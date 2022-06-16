Гризманн может перейти в «Атлетик»

24 июня состоятся президентские выборы в «Атлетике» из Бильбао.

Если победителем станет кандидат Иньяки Аречабалета, то на пост главного тренера команды согласится вернуться Марсело Бьелса.

В случае назначения аргентинского специалиста клуб может подписать Антуана Гризманна.

Бьелса хотел видеть француза в своей команде, когда тот выступал еще за «Реал Сосьедад».