Печальная баллада. Как «Ювентус» стал White Stripes, а «Байер» – «Ундервудом»

"Бомбардир" рассказывает про пятерку европейских клубов, которые слабо смотрелись в начале сезона, и сравнивает их неудачи с музыкальными коллективами.

"Ювентус" (Серия А)

Музыкальный аналог: The White Stripes

Статистика: 12 игр, 18 очков (5 побед, 3 ничьи, 4 поражения), разница мячей 16-11, 7-е место

Главный антигерой: Массимилиано Аллегри

"Ювентус" стал первой ласточкой среди неудачников в этом году, к концу сентября набрав лишь пять очков в шести матчах. Сейчас команда немного пришла в себя, но общая картина далека от радужной. Многие склонны винить в провале главного тренера команды, но задача по поддержанию высочайшего уровня игры после ухода трех важных игроков в лице Пирло, Тевеса и Видаля была далеко не элементарной. Аллегри – явно не единственный, кому должны доставаться гневные тирады болельщиков и критические комментарии специалистов. Как минимум, многие игроки команды также достойны порицания.

Пожалуй, концом гегемонии и распадом, который случился у таких же популярных White Stripes несколько лет назад, этот сезон пока называть не стоит, но в серьезный кризис туринцы угодили точно. Как и когда они выберутся из него – вопрос времени, но на пятое чемпионство подряд ставки делать мы бы не советовали.

"Челси" (Английская Премьер-лига)

Музыкальный аналог: Гамельнский крысолов

Статистика: 12 игр, 11 очков (3 победы, 2 ничьи, 7 поражений), разница мячей 16-23, 16-е место

Главный антигерой: Жозе Моуринью

А вот в случае с "Челси" всех собак (или крыс, если угодно) можно уверенно повесить на господина Жозе. Скандал с Евой Карнейро, граничащие с нытьем заявления в СМИ, попытки ворваться в судейскую комнату, дисквалификации (даже не одна!) – все это очень явно намекает на то, кто является виновником проблем лондонского клуба. Самое интересное – состав "Челси" по-прежнему один из сильнейших в Англии, с приездом Педро и Зума только добавилось глубины, а вот прошлогодней чемпионской игры, не говоря о результатах, и в помине нет.

Конечно, начало сезона провалил Иванович, да и не он один. Но Роман Абрамович все равно будет спрашивать с Моуринью. Жозе явно тянет команду в пропасть. Сколько еще эпатажный португалец будет оставаться во главе "Челси"? Это один из самых интригующих вопросов сезона, но мы наверняка скоро узнаем на него ответ.

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"Марсель" (Лига 1)

Музыкальный аналог: "Гражданская оборона"

Статистика: 13 игр, 15 очков (4 победы, 3 ничьи, 6 поражений), разница мячей 18-14, 13-е место

Главный антигерой: Все, кроме Батшуайи

За последние три сезона "Марсель" ни разу не опускался ниже шестого места, а в сезоне-2012/13 даже сумел навязать "ПСЖ" подобие борьбы за чемпионство. Тем удивительнее нынешний провал. Конечно, уход такого сильного тренера, как Марсело Бьелса, не мог остаться незамеченным. Помимо него, клуб потерял еще и Жиньяка, Андре Айю и Пайета. Но команда из прибрежного города прямо-таки ухнула в никуда, выдав в этом сезоне среди прочего семиматчевую безвыигрышную серию во всех турнирах. После этого южане выиграли три матча подряд, но свое положение особенно не исправили – у них есть еще все шансы не выйти в плей-офф из весьма слабой группы в Лиге Европы.

Единственным светлым пятном на сегодняшний день является игра форварда Мичи Батшуайи, который уже наклепал 8 голов и 3 передачи в 13 матчах. Благодаря ему "Марсель" может чуть-чуть расслабиться, помечтать о былом величии и сделать вид, что все идет по плану.

"Байер" (Бундеслига)

Музыкальный аналог: "Ундервуд"

Статистика: 12 игр, 17 очков (5 побед, 2 ничьи, 5 поражений), разница мячей 14-16, 8-е место

Главный антигерой: Сон Хонг-Мин

А вот и парни, которые все время близки к большому успеху и известности, но чего-то им постоянно не хватает (как и весьма достойной группе "Ундервуд"). За "Байером" закрепился ярлык "вечно второго", но сейчас клуб далек от такого статуса – спросите у "Вольфсбурга" и дортмундской "Боруссии", которые куда ближе к "Баварии", чем к остальным.

Регулярное попадание в Лигу чемпионов – сейчас наиболее адекватная цель для команды, но в этом сезоне дела не задались. 5 поражений в 12 играх, реальная возможность не выйти из группы в Лиге чемпионов и неубедительные 14 забитых мячей в чемпионате намекают на то, что "Байеру" придется изрядно попотеть, чтобы весной 2015-го вздохнуть с облегчением. Впрочем, не все так плохо – отрыв от идущей четвертой "Герты" составляет лишь три очка, но скучать по уехавшему в Англию Сон Хонг-Мину, который в прошлом сезоне с 17 мячами во всех турнирах стал лучшим бомбардиром команды, в Леверкузене будут еще долго.

"Севилья" (Примера)

Музыкальный аналог: Квартет, в котором все пошло наперекосяк

Статистика: 11 игр, 15 очков (4 победы, 3 ничьи, 4 поражения), разница мячей 17-16, 10-е место

Главный антигерой: Чиро Иммобиле

"А вы друзья, как ни садитесь, "Реалу" с "Барселоной" в конкуренты не годитесь!". Крылов, конечно, писал совсем не так, но ведь похоже, не правда ли? "Севилья" – яркий коллектив с большим количеством действительно классных футболистов, но в этом сезоне каждый тянет одеяло на себя. На выходе получается 10-е место в Примере и лишь теоретическая возможность выкарабкаться из группы в Лиге чемпионов. Чиро Иммобиле, который мог бы стать неплохим подспорьем в атаке для Гамейро и Льоренте, пока безмолствует, заставляя сомневаться в том, стоило ли давать ему шанс после неоднозначного сезона в Дортмунде.

Победы как раз над "Реалом" и "Барсой" с интервалом в месяц должны были немного поднять настроение болельщикам этой симпатичной команды, но суровая реальность такова, что на длинной дистанции андалусийцам пока что не по зубам соперничать с грандами. Удастся ли Эмери подняться вместе с командой на уровень "Атлетико" – покажет только время, но пока что в это верится с трудом.

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