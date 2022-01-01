Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
2 Тест: топ-модель или футболистка?
Тест: топ-модель или футболистка?
3 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
Тест: какой футболист спрятался за комиком?

Гризманн может перейти в «Атлетик»

24 июня состоятся президентские выборы в «Атлетике» из Бильбао.

Если победителем станет кандидат Иньяки Аречабалета, то на пост главного тренера команды согласится вернуться Марсело Бьелса.

В случае назначения аргентинского специалиста клуб может подписать Антуана Гризманна.

Бьелса хотел видеть француза в своей команде, когда тот выступал еще за «Реал Сосьедад».

  • Гризманн на правах аренды выступает за «Атлетико».
  • Его трансфер принадлежит «Барселоне».
  • Рыночная стоимость форварда – 35 миллионов евро.

Новости по теме
Гризманн сравнялся с Зиданом по числу матчей за сборную Франции
Бензема сравнил Гризманна с Зиданом и Роналду, рассуждая о его 22-матчевой безголевой серии 3
Дешам объяснил, почему Гризманн не забивает 22 матча подряд 2
Источник: AS

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 22:24
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11