Левандовски – лучший игрок мира в 2020 году по версии Goal. Месси – третий, Роналду – пятый

Портал Goal опубликовал ежегодный рейтинг 50 лучших футболистов мира. В списке представлены 25 мужчин и 25 женщин.
На первом месте мужской части рейтинга оказался форвард «Баварии» Роберт Левандовски.
В топ-10 списка попали:
- Роберт Левандовски (Польша, «Бавария»)
- Кевин Де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити»)
- Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»)
- Неймар (Бразилия, «ПСЖ»)
- Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус»)
- Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»)
- Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»)
- Карим Бензема (Франция, «Реал»)
- Томас Мюллер (Германия, «Бавария»)
- Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль»)
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Источник: Goal