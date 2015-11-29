Самый популярный европейский клуб. Рейтинг читателей «Бомбардира»

«Барселона», «Милан», «Бавария» или «ПСЖ» - кто же популярнее? Каждого из вас наверняка волнует этот важный вопрос. «Бомбардир» предлагает читателям проголосовать за свой любимый иностранный клуб в нашем новом рейтинге.
"Барселона", "Милан", "Бавария" или "ПСЖ" - кто же популярнее? Каждого из вас наверняка волнует этот важный вопрос. "Бомбардир" предлагает читателям проголосовать за свой любимый иностранный клуб в нашем новом рейтинге.
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Перед вами список самых известных европейских клубов (для чистоты рейтинга ни один российский клуб в рейтинг не включен). Кликайте на стрелочку "вверх" рядом с теми командами, которые нравятся вам больше всего. Количество голосов неограниченно!
Источник: Бомбардир.ру