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    Левандовски признан лучшим игроком сезона-2019/20

    УЕФА признал нападающего «Баварии» Роберта Левандовски лучшим футболистом прошлого сезона.

    В сезоне-2019/20 поляк выиграл с «Баварией» Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов. Кроме того, в начале этого сезона мюнхенцы добыли победы в Суперкубке Германии и Суперкубке УЕФА.

    Левандовски провел 47 матчей во всех турнирах, забил 55 голов и сделал десять ассистов.

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    Источник: Официальный твиттер Лиги чемпионов

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18346

      DOCTOR PENALTY 7 минут назад

      Такие результаты и в таких лигах!!! Очень круто!

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      Рейтинг: +931

      Psih86 8 минут назад

      Заслуживает, не поспоришь.

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      Рейтинг: +2265

      BlackMurder 12 минут назад

      золотой мяч дайте парню скоты

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