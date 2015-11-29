Самый популярный европейский клуб. Рейтинг читателей «Бомбардира»

"Барселона", "Милан", "Бавария" или "ПСЖ" - кто же популярнее? Каждого из вас наверняка волнует этот важный вопрос. "Бомбардир" предлагает читателям проголосовать за свой любимый иностранный клуб в нашем новом рейтинге.

Лучший голкипер мира. Рейтинг читателей "Бомбардира"

Выбери самый интересный чемпионат. Рейтинг читателей "Бомбардира"

Перед вами список самых известных европейских клубов (для чистоты рейтинга ни один российский клуб в рейтинг не включен). Кликайте на стрелочку "вверх" рядом с теми командами, которые нравятся вам больше всего. Количество голосов неограниченно!