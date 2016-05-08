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    Венгер: «Мне больно видеть «Лестер», поднимающий трофей»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер признался, что его очень огорчает чемпионство «Лестера», который еще перед началом этого тура опережал «канониров» на 10 очков.

    «Мне больно видеть «Лестер», поднимающий трофей. Когда кто-то лучше тебя, остается лишь с этим смириться, а у «Лестера» в этом сезоне не было конкурентов. Вы же не думаете, что «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» не жалеют, что не выиграли титул, или «Манчестер Юнайтед»? В этом суть соревнований.

    В этом сезоне мы потеряли слишком много очков в матче с так называемыми «более слабыми» командами. Почему? Я не знаю», — заключил Венгер.

    Источник: Goal.com

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    08.05.2016 08:54
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 8 мая 2016, 16:19

      Это не Россия , где покупают судей.

      0
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      Рейтинг: +395

      meiram 8 мая 2016, 12:26

      Не стоит завидовать Лестеру с его прекрасным тренером-научитесь при больших финансовых возможностях работать лучше!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +427

      policepnz 8 мая 2016, 11:27

      Арсенал - это вечное:
      1/4 Лига чемпионов и борьба за 2-3 в АПЛ))

      0
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      ...
      Рейтинг: +3136

      m40 > policepnz 8 мая 2016, 20:05

      Если Барса или Бавария в 1/8 не попадутся

      0
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      Рейтинг: +100

      Костя из Барселоны 8 мая 2016, 10:51

      А мне нет)))

      0
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      Рейтинг: +189

      Непутриот 8 мая 2016, 10:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Потому что Арсену пора уходить из Арсенала!! Давно!!!!!

      -4
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 8 мая 2016, 10:24

      зависть-это слабость для мужчин и порок для женщин...

      0
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      Рейтинг: +46

      Аликерич > koli4ka 8 мая 2016, 13:27

      Это отличная мотивация.

      0
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      Рейтинг: +19

      viking_91 8 мая 2016, 09:48

      Арсен норм играет!....если усилятся в следующем сезоне за чемпионство реально поборятся

      0
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      Рейтинг: +272

      Inks 8 мая 2016, 09:31

      более реального шанса у Арсенала на чемпионство, чем в этом году, больше не будет

      0
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 8 мая 2016, 09:05

      Значит вы слабее так называемых "слабых команд" гнать тебя пора из арсенала

      -1
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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer > KorolShut 8 мая 2016, 09:28

      Не все дело в тренере,игр много,плюс арсенал в ЛЧ с трудом выходил с группового этапа.Постоянная борьба,конкуренты дышат в спину,вероятность что ты можешь даже потерять место в ЛЧ в след сезоне это же все давление

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