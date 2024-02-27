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Алонсо выделил сходство Ивича и Бьелсы

27 февраля 2024, 14:41

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо сравнил своего главного тренера Владимира Ивича с Марсело Бьелсой.

– Ивич похож на других тренеров в твоей карьере?

– Ивич – очень требовательный, даже одержимый прогрессом тренер, который интенсивно работает и заставляет всех делать так же. В этом он похож на Марсело Бьелсу, лучшего тренера в моей карьере.

– Чем так хорош Бьелса?

– Думаю, каждый игрок, попадающий в команду Бьелсы, становится гораздо профессиональнее. Марсело постоянно говорил, что футбол не просто игра, а работа, ради которой ты должен чем-то жертвовать. Кто-то думает, что, только попадая в основную команду, он становится профессионалом. Бьелса объясняет, что этого недостаточно.

– Что необходимо, чтобы быть профессионалом по Бьелсе?

– Например, внимательно следить за питанием. До работы с Бьелсой я мог позволить себе гамбургер, пиццу, колу. После знакомства с Бьелсой такая пища исчезла из моей жизни – я похудел на пять-шесть килограммов и стал быстрее на поле.

– Кто-то считает Бьелсу футбольным гением, другие говорят об отсутствии больших трофеев на протяжении двадцати лет. Кто прав?

– Те, кто судят о тренере по результатам, чаще всего никогда не играли в футбол, вообще не понимают, о чем говорят. Для меня Бьелса – лучший тренер, при котором игроки резко прибавляют.

– Одна из главных легенд о Бьелсе – безумное количество теоретических занятий.

– О да. Очень-очень-очень много теории. Каждый день.

Конечно, сразу к этому тяжело адаптироваться, но когда видишь, что в игре происходят ситуации, которые вчера обсуждались на теории, становится легче. А это Бьелса – таких ситуаций очень много. Поэтому и адаптация проходит достаточно быстро.

  • Бьелса сейчас тренирует сборную Уругвая.
  • Алонсо и Бьелса были вместе в «Лилле» в 2017 году.
  • «Краснодар» с Ивичем лидирует в РПЛ.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Краснодар Уругвай Алонсо Хуниор Бьелса Марсело Ивич Владимир
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