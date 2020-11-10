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  • Левандовски – лучший игрок мира в 2020 году по версии Goal. Месси – третий, Роналду – пятый

Левандовски – лучший игрок мира в 2020 году по версии Goal. Месси – третий, Роналду – пятый

10 ноября 2020, 18:54
14

Портал Goal опубликовал ежегодный рейтинг 50 лучших футболистов мира. В списке представлены 25 мужчин и 25 женщин.

На первом месте мужской части рейтинга оказался форвард «Баварии» Роберт Левандовски.

В топ-10 списка попали:

  1. Роберт Левандовски (Польша, «Бавария»)
  2. Кевин Де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити»)
  3. Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»)
  4. Неймар (Бразилия, «ПСЖ»)
  5. Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус»)
  6. Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»)
  7. Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»)
  8. Карим Бензема (Франция, «Реал»)
  9. Томас Мюллер (Германия, «Бавария»)
  10. Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль»)
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Goal
Весь мир Бавария Барселона Месси Лионель Роналду Криштиану Левандовски Роберт Де Брюйне Кевин Неймар
Комментарии (14)
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Черкизовский Кот
1605025288
Мюллер в отличной форме. Жаль, в сборную Лёв его зарёкся брать.
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Saracen Jr
1605025963
странный рейтинг. ввд ниже старого рона и больного нейма, мане ниже нестабильного бензема....странно
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Romio-xxx
1605026529
Левандовски уже давно пора отдать все лучшие индивидуальные призы!!!Забудьте уже про Месси и Роналду,их эпоха прошла!Оба фантастические футболисты,но Левандовски ЗАСЛУЖИЛ!!!
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Andrering87
1605026795
Жалко в том сезоне отменили золотой мяч, Левандовски его заслужил!!!!
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Viper for CSKA
1605028295
Мюллер ниже Неймара. Всё ясно с рейтингом.
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Aldo.CSKA
1605028962
Все мы знаем кто на самом деле лучший футболист....
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dinar7777dinar
1605030124
да поляк в этом сезоне заслужил зм ! не понимаю почему они ему его не вручают.
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111ax
1605031062
а что в этом сезоне показал месси, что аж 3-й?
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Cules2013
1605085764
Неймар на 4 месте из-за попадания в финал ЛЧ, я так понимаю, ибо больше он ничем особо-то и не выделился. Ясное дело, что талант при нём остался, но мы же по факту пройденного сезона говорим, а он, к примеру, во Франции вообще закончился досрочно. А в текущем ещё толком ничего не ясно. Бензема выше Мане и Мюллера? Занятно... ван Дейк за последний год не сильно впечатляет, как и вся оборона Ливерпуля именно по части оборонительных действий.
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