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  • Месси получил 21 месяц тюрьмы. Кокорина и Мамаева лишат месячных зарплат. Дайджест событий дня

Месси получил 21 месяц тюрьмы. Кокорина и Мамаева лишат месячных зарплат. Дайджест событий дня

Мхитарян официально перешел в «МЮ»

Трансфер полузащитника дортмундской «Боруссии» Генриха Мхитаряна окончательно оформлен. Об этом сообщил новый клуб армянского футболиста – «Манчестер Юнайтед». 27-летний игрок будет выступать под руководством Жозе Моуринью согласно контракту сроком до 2020 года. Предполагается, что переход хавбека сборной Армении обойдется манкунианцам в 42 миллиона евро.

Цифра дня. Сто миллионов для Мхитаряна от «МЮ»

Широков не считает Слуцкого топ-тренером и готовится завершить карьеру

Полузащитник Роман Широков дал откровенное интервью, в котором прокомментировал работу Леонида Слуцкого в сборной России и ЦСКА, а также поделился планами на будущее. «Не считаю, что он топ-тренер. У Слуцкого есть формат чемпионата России, в котором он неплохо себя чувствует, а на международной арене, к сожалению, он пока себя никак не проявил. Ни в еврокубках, ни в сборной. Поэтому говорить, что Слуцкий топ-тренер на данный момент, к сожалению для него, не приходится.

Для меня сейчас деньги не самое важное, у меня есть другие стимулы. Если мне не удастся найти достойный вариант продолжения карьеры игрока, то лучше закончить и найти работу в России и не терять все контакты», – сообщил Широков.

Неизбежное вероятное. Развенчание культа Романа Широкова

Кокорин и Мамаев подвергнутся штрафам в размере месячной зарплаты

Футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев будут серьезно оштрафованы после инцидента в ночном клубе Монте-Карло, где оба игрока потратили 250 тысяч евро на шампанское и угощали им всех присутствующих. Таким образом, сумма штрафа Кокорина составит 290 тысяч евро, а Мамаева – 130 тысяч. Обе суммы равняются месячным окладам игроков в их клубах. Сегодня также стало известно, что Кокорин покинул расположение «Зенита», а к сезону он будет готовиться в Финляндии с командой «Зенит-2».

Как на самом деле надо было наказывать Кокорина и Мамаева

Видео дня. Мамаев и Кокорин зажгли на 250 тысяч евро в клубе в Монте-Карло

«Рубин» приобрел известного фоварда ПСВ

Нападающий ПСВ Максим Лестьенн стал новичком казанского «Рубина», подписав контракт до 2020 года. Три года назад этим футболистом интересовался ЦСКА, а в прошлом сезоне Лестьенн играл против красно-синих в матче группового этапа Лиги чемпионов и забил на «Арене Химки» два гола. Кстати, в 2013 году бельгийца отстранили от выступлений за любые национальные сборные страны из-за того, что он проводил время со своей девушкой накануне игры с Италией в отборе к Евро-2015 (молодежные сборные).

Нойштедтер перешел в турецкий суперклуб

«Фенербахче» официально сообщил о подписании контракта с российским полузащитником Романом Нойштедтером, зарплата по которому составит 1,8 миллиона в год. С «Фенером» футболист сборной России будет связан трехлетним контрактом. Ранее в СМИ ходили слухи о возможном переходе Нойштедтера в «Рубин», «Зенит» или ЦСКА.

ЦСКА интересуется полузащитником «Ромы»

Испанский полузащитник «Ромы» Яго Фальке может пополнить состав ЦСКА: своим интересом к футболисту российский клуб сорвал переход Фальке в «Торино», и теперь испанец готов рассмотреть предложение армейцев. В прошедшем сезоне чемпионата Италии он провел 22 матча, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи. Рыночная стоимость игрока составляет восемь миллионов евро.

Бьелса стал новым тренером «Лацио»

60-летний аргентинский специалист Марсело Бьелса возглавил «Лацио». Аргентинец приступит к работе в клубе 9 июля, когда футболисты начнут готовиться к сезону. Несколько лет назад Бьелса тренировал «Атлетик» из Бильбао, с которым дошел до финала Лиги Европы, а в сезоне-2014/15 работал в «Марселе». Из французского клуба тренер ушел после первого тура в сезоне-2015/16, когда его подопечные уступили дома «Кану» со счетом 0:1.

Месси вместе с отцом приговорены к 21 месяцу тюрьмы

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси и его отец Хорхе получили 21 месяц тюрьмы за махинации при уплате налогов, просрочив выплату более четырех миллионов евро за имиджевые права футболиста. Однако, и Месси и его отец избегут наказания, поскольку подобный случай стал для аргентинцев первым, а срок их заключения составляет меньше двух лет.

Россия. Премьер-лига Россия Манчестер Юнайтед ЦСКА Рубин Фенербахче Лацио Барселона Мамаев Павел Месси Лионель Широков Роман Кокорин Александр Мхитарян Генрих Фальке Яго Лестьенн Максим Нойштедтер Роман Слуцкий Леонид Бьелса Марсело
Комментарии (5)
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JI e x a
1467835460
Однако, и Месси и его отец избегут наказания, поскольку подобный случай стал для аргентинцев первым, а срок их заключения составляет меньше двух лет. Эммммм... ШТА??
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бочаров
1467849972
он всё равно карьеру завершил в сборной пусть и посидит
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hjvfybcn
1467872215
9 000 000 в месяц !!!!!!!!!!! В МЕСЯЦ!!!!!!!!!!!!
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lihindic
1467876888
ага...
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