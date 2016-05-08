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  • Падение Лондона. Почему «Арсенал» финиширует выше «Тоттенхэма»

Падение Лондона. Почему «Арсенал» финиширует выше «Тоттенхэма»

Спад «Тоттенхэма»

Почеттино стал жертвой собственного стиля. Боготворя Марсело Бьельсу, который когда-то предопределил будущее 13-летнего Маурисио, просто взглянув на его ноги, тренер «шпор» создал собственный день сурка. Стиль обоих аргентинских специалистов отличает агрессивный прессинг все 90 минут, адские тренировки и атакующий футбол. Нетрудно догадаться, к чему приводит подобная тактика в конце сезона – игроки умирают от усталости.

Наверняка вы помните, как все восторгались «Атлетиком» и «Марселем» времен Бьельсы. Восторгались в ходе первой половины чемпионата. На финальном отрезке от сумасшедшего футбола почему-то оставались только серость и неудачи. Сюрприз-сюрприз: с командами Почеттино, как испанскими, так и английскими, из года в год происходит тоже самое. А главное: в Аргентине таких проблем у талантливого учителя и не менее талантливого ученика не возникало. Загадки никакой нет: в их родном чемпионате всего 19 туров, в которых команда неустанно носится, будто львиная стая на охоте. В Европе с календарем сложнее. В Англии с ее многочисленными кубками – вообще катастрофа. Для грандов прибавьте еще и еврокубки. Итого выходит не менее 50 игр в год. Чувствуете разницу?

Почеттино из сезона в сезон проваливает последнюю треть чемпионата. Прошлой весной набралось пять поражений, нынешней – три. Пока что. Даже без статистики, снизившегося километража игроков и прочих теплокарт очевидно, что «Тоттенхэм» свалился в функциональную яму. Отданное «Лестеру» чемпионство более чем закономерно. Участившиеся ничьи возникают исключительно за счет пропущенных голов в последние 20 минут матча. Классическая история – кто-то устал и не добежал. Таким образом «шпоры» вполне могут не добежать и до второго места.

Календарь

Но главный камень преткновения в вопросе серебра АПЛ, конечно, календарь. У кого же он комфортнее? Давайте разбираться.

«Тоттенхэм» сегодня принимает «Саутгемптон», а через неделю гостит у «Ньюкасла». Почему это ужасный финиш? «Святые» набрали на финише отличный ход и, что важно, имеют теоретические шансы на Лигу Европы. Еще важнее – загладить вину перед фанатами за скомканный сезон. Но не так страшен «Саутгемптон», как «Ньюкасл». «Сороки», имея дорогущий состав, Бенитеса, да и попросту серьезное имя, не смеют вылетать из АПЛ. А пока все ровно к такому исходу и идет. Единственное, что они могут сделать – выиграть оставшийся матч и ждать очковых потерь «Сандерленда» в играх с немотивированными «Эвертоном» и «Уотфордом». Представляете, как «сороки» будут рубиться в финальном туре?

«Арсеналу» остался сегодняшний главный матч Европы с «Сити» и «Астон Вилла» в последнем туре. Насчет вечерней игры – нет вопросов, будет тяжело. Но тут нужно вспомнить о статистике противостояний с «МС», которая в последнее время заметно в пользу «канониров». А вот второй матч в разы легче, нежели у конкурента. Давайте отбросим разговоры о хлопанье дверьми – «Астон Вилла» уже покинула АПЛ. Разумной мотивации рубиться против «Арсенала» с теми же силами, с которыми «Ньюкасл» выйдет дома уничтожать «Тоттенхэм», нет. Расклад очевиден: календарь в пользу «Арсенала».

Сверхмотивация Венгера

Сдержанный философ Арсен в последнее время сам не свой. Он рассказывает прессе, какую боль ему принес трофей «Лестера», задумывается об уходе на пенсию и, главное для нас, обещает болельщикам финишировать выше «Тоттенхэма». Вы не поверите, но Венгер зол. Редко он бывает в таком состоянии. Еще реже это заканчивается для соперников хорошо. А когда твой главный соперник – извечный враг, желание сделать все ради победы приобретает особый эмоциональный заряд.

Но это все красивые истории в стиле глупых спортивных пабликов. Ведь мы знаем, что на самом деле мотивирует Венгера. Для него давно важнее умение стабильно зарабатывать, нежели выиграть трофей. С сезона 15/16 в АПЛ действует  новый мегаконтракт с ТВ. Не секрет, что за второе место дадут бабок поболее, нежели за третье. И уж тем более четвертое, которое давно снится фанам «канониров» в потных кошмарах, а через неделю вполне еще может стать явью. Но вряд ли станет, ведь все в борьбе за вторую строчку говорит за «Арсенал».

Однако, надо признать, что сезон провален для обоих клубов. Силами «Лестера» и собственной нерасторопностью было свершено падение Лондона. Мощным столичным командам только и остается, что биться за упавшие крохи, кичась перед владельцами местом более высоким, нежели у врагов. 

Time to say goodbye. Почему с Арсеном Венгером не нужно церемониться

Абсолютное счастье. «Лестер» на первой тренировке в ранге чемпиона

Англия. Премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Манчестер Сити Саутгемптон Венгер Арсен Бенитес Рафаэль Почеттино Маурисио Бьелса Марсело
Комментарии (12)
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Дима97
1462714314
)))
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time_killer
1462715791
"Путевые" фантазии
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m40
1462718197
Глядя на заголовок, подумал: как оперативно написали статью сразу после матча с Саутгемптоном. А оказалось заранее. Но автор оказался прав
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stanislav2017
1462718530
Да, статья в тему!)Дома Саутгемптоном влететь!Арсенал похоже второй будет,Арсенал единственный ,кто выиграл оба матча у Лестера!
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Томь вперёд
1462724663
Автор прям пророк какой-то!
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Latvija777
1462724850
:D ne sudba naverno Arsenalu i v etom godu
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badzan
1462731991
Арсик вперед ко второму месту!Яхууу!
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ari-_uri_94
1462759698
4 место это место канониров. Не трогаем
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Antoha46
1463328829
Браво автор статьи!ну какой из Тоттенхема чемпион
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LMI
1463377428
Удивительно - но на 95-98,9% все в точку. Удивительно - я таких предсказаний еще не видел на данном сайте, да и вообще не видел, чтобы НАСТОЛЬКО ТОЧНО !!!! Браво Борис Путь, браво
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