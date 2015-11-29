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    • Самый популярный европейский клуб. Рейтинг читателей «Бомбардира»

    Самый популярный европейский клуб. Рейтинг читателей «Бомбардира»


    5
    Голосов: 1
    29.11.2015 22:00
    «Барселона», «Милан», «Бавария» или «ПСЖ» - кто же популярнее? Каждого из вас наверняка волнует этот важный вопрос. «Бомбардир» предлагает читателям проголосовать за свой любимый иностранный клуб в нашем новом рейтинге.

    "Барселона", "Милан", "Бавария" или "ПСЖ" - кто же популярнее? Каждого из вас наверняка волнует этот важный вопрос. "Бомбардир" предлагает читателям проголосовать за свой любимый иностранный клуб в нашем новом рейтинге.

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    Выбери самый интересный чемпионат. Рейтинг читателей "Бомбардира"

    Перед вами список самых известных европейских клубов (для чистоты рейтинга ни один российский клуб в рейтинг не включен). Кликайте на стрелочку "вверх" рядом с теми командами, которые нравятся вам больше всего. Количество голосов неограниченно!

     
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Фейеноорд», wallpaperspal.com, footballpictures.net, ifootballwallpapers.com
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии (14)
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    BorisoW
    1447078791
    Странный выбор клубов,Монако,Лацио...
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    ASRomeo
    1447080660
    Forza ROMA!!!
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    roman230582
    1447085121
    Примерно такую картину и ожидал увидеть, разве что БД выше Баварии смущает. А лет 20 назад ЮВЕ и Милан наверняка в 5-ке были бы
    Ответить
    Lexx1k
    1447085943
    уж за порту и бенфику я думаю куда больше людей болеет чем за фейеноорд, псв и монако с шальке... это как минимум
    Ответить
    89388900185
    1447086989
    ГДЕ ПОРТУ КАКОЙ НАХЕР АРСЕНАЛ ВЫШЕ ЧЕМ БАВАРИЯ
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    Godric
    1447087356
    По многочисленным просьбам добавили "Порту" и "Бенфику"!
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    Nurbek Taraz
    1447098360
    А еще забыли ШАХТАР ДОНЕЦК и ДИНАМО КИЕВ
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    Karpathian
    1447138627
    Только Аякс!!!!
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    G1dra
    1447191859
    жаль нет Валенсии !
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    Sashka Reshetov
    1447233837
    Добавьте пожалуйста стрелки "вниз"
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