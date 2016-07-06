Месси получил 21 месяц тюрьмы. Кокорина и Мамаева лишат месячных зарплат. Дайджест событий дня

Мхитарян официально перешел в «МЮ»

Трансфер полузащитника дортмундской «Боруссии» Генриха Мхитаряна окончательно оформлен. Об этом сообщил новый клуб армянского футболиста – «Манчестер Юнайтед». 27-летний игрок будет выступать под руководством Жозе Моуринью согласно контракту сроком до 2020 года. Предполагается, что переход хавбека сборной Армении обойдется манкунианцам в 42 миллиона евро.

Цифра дня. Сто миллионов для Мхитаряна от «МЮ»

Широков не считает Слуцкого топ-тренером и готовится завершить карьеру

Полузащитник Роман Широков дал откровенное интервью, в котором прокомментировал работу Леонида Слуцкого в сборной России и ЦСКА, а также поделился планами на будущее. «Не считаю, что он топ-тренер. У Слуцкого есть формат чемпионата России, в котором он неплохо себя чувствует, а на международной арене, к сожалению, он пока себя никак не проявил. Ни в еврокубках, ни в сборной. Поэтому говорить, что Слуцкий топ-тренер на данный момент, к сожалению для него, не приходится.

Для меня сейчас деньги не самое важное, у меня есть другие стимулы. Если мне не удастся найти достойный вариант продолжения карьеры игрока, то лучше закончить и найти работу в России и не терять все контакты», – сообщил Широков.

Неизбежное вероятное. Развенчание культа Романа Широкова

Кокорин и Мамаев подвергнутся штрафам в размере месячной зарплаты

Футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев будут серьезно оштрафованы после инцидента в ночном клубе Монте-Карло, где оба игрока потратили 250 тысяч евро на шампанское и угощали им всех присутствующих. Таким образом, сумма штрафа Кокорина составит 290 тысяч евро, а Мамаева – 130 тысяч. Обе суммы равняются месячным окладам игроков в их клубах. Сегодня также стало известно, что Кокорин покинул расположение «Зенита», а к сезону он будет готовиться в Финляндии с командой «Зенит-2».

Как на самом деле надо было наказывать Кокорина и Мамаева

Видео дня. Мамаев и Кокорин зажгли на 250 тысяч евро в клубе в Монте-Карло

«Рубин» приобрел известного фоварда ПСВ

Нападающий ПСВ Максим Лестьенн стал новичком казанского «Рубина», подписав контракт до 2020 года. Три года назад этим футболистом интересовался ЦСКА, а в прошлом сезоне Лестьенн играл против красно-синих в матче группового этапа Лиги чемпионов и забил на «Арене Химки» два гола. Кстати, в 2013 году бельгийца отстранили от выступлений за любые национальные сборные страны из-за того, что он проводил время со своей девушкой накануне игры с Италией в отборе к Евро-2015 (молодежные сборные).

Нойштедтер перешел в турецкий суперклуб

«Фенербахче» официально сообщил о подписании контракта с российским полузащитником Романом Нойштедтером, зарплата по которому составит 1,8 миллиона в год. С «Фенером» футболист сборной России будет связан трехлетним контрактом. Ранее в СМИ ходили слухи о возможном переходе Нойштедтера в «Рубин», «Зенит» или ЦСКА.

ЦСКА интересуется полузащитником «Ромы»

Испанский полузащитник «Ромы» Яго Фальке может пополнить состав ЦСКА: своим интересом к футболисту российский клуб сорвал переход Фальке в «Торино», и теперь испанец готов рассмотреть предложение армейцев. В прошедшем сезоне чемпионата Италии он провел 22 матча, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи. Рыночная стоимость игрока составляет восемь миллионов евро.

Бьелса стал новым тренером «Лацио»

60-летний аргентинский специалист Марсело Бьелса возглавил «Лацио». Аргентинец приступит к работе в клубе 9 июля, когда футболисты начнут готовиться к сезону. Несколько лет назад Бьелса тренировал «Атлетик» из Бильбао, с которым дошел до финала Лиги Европы, а в сезоне-2014/15 работал в «Марселе». Из французского клуба тренер ушел после первого тура в сезоне-2015/16, когда его подопечные уступили дома «Кану» со счетом 0:1.

Месси вместе с отцом приговорены к 21 месяцу тюрьмы

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси и его отец Хорхе получили 21 месяц тюрьмы за махинации при уплате налогов, просрочив выплату более четырех миллионов евро за имиджевые права футболиста. Однако, и Месси и его отец избегут наказания, поскольку подобный случай стал для аргентинцев первым, а срок их заключения составляет меньше двух лет.