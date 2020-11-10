Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    2 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    3 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?

    Левандовски – лучший игрок мира в 2020 году по версии Goal. Месси – третий, Роналду – пятый

    Портал Goal опубликовал ежегодный рейтинг 50 лучших футболистов мира. В списке представлены 25 мужчин и 25 женщин.

    На первом месте мужской части рейтинга оказался форвард «Баварии» Роберт Левандовски.

    В топ-10 списка попали:

    1. Роберт Левандовски (Польша, «Бавария»)
    2. Кевин Де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити»)
    3. Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»)
    4. Неймар (Бразилия, «ПСЖ»)
    5. Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус»)
    6. Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»)
    7. Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»)
    8. Карим Бензема (Франция, «Реал»)
    9. Томас Мюллер (Германия, «Бавария»)
    10. Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль»)

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:54
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80428
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru