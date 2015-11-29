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  • Самый популярный европейский клуб. Рейтинг читателей «Бомбардира»

Самый популярный европейский клуб. Рейтинг читателей «Бомбардира»

"Барселона", "Милан", "Бавария" или "ПСЖ" - кто же популярнее? Каждого из вас наверняка волнует этот важный вопрос. "Бомбардир" предлагает читателям проголосовать за свой любимый иностранный клуб в нашем новом рейтинге.

Лучший голкипер мира. Рейтинг читателей "Бомбардира"

Выбери самый интересный чемпионат. Рейтинг читателей "Бомбардира"

Перед вами список самых известных европейских клубов (для чистоты рейтинга ни один российский клуб в рейтинг не включен). Кликайте на стрелочку "вверх" рядом с теми командами, которые нравятся вам больше всего. Количество голосов неограниченно!

 

Англия. Премьер-лига Рейтинг Челси Барселона Бавария ПСЖ
Комментарии (14)
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BorisoW
1447078791
Странный выбор клубов,Монако,Лацио...
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ASRomeo
1447080660
Forza ROMA!!!
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roman230582
1447085121
Примерно такую картину и ожидал увидеть, разве что БД выше Баварии смущает. А лет 20 назад ЮВЕ и Милан наверняка в 5-ке были бы
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Lexx1k
1447085943
уж за порту и бенфику я думаю куда больше людей болеет чем за фейеноорд, псв и монако с шальке... это как минимум
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89388900185
1447086989
ГДЕ ПОРТУ КАКОЙ НАХЕР АРСЕНАЛ ВЫШЕ ЧЕМ БАВАРИЯ
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Godric
1447087356
По многочисленным просьбам добавили "Порту" и "Бенфику"!
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Nurbek Taraz
1447098360
А еще забыли ШАХТАР ДОНЕЦК и ДИНАМО КИЕВ
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Karpathian
1447138627
Только Аякс!!!!
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G1dra
1447191859
жаль нет Валенсии !
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Sashka Reshetov
1447233837
Добавьте пожалуйста стрелки "вниз"
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