Левандовски признан лучшим игроком сезона-2019/20

УЕФА признал нападающего «Баварии» Роберта Левандовски лучшим футболистом прошлого сезона.

В сезоне-2019/20 поляк выиграл с «Баварией» Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов. Кроме того, в начале этого сезона мюнхенцы добыли победы в Суперкубке Германии и Суперкубке УЕФА.

Левандовски провел 47 матчей во всех турнирах, забил 55 голов и сделал десять ассистов.