Левандовски признан лучшим игроком сезона-2019/20

Такие результаты и в таких лигах!!! Очень круто!
УЕФА признал нападающего «Баварии» Роберта Левандовски лучшим футболистом прошлого сезона.
В сезоне-2019/20 поляк выиграл с «Баварией» Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов. Кроме того, в начале этого сезона мюнхенцы добыли победы в Суперкубке Германии и Суперкубке УЕФА.
Левандовски провел 47 матчей во всех турнирах, забил 55 голов и сделал десять ассистов.
UEFA Men's Player of the Year#UEFAawards | #UCLdraw pic.twitter.com/rUoVxPtSXq— #UCLdraw (@ChampionsLeague) October 1, 2020