Гризманн может перейти в «Атлетик»

24 июня состоятся президентские выборы в «Атлетике» из Бильбао.
Если победителем станет кандидат Иньяки Аречабалета, то на пост главного тренера команды согласится вернуться Марсело Бьелса.
В случае назначения аргентинского специалиста клуб может подписать Антуана Гризманна.
Бьелса хотел видеть француза в своей команде, когда тот выступал еще за «Реал Сосьедад».
- Гризманн на правах аренды выступает за «Атлетико».
- Его трансфер принадлежит «Барселоне».
- Рыночная стоимость форварда – 35 миллионов евро.
Источник: AS