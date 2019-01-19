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Марсело Бьелса
Материалы
Марсело Бьелса - материалы
Аргентина
21 июля 1955 (71)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
У Гвардиолы точно были друзья. Но он умолчал о них
В свой день рождения Пеп сказал, что друзей у него нет.
19.01.2019 14:30
5
Никто не смотрит матчи так странно, как Бьелса. Он сидит на ведре и холодильнике
Иногда это заканчивается мокрыми штанами.
22.08.2018 23:50
4
Самый удивительный тренер в мире. У него учился даже Гвардиола
Теперь этот дядька взрывает английский футбол.
13.08.2018 10:00
4
Худший клуб евросезона. Денег нет, а фанаты нападают на игроков
Еще недавно «Лилль» делал золотой дубль с Азаром и Жервиньо, а сейчас там – кошмар.
20.03.2018 00:20
7
«Бьелса называл меня ничтожеством». Главный революционер современности снова в деле
Летом Марсело Бьелса возглавит «Лилль», куда пришел новый владелец со свежими деньгами. Самый нестандартный тренер мира снова готов удивлять. «Бомбардир» рассказывает, почему скоро новую команду Бьелсы будут называть самой веселой в Европе.
20.02.2017 18:50
6
«Ювентус» был несправедливо лишен чемпионства в сезоне 2005/06. «Барселоне» нужен Клопп. Дайджест событий дня
«Милан» планирует масштабную закупку летом. По окончании сезона Бьелса возглавит «Лилль». Россия выиграла Кубок Легенд. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
19.02.2017 20:30
5
Новый сезон Серии А: растолстевший Игуаин, гнев Мальдини и угрозы «Лацио» в адрес Бьелсы
О потенциальном конфликте в рядах «Ювентуса», первом обмане китайских инвесторов «Милана», набирающем невиданные обороты «Сассуоло» и «маленьком диктаторе» Лотито – в большом анонсе Серии А сезона-2016/17 от «Бомбардира».
20.08.2016 18:50
3
«Не люблю, когда надо мной кто-то доминирует». Почему нужно следить за «Севильей» в новом сезоне
«Севилье» не хватило нескольких секунд для победы в Суперкубка УЕФА. Тем не менее, обновленная команда продемонстрировала впечатляющий футбол при новом тренере. «Бомбардир» рассказывает, почему андалусийцы зажгут в предстоящем сезоне.
11.08.2016 12:00
6
Месси получил 21 месяц тюрьмы. Кокорина и Мамаева лишат месячных зарплат. Дайджест событий дня
Широков раздумывает об окончании карьеры. Бьелса – новый тренер «Лацио». Лестьенн стал игроком «Рубина». «Бомбардир» собирает все главные новости дня в одном материале.
06.07.2016 20:30
5
«Хватит страдать х..ней, соберись!». Как Пайет стал звездой французской сборной
Димитри Пайе вовсю зажигает на Евро, став любимцем всей Франции. Наверняка он покорил и вас. «Бомбардир» рассказывает историю невероятно техничного бунтаря, в которой неприлично много интересного.
19.06.2016 10:26
2
Падение Лондона. Почему «Арсенал» финиширует выше «Тоттенхэма»
Только статистические гики помнят, когда в последний раз «шпоры» опередили своих извечных врагов по итогам чемпионата. «Бомбардир» объясняет, почему чуда не произойдет и в нынешнем сезоне.
08.05.2016 15:29
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Печальная баллада. Как «Ювентус» стал White Stripes, а «Байер» – «Ундервудом»
«Бомбардир» рассказывает про пятерку европейских клубов, которые слабо смотрелись в начале сезона, и сравнивает их неудачи с музыкальными коллективами.
12.11.2015 14:06
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Трансферные слухи. «Вест Бромвич» спасает «Локомотив» от Буссуфа, Зидан готов возглавить «Марсель»
О переходе Ерохина в «Спортинг», новом дебоше Милевского, скандале в «Наполи» и возвращении Зидана в «Марсель» - в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира».
09.08.2015 20:29
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Переходный возраст. 10 интриг этого трансферного окна
"Бомбардир" разбирается в главных вопросах межсезонья и пытается понять, чем завершатся самые обсуждаемые саги этого лета.
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