. Лионель Месси («Барселона»);
2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
3. Криштиану Роналду («Ювентус»);
5. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
6. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»);
7. Хын-Мин Сон («Тоттенхэм»);
8. Пауло Дибала («Ювентус»);
9. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»);
10. Йосип Иличич («Аталанта»).
Лучшие центрфорварды года:
1. Роберт Левандовски («Бавария»);
2. Эрлинг Холанд («Боруссия» Д);
3. Карим Бензема («Реал»);
4. Гарри Кейн («Тоттенхэм»);
5. Ромелу Лукаку («Интер»);
6. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»);
7. Чиро Иммобиле («Лацио»);
8. Тимо Вернер («Челси»);
9. Роберто Фирмино («Ливерпуль»);
10. Рауль Хименес («Вулверхэмптон»).
Левандовски – лучший игрок мира в 2020 году по версии Goal. Месси – третий, Роналду – пятый
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